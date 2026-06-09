CNN verifica: el precio promedio de la gasolina en EE.UU. hoy es más alto que durante el 91 % de la presidencia de Biden

Por Daniel Dale, CNN

El presidente Donald Trump hizo esta afirmación este martes sobre los precios de la gasolina: “Si se fijan, el precio no es muy alto, relativamente hablando. Quiero decir, es más bajo que durante el gobierno de Biden”. Al referirse a la guerra con Irán, Trump también dijo a los periodistas que el precio de la gasolina es “más bajo durante un conflicto militar de lo que fue durante el gobierno de Biden”.

Es cierto que el precio promedio nacional de la gasolina reportado por la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), tanto el lunes como el martes, de US$ 4,16 por galón, es inferior al máximo promedio nacional registrado durante el gobierno de Biden, que alcanzó los US$ 5,02 por galón en junio de 2022. Ese pico se produjo durante el aumento internacional de precios que siguió a la invasión militar a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

No obstante, el promedio nacional actual de US$ 4,16 por galón es significativamente más alto que el promedio nacional cuando Biden dejó el cargo en enero de 2025, que era de US$ 3,12 por galón. Además, es superior al promedio registrado durante 1.334 de los 1.460 días completos que Biden estuvo en la presidencia, de acuerdo con datos proporcionados por AAA.

En otras palabras, el precio promedio nacional de la gasolina es actualmente más alto que durante el 91 % del mandato de Biden.

También es más alto hoy que durante todos y cada uno de los últimos 29 meses y medio de Biden en el cargo. La última vez que el precio fue superior al actual durante el gobierno de Biden fue el 3 de agosto de 2022, según AAA, cuando era apenas unas fracciones de centavo más elevado si se consideran varios decimales.

Lo que constituye un precio “no muy alto” es subjetivo, aunque es seguro que muchos estadounidenses discrepan de la valoración del presidente. El promedio nacional actual es considerablemente más alto que el de hace un año, cuando era de US$ 3,12 por galón, y también superior al promedio existente cuando Trump inició la guerra con Irán a finales de febrero, que era de US$ 2,98 por galón. No obstante, el precio ha bajado respecto a hace un mes, cuando era de US$ 4,53 por galón, y respecto a hace una semana, cuando se ubicaba en US$ 4,29 por galón.

Durante la guerra con Irán, Trump ha intentado repetidamente desviar las preocupaciones sobre los precios actuales de la gasolina contando una historia sobre los precios que, según afirma, observó durante una visita a Iowa a comienzos de este año. Volvió a relatarla tres veces el viernes: en un evento en Wisconsin, en una entrevista y en declaraciones a periodistas.

“Estuve en Iowa, otro lugar que me gusta mucho, y fue justo antes de que comenzáramos la incursión en Irán. Pasamos frente a estaciones de servicio; estaba a US$ 1,85 por galón. Y vamos a volver a esos niveles muy rápidamente”, dijo durante el evento.

“Estuve en Iowa y el galón de gasolina costaba US$ 1,85. Y eso fue hace tres meses y medio”, afirmó ante los periodistas.

El viaje a Iowa al que se refería Trump tuvo lugar a finales de enero, hace más de cuatro meses. Más importante aún, el promedio estatal para la gasolina regular ese día era de US$ 2,57 por galón, de acuardo con AAA. Además, la firma GasBuddy encontró solo cuatro estaciones de servicio en todo el estado que vendían combustible por debajo de los US$ 2 por galón ese día, US$ 1,97 para ser exactos, no US$ 1,85, entre las 2.036 estaciones que monitoreaba en Iowa. Un periodista de CNN observó que la estación de servicio situada justo fuera del lugar donde Trump habló ese día vendía la gasolina a US$ 2,69 por galón.

Es posible que Trump estuviera haciendo referencia al precio del E85, una mezcla de etanol y gasolina que se vende en una minoría de estaciones de servicio y que solo puede utilizarse en un pequeño porcentaje de vehículos compatibles. Esa mezcla se comercializaba en Iowa a alrededor de US$ 1,85 por galón en el momento de la visita de Trump. Sin embargo, al igual que en ocasiones anteriores cuando relató esta historia sobre los precios de la gasolina en Iowa, no ofreció ninguna indicación de que estuviera hablando de un producto de nicho.

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