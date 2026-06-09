¿Por qué no está Chile en el Mundial 2026? ¿Cuándo fue la última vez que jugó la Copa del Mundo?

Por César López, CNN en Español

Ya son tres ciclos mundialistas consecutivos que la selección chilena de fútbol se pierde la máxima cita del fútbol.

Terminó la llamada “generación dorada”, no hubo una renovación efectiva entre sus filas y Chile no logró romper esa racha negativa de no clasificar, que arrastra desde 2018.

Con todo y que este Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá tendrá el cupo más amplio de la historia con 48 selecciones, seis de ellas sudamericanas (una séptima, Bolivia, desperdició su chance en el repechaje intercontinental), “La Roja” simplemente no pudo clasificar.

Mencionamos la “generación dorada”, que encabezaron figuras como Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel, entre otros, y una falta de renovación.

Si bien llegaron jugadores con grandes aspiraciones, fue difícil llenar los zapatos de un grupo que supo ganar dos veces y de manera consecutiva la Copa América (2015 en Chile y 2016 en Estados Unidos).

Ello, sumado a una falta de estabilidad en el banquillo con el cambio de timonel entre Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca, desencadenaron en la eliminación del equipo en el proceso mundialista.

Chile fue el primer equipo de Sudamérica que se quedó sin chances de ir al Mundial 2026, tras caer ante Bolivia el 10 de junio de 2025, cuando restaban dos fechas para el término de las eliminatorias de la Conmebol.

El seleccionado austral apenas pudo sumar 11 puntos y terminó último en la tabla con dos partidos ganados, cinco empatados y 11 perdidos.

En plena ebullición de un fútbol rápido, vistoso y contundente, que ya había implantado Marcelo Bielsa en el proceso al Mundial de 2010, el seleccionado chileno dio en la cita de Brasil 2014 los primeros destellos de lo que serían los años por venir.

La mala fortuna le acompañó en octavos de final ante el anfitrión Brasil, en un partido donde hizo los deberes para seguir avanzando en el torneo, luego de haber superado un grupo complicado junto a Países Bajos, España y Australia.

Cuatro años antes, como mencionamos, el grupo engendrado por Marcelo Bielsa había sorprendido al mundo, alcanzando esos mismos octavos de final. Coincidencia que venía de jugar frente a España en la fase de grupos y de nuevo fue Brasil su verdugo en la primera ronda de eliminación directa.

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