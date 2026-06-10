Las 5 cosas que debes saber este 10 de junio

Por CNN en Español

EE.UU. lanza ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero. Desconfianza y sospechas: así es el Pentágono de Hegseth. Los tres escenarios de EE.UU. para Cuba, según Díaz-Canel. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Suscríbete aquí para recibir el newsletter cada mañana en tu correo

🎙 Escucha las 5 cosas de CNN

Mientras Airbnb asegura que la demanda de hospedaje para el Mundial 2026 ya superó expectativas en México, hoteleros y algunos anfitriones de la plataforma en el país describen un panorama más moderado: las reservas existen, dicen, aunque están lejos del boom que imaginaron hace meses para las tres sedes (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) donde se repartirán apenas una decena de partidos.

EE.UU. lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán el martes por la noche “en respuesta al derribo de un helicóptero Apache de las Fuerzas Armadas”, dijo el Comando Central, que caracterizó las acciones como “en defensa propia”. Irán, por su parte, lanzó misiles y drones hacia objetivos estadounidenses en la región, declaró el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Sigue las actualizaciones de la información minuto a minuto.

Bajo Pete Hegseth, el Pentágono vive un clima de desconfianza, purgas y hermetismo. CNN reporta despidos abruptos, bloqueos a ascensos y miedo entre mandos civiles y militares, mientras crecen las tensiones internas y la toma de decisiones se vuelve más caótica.

Los republicanos de la Cámara de Representantes enviaron al escritorio del presidente Trump un paquete de US$ 70.000 millones para la aplicación de las leyes de inmigración, poniendo fin a una disputa de meses que expuso importantes grietas en el partido. La medida financiará plenamente al Departamento de Seguridad Nacional durante el resto del segundo mandato de Trump.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dice que ve tres escenarios posibles del Gobierno de EE.UU. para el futuro inmediato de su país: estallido social, un diálogo coercitivo para tomar control de la economía cubana o un conflicto armado.

¿Cuántos años lleva en construcción la Sagrada Familia?

A. 144.

B. 15.

C. 300.

D. 50.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Estos son los tripulantes de Artemis III elegidos por la NASA, incuido uno de origen latino

La NASA reveló este martes los nombres de los cuatro astronautas que integrarán la próxima misión Artemis, un vuelo clave de dos semanas que buscará probar diversas tecnologías consideradas esenciales para llevar nuevamente astronautas a la superficie de la Luna por primera vez en más de 50 años.

Así es el nuevo formato del Mundial 2026: cuántos equipos, rondas y cómo clasificarán

El Mundial 2026 será el primero en tener 48 selecciones batallando por el trofeo dorado. Son 16 equipos más que los que hubo desde Francia 1998 hasta Qatar 2022, y si bien puede parecer un número alto, la realidad es que solo añade un escalón extra rumbo a la gran final del torneo.

Mira el análisis previo a la inauguración del Mundial y el debut de México

¡Falta muy poco para que ruede el balón! Súmate en vivo a la previa de #Norteamérica2026. Analizamos las alineaciones de México y nos enlazamos al estadio Azteca con Elizabeth Pérez para vivir el ambiente antes de la gran inauguración hoy a las 7:00 p.m. de Miami y 5:00 p.m. de México.

91 %

El precio promedio nacional de la gasolina es actualmente más alto que durante el 91 % del mandato de Joe Biden.

“Eso es pura paja”

—Lo dijo Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela, sobre el llamado del sector mayoritario de la oposición y de sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, a una negociación.

Robot humanoide patea a un niño durante demostración de artes marciales en China

Un parque en China suspendió su espectáculo de artes marciales después de que un robot humanoide golpeara a un niño durante la exhibición. Reportes locales confirmaron que el menor no sufrió lesiones.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: A. Más de 144 años después del inicio de las obras, la Sagrada Familia alcanzó su altura definitiva de 172,5 metros tras la instalación, en febrero, de su último gran elemento estructural: una cruz en la cima de la Torre de Jesucristo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.