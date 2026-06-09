Un piloto de Air Canada transportó pasajeros durante años con una licencia falsa, según la policía

Por Emma Balleste y Aaron Cooper, CNN

Un expiloto de Air Canada se enfrenta a cargos penales por haber transportado a decenas de miles de pasajeros durante casi 17 años con una licencia falsa, anunció este martes la policía canadiense.

Geoffrey Wall fue arrestado el 1 de junio después de que los investigadores afirmaran que capitaneó más de 900 vuelos nacionales e internacionales entre 2009 y 2025, sin haber obtenido nunca la licencia correspondiente ni haber completado las pruebas obligatorias.

“Esta investigación y los detalles que la rodean parecen sacados de un guion de película”, declaró el subjefe de la policía regional de Peel, Milinovich, en una conferencia de prensa en Ontario. “(Wall) ascendió al puesto de piloto al mando, donde durante casi 17 años voló aviones Boeing 767, 777 y 787”, mientras ganaba un salario de casi 3 millones de dólares canadienses (más de US$ 2 millones estadounidenses).

Las acusaciones recuerdan a la película de 2002 “Atrápame si puedes”, en la que un adolescente consigue, mediante labia, un puesto de piloto para PanAm.

En este caso, Wall tenía licencia para pilotar aviones comerciales durante sus 27 años de carrera en Air Canada, pero la policía afirma que nunca poseyó una Licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea para Aviones, también conocida como ATPL-A, que era obligatoria cuando fue ascendido a capitán en 2009.

“Esto es muy similar a un médico con licencia para ejercer la medicina familiar que realiza neurocirugía en su consultorio”, declaró Milinovich. “Existen requisitos y regulaciones adicionales para las certificaciones profesionales por una razón”.

“Creemos que el acusado falseó sus cualificaciones tanto ante su empleador como ante el organismo regulador”, apuntó Milinovich.

Wall fue descubierto después de que un examen rutinario de sus credenciales en 2025 revelara “anomalías… en la documentación de su licencia de piloto”, y Air Canada notificó a los reguladores, informaron los investigadores.

El hombre se jubiló en 2025, antes de que se pusiera en marcha en enero la investigación regulatoria y penal, denominada “Proyecto Ícaro”.

CNN no pudo localizar de inmediato a un abogado que representara a Wall.

La aerolínea señaló que Wall era piloto comercial con licencia y que demostraba regularmente su capacidad para pilotar aviones grandes de forma segura.

“La seguridad no se vio comprometida por este incidente, ya que todos los pilotos de Air Canada se someten a una formación periódica obligatoria cada seis meses para validar su competencia de vuelo, incluida una comprobación de vuelo con un piloto examinador certificado por Transport Canada cada 12 meses”, declaró Air Canada en un comunicado publicado el lunes.

“Sin embargo, la obtención de las licencias adecuadas es un elemento esencial del enfoque multifacético de la industria aérea en materia de seguridad, por lo que Air Canada se toma este asunto con la máxima seriedad”, continuó diciendo la aerolínea.

Según la policía, Wall fue multado por Transport Canada y enfrenta siete cargos penales, entre ellos fraude por más de US$ 5.000, dos cargos por falsificación de documentos y tres cargos por posesión de una marca falsificada.

Se espera que comparezca ante el tribunal el 29 de junio de 2026.

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