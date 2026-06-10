“KPop Demon Hunters” celebra su primer aniversario con proyecciones en cines y eventos para fans en todo el mundo

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

“KPop Demon Hunters” celebrará el próximo 20 de junio el primer aniversario de su estreno. Con motivo de la fecha, Netflix anunció una serie de actividades especiales que comenzarán el 10 de junio para conmemorar el éxito de una de las películas animadas más populares de la plataforma.

Se planean varias proyecciones especiales de la cinta que obtuvo dos premios Oscar por mejor película animada y mejor canción original. Según informó Netflix, las funciones están previstas en Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelandia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Noruega, Suecia, Dinamarca e Israel.

Además, se organizarán eventos comunitarios gratuitos al aire libre y encuentros para que los seguidores puedan cantar las canciones de la película. Algunas de estas actividades se realizarán en ciudades como San Diego, Nueva York, San Francisco y Atlanta, entre otras. No será la primera vez que “KPop Demon Hunters” llegue a los cines, ya que anteriormente se proyectó en algunos territorios en formato sing-along.

Netflix también informó que sus centros de entretenimiento Netflix House, ubicados en Filadelfia y Dallas, ofrecerán experiencias y actividades especiales inspiradas en los personajes de la producción. La película ha permanecido durante 51 semanas en el Top 10 global de Netflix, consolidándose como uno de los títulos animados más exitosos de la plataforma. La compañía adelantó además que anunciará nuevas actividades conmemorativas en los próximos días.

A mediados de marzo, Netflix confirmó la secuela de “KPop Demon Hunters”; Maggie Kang y Chris Appelhans también estarán de nueva cuenta al frente de esta producción. La secuela es el primer proyecto de un contrato exclusivo de varios años para escribir y dirigir películas de animación.

Adicionalmente, en mayo se informó que “KPop Demon Hunters” preparan una gira mundial de conciertos, aunque por ahora, no se han revelado demasiados detalles sobre el espectáculo ni sus fechas. Tampoco está claro si participará el elenco que prestó sus voces en el filme.

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