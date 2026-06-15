Logan Paul, Nicki Nicole, Bizarrap y más celebridades despiden a víctimas de accidente aéreo en Río de Janeiro

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

Tras la muerte de seis personas —entre ellas el cantante estadounidense Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspi y el director y guionista Lucas Vignale— en la colisión de dos helicópteros ocurrida en Río de Janeiro el domingo 14 de junio, numerosas figuras del entretenimiento y las redes sociales utilizaron sus plataformas para expresar su dolor y despedirse de las víctimas.

El influencer y luchador Logan Paul publicó un mensaje en X dedicado a Oliver Tree. Allí aseguró que sigue en negación por la pérdida de una de sus personas favoritas, se declaró “absolutamente devastado” y afirmó que las palabras no alcanzan para describir lo especial que era el artista para quienes lo rodeaban. También reconoció que aún no logra procesar la noticia.

La cantante Bebe Rexha también se pronunció en X. Contó que se enteró de la muerte de Oliver Tree mientras participaba en una sesión de autógrafos en Nueva York y recordó la experiencia de trabajar junto a él. Lo describió como una persona inteligente, apasionada, talentosa y amable.

La actriz y comediante estadounidense Whitney Cummings compartió en Instagram varias imágenes junto al músico y le rindió homenaje con un emotivo mensaje. En él destacó su autenticidad y aseguró que representaba “la mejor versión de lo que un artista puede y debe ser”.

Por su parte, el creador de contenido mexicano Aaron Mercury publicó una serie de fotografías junto a Oliver Tree y expresó que se encontraba devastado por la noticia. Agradeció al cantante por haber formado parte de algunos de los mejores momentos de su vida y afirmó que llegó a considerarlo como un hermano mayor. Más tarde compartió también un video de despedida.

El youtuber español El Rubius dedicó unas palabras a Gaspi en Instagram. Lo recordó como una de las personas más brillantes, creativas y divertidas que conoció, y aseguró que nunca lo olvidará.

Entre las figuras argentinas que reaccionaron a la tragedia estuvo Nicki Nicole. La cantante compartió en sus historias de Instagram una publicación sobre la muerte de Gaspi, acompañada por los emojis de una paloma, el símbolo de infinito y un corazón lastimado. Horas después también se despidió de Lucas Vignale, con quien había trabajado anteriormente, y escribió: “Sin palabras la verdad. Gracias por compartir de tu arte conmigo”.

Bizarrap también homenajeó a Vignale en sus historias de Instagram. “No hay palabras; solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso”, escribió. Además, envió sus condolencias a la familia y amigos cercanos del realizador, a quien describió como un amigo cuya obra y recuerdos permanecerán imborrables.

J Balvin, en tanto, publicó una fotografía junto a Vignale acompañada por un breve mensaje: “Descansa en paz, Lucas”, sumándose a las muestras de afecto y dolor por la muerte del director argentino.

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