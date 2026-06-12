Exclusivo: Irán selló un depósito de uranio y colocó minas ante el temor a una operación de EE.UU. para confiscar el material

Por Katie Bo Lillis, Davis Winkie, Zachary Cohen y Natasha Bertrand, CNN

En las últimas semanas, Irán ha intensificado drásticamente sus esfuerzos para aislar su reserva de uranio casi apto para fabricar bombas, derrumbando deliberadamente túneles y colocando minas explosivas en las entradas, según cinco fuentes familiarizadas con la inteligencia estadounidense.

De acuerdo con las fuentes, acceder a la media tonelada de uranio altamente enriquecido es ahora mucho más difícil, peligroso y laborioso que hace apenas un mes, cuando el presidente Donald Trump insinuaba públicamente que podría ordenar a las fuerzas militares de su país que las extrajera.

Las nuevas fortificaciones construidas por los iraníes añaden una capa adicional de complejidad al acuerdo propuesto por la administración Trump con Teherán para retirar y destruir su uranio, y la medida plantea interrogantes sobre quién asumirá la peligrosa tarea de desenterrarlo.

La delegación diplomática de Irán en las Naciones Unidas no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios, y la Casa Blanca no respondió de inmediato a las preguntas de CNN.

Trump ha declarado repetidamente que asegurar el material es una prioridad para Estados Unidos en las negociaciones en curso para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, que Irán ha cerrado de facto.

Según un alto funcionario del Gobierno que informó a la prensa el viernes, ambas partes se están acercando a un acuerdo que obligaría a Irán a entregar su uranio enriquecido a Estados Unidos. Este sería destruido en el lugar y posteriormente retirado del país, según indicó dicho funcionario.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses e iraníes han ofrecido versiones contradictorias sobre el acuerdo preliminar, y sus términos exactos aún no están claros.

El supuesto texto del borrador del acuerdo se filtró el viernes a una agencia de noticias iraní semioficial, lo que provocó una airada reacción de Trump en las redes sociales.

Según varias fuentes, incluso para los propios iraníes, retirar el material enriquecido sería ahora difícil y peligroso. Requeriría maquinaria pesada para excavaciones y labores de desminado, tareas que son difíciles y arriesgadas.

“Si esta información es cierta, sin duda complicaría la recuperación del uranio altamente enriquecido”, declaró Scott Roecker, quien dirigió la Oficina de Eliminación de Material Nuclear de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de 2017 a 2021.

También podría brindarle a Irán la oportunidad de ocultar sus esfuerzos por cumplir con la normativa.

Según Roecker, si los negociadores “exigen que Irán traslade todas las reservas a una ubicación central para su verificación y, en última instancia, para retirar o diluir el material”, eso obligaría a Teherán a acceder al uranio enriquecido y “proporcionar el inventario completo”, añadió.

Pero, “en este escenario, me preocuparía que Irán alegara que una parte de la uranio altamente enriquecida era irrecuperable”, indicó Roecker. “No tendríamos plena confianza en que Irán no pudiera mantener el acceso a ella en algún momento en el futuro”.

La comunidad internacional cree que la mayor parte de las reservas se encuentran en túneles derrumbados en el complejo nuclear de Isfahán, en el centro de Irán, y que hay material adicional almacenado en otros lugares.

A mediados de mayo, los militares estaban preparados para llevar a cabo una operación para incautar el material nuclear que, en última instancia, se consideró de demasiado alto riesgo, informó previamente CNN.

Pero desde entonces, Irán no ha hecho más que reforzar la seguridad en los lugares donde se cree que está enterrado su uranio altamente enriquecido.

Trump ya había reconocido la peligrosidad de recuperar el uranio por la fuerza, y en una aparición en Fox News en mayo expresó su escepticismo sobre la posibilidad de que los iraníes fueran capaces de acceder al material nuclear enterrado y recuperarlo sin ser detectados por la inteligencia estadounidense.

“Sabemos exactamente lo que está pasando”, manifestó Trump al presentador de Fox, Sean Hannity, refiriéndose al lugar. “Nadie se ha acercado siquiera a eso”.

Sin embargo, al mencionar públicamente el uranio como un posible objetivo, según señalaron dos de las fuentes, el presidente podría haber dado a Irán el impulso necesario para defender mejor sus propios activos.

Ahora bien, incluso si el acuerdo entre Teherán y Washington se firma la próxima semana, se prevén negociaciones técnicas adicionales para ultimar los detalles sobre el futuro del programa nuclear iraní.

La extracción del uranio del país probablemente requeriría el despliegue de una instalación móvil especializada para su almacenamiento, organizada bajo la Administración Nacional de Seguridad Nuclear en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, Tennessee.

CNN informó previamente que los principales negociadores estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, visitaron el laboratorio a principios de este mes.

Pero incluso los mejores expertos mundiales en desmantelamiento nuclear necesitarían mucho tiempo para completar su tarea: Trump declaró a los periodistas a principios de este mes que el desmantelamiento tardaría al menos dos semanas en completarse.

El trabajo de Davis Winkie en CNN cuenta con el apoyo de una colaboración entre la Fundación Outrider y Journalism Funding Partners (JFP). CNN conserva el control editorial total de los reportajes.

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