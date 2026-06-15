El evento de peleas de la UFC en la Casa Blanca termina con gran sorpresa

Por Andrew McNicol, Alejandra Jaramillo, Piper Hudspeth Blackburn y Kit Maher, CNN

El presidente Donald Trump organizó una noche de peleas de UFC en los terrenos de la Casa Blanca el domingo como parte de la programación para el 250 aniversario de América. Trump vio los combates desde un asiento al lado del octágono de combate en el Jardín Sur, sentado entre la primera dama Melania Trump y el CEO de UFC, Dana White. Toda la familia inmediata del magnatario estuvo presente.

También asistieron al evento varios líderes empresariales de alto perfil y funcionarios de la administración. La noche de peleas generó entusiasmo entre los seguidores de Trump, pero recibió críticas de opositores y escepticismo de algunos republicanos. Manifestantes se reunieron afuera de la Casa Blanca, mientras que los asistentes se agolpaban en las zonas de aficionados.

El evento coincidió con el 80° cumpleaños del presidente, quien hizo un anuncio sorpresa, al confirmar que EE.UU. había alcanzado un acuerdo con Irán. Se espera que el magnatario se dirija a la cumbre del G7 en Francia inmediatamente después de las peleas.

A pesar del aumento de la vigilancia y los protocolos de seguridad fuera de la jaula, los fanáticos de las peleas disfrutaron de una noche de salvajes nocauts dentro de ella, culminando en dos sorprendentes sorpresas en las peleas coestelares.

El estadounidense Justin Gaethje fue coronado como el nuevo campeón de peso ligero tras destronar a Ilia Topuria: la esquina del español-georgiano detuvo la pelea después del cuarto asalto debido a las lesiones. Gaethje rompió el récord profesional invicto de Topuria de 17-0 en lo que el comentarista de UFC Joe Rogan calificó como “una de las mayores sorpresas en la historia del deporte”.

Gaethje estrechó la mano del presidente Donald Trump momentos después de ganar la pelea. Trump calificó el evento como “más allá de cualquier cosa que alguien haya visto en los deportes” mientras se dirigía al interior de la Casa Blanca poco después.

Hubo otra sorpresa en la anterior pelea coestelar, cuando el francés Ciryl Gane noqueó a una de las mayores estrellas de la UFC, el excampeón de dos divisiones Alex Pereira de Brasil, para capturar el cinturón interino de peso pesado.

Los nocauts en los primeros asaltos fueron una constante en la cartelera previa, con el favorito de los fanáticos Sean O’Malley, luciendo sus inconfundibles rastas teñidas de rosa neón, poniendo fin a la racha de siete victorias consecutivas del canadiense Aiemann Zahabi con un devastador nocaut en el segundo asalto.

El peso pesado estadounidense Josh Hokit terminó con su compatriota Derrick Lewis en el segundo asalto para extender su récord profesional invicto a 10-0. El veterano de la UFC Lewis ha sido considerado durante mucho tiempo como uno de los peleadores favoritos de Trump.

En otros combates, el brasileño Mauricio Ruffy despachó al estadounidense Michael Chandler en el primer asalto de su pelea de peso ligero; Bo Nickal noqueó a su compatriota estadounidense Kyle Daukaus justo cuando Trump tomaba asiento; y el brasileño Diego Lopes protagonizó una impresionante remontada para vencer al estadounidense Steve Garcia en la apertura del evento.

Entre las celebridades presentes en el evento de la UFC estuvo el comediante Shane Gillis, el músico Kid Rock; Alexis Ohanian, cofundador de Reddit y esposo de Serena Williams; David Ellison, CEO de Paramount Skydance; y Mark Zuckerbeg, CEO de Meta; entre otros.

Toda la familia inmediata del presidente Trump asistió al evento. La primera dama Melania Trump estuvo sentada junto al magnatario durante todas las peleas mientras se desarrollaba el megaevento.

Donald Trump Jr. y su nueva esposa Bettina Trump, Eric Trump y Lara Trump, Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner, y Tiffany Trump con su esposo Michael Boulos fueron vistos todos junto al ring, acercándose en ocasiones al presidente de Estados Unidos para tomarse fotos durante los descansos de las peleas. Barron Trump, el hijo menor del presidente, se sentó detrás de sus padres.

Después de la conclusión de la tercera pelea, algunos en la multitud cantaron “Feliz cumpleaños” al presidente Trump, quien cumplía 80 años.

Trump observó las peleas de cerca, aplaudiendo en algunos momentos y, ocasionalmente, girándose para hablar con el presidente y CEO de la UFC, Dana White, que estaba a su lado.

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