Milagrosa historia de supervivencia en lo alto del Everest: encuentran con vida a guía sherpa desaparecido durante una semana

Por Helen Regan, CNN

Un guía sherpa de escalada, al que se creía muerto en lo alto del Everest, fue encontrado mientras avanzaba arrastrándose de regreso al campamento base tras pasar casi una semana en la montaña sin comida ni oxígeno embotellado.

Durante seis días no hubo contacto por radio ni señal alguna de Hillary Dawa Sherpa, de 52 años, a quien se vio por última vez el 29 de mayo descansando sobre el Campamento 3, situado a 7.060 metros (23.163 pies) de altitud.

Se separó de su cliente y de su equipo de escalada, que ya habían descendido y se encontraban entre el último grupo en el Everest antes de que cerrara por la temporada.

Según una empresa de montañismo, las escaleras que cruzan la cascada de hielo de Khumbu, cuidadosamente instaladas por los sherpas para ayudar a los escaladores a superar la sección más peligrosa de la ascensión, ya habían sido desmanteladas.

Tras haber permanecido solo en la montaña más alta del mundo, en condiciones peligrosas, durante tanto tiempo, la familia de Hillary Dawa ya había comenzado los preparativos para su funeral.

Pero la tragedia se convirtió en alegría el jueves cuando un equipo de limpieza lo vio arrastrándose entre la cascada de hielo, exhausto y con congelación, pero vivo.

“Cuando nos enteramos del rescate, no estábamos seguros de que esa persona fuera realmente nuestro padre”, declaró Mendo Lhamu, hija de Hillary Dawa, a la agencia Associated Press. “Así que, para estar seguros, pedimos que nos enviaran fotos y solo entonces pudimos confirmarlo y sentirnos muy felices”.

Según la agencia de noticias Reuters, le proporcionaron comida y agua, y fue trasladado en helicóptero a un hospital en Katmandú, la capital de Nepal, donde recibió tratamiento por congelación y otras complicaciones.

Un video publicado en redes sociales muestra el momento en que Hillary Dawa es llevado a cuestas por otro escalador mientras descendían por el terreno rocoso.

Aún con su chaqueta de escalada amarilla y azul, se le puede ver en un video posterior cuendo es trasladado en una camilla desde el helipuerto del hospital HAMS en Katmandú.

Muchos miembros de la comunidad de montañismo han calificado la supervivencia de Hillary Dawa como un milagro.

“Es un auténtico milagro haber sobrevivido tantos días en las montañas enfrentándose a condiciones tan duras”, declaró a AP Ang Tshering Sherpa, una figura destacada de la comunidad.

El rescate pone fin a la temporada más ajetreada de la historia en el Everest, con más de 1.000 escaladores que alcanzaron la cima por la cara sur de la montaña, incluyendo un récord de 274 en un solo día el 20 de mayo.

Los vídeos de escaladores haciendo largas colas en una zona conocida como la zona de la muerte, donde el aire es demasiado enrarecido para respirar sin ayuda durante mucho tiempo, en su camino hacia la cima, han vuelto a ser noticia, junto con los ascensos que baten récords tanto de escaladores nepalíes como extranjeros.

El extraordinario acto de autorrescate de Hillary Dawa ha suscitado interrogantes sobre por qué no se había organizado un equipo de búsqueda cuando se denunció su desaparición hace una semana.

Cuando los helicópteros de búsqueda salieron a buscarlo esta semana, no encontraron rastro del escalador, informó la empresa de senderismo Nepal Mount Everest en una publicación en redes sociales.

Quienes encontraron a Hillary Dawa eran miembros del Comité de Control de la Contaminación de Sagarmatha (SPCC), que establece las rutas, cuerdas y escaleras a través de la Cascada de Hielo de Khumbu al comienzo de la temporada, y se encarga de retirar los residuos de la montaña una vez que los escaladores se han marchado.

En un video publicado tras su rescate, Hillary Dawa declaró que se había resbalado y caído en una grieta cerca del Campamento 1, a unos 6.000 metros (19.800 pies) de altitud, y que pasó dos días dentro de la fisura helada antes de lograr liberarse, según informaron los medios locales.

Hillary Dawa, guía de alta montaña de una pequeña empresa con sede en Katmandú llamada Himalayan Traverse, y su cliente polaco descendían del Everest tras no haber logrado alcanzar la cima el 29 de mayo, informó AP.

El escalador británico Chris Thrall, que también era cliente de Himalayan Traverse y la última persona en ver a Hillary Dawa antes de su desaparición, declaró en una publicación de Instagram que estaba “eufórico y muy feliz por él y su maravillosa familia”, tras creer que había muerto en la montaña.

En un video publicado desde Katmandú el miércoles, Thrall manifestó que el escalador polaco estaba luchando contra la congelación y que había descendido con el guía sherpa con el que Thrall estaba escalando, dejando que Hillary Dawa y él descendieran juntos.

Hillary Dawa se había “sentado a descansar con su mochila” mientras descendían del Campamento 4, situado a 7.900 metros (25.920 pies) de altitud, contó.

“Me giré y le dije: ‘Hillary, ¿estás bien, hermano?’ Y él me respondió: ‘Sí, estoy bien, Chris, por favor, vete’”, narró Thrall, añadiendo que el guía llevaba consigo una radio y un teléfono satelital.

Según Thrall, no era inusual que Hillary Dawa y otros sherpas descansaran, y esperaba que los alcanzara, como ya lo había hecho antes.

De camino al Campamento 3, Thrall contó que se encontró con el escalador polaco, que se había quedado sin oxígeno embotellado y sufría de congelación. Su ascenso había sido complicado y les había llevado mucho más tiempo del previsto, añadió.

“Lo que debería haber sido un ascenso y descenso en cinco días, nos llevó once. Así de difíciles eran las condiciones”, comentó.

Con Hillary Dawa por encima de él, Thrall, un exmiembro de la Marina Real Británica, asegura que tomó la difícil decisión de ayudar al escalador en apuros que corría riesgo de hipotermia, y juntos emprendieron el largo descenso hasta el Campamento 2, un trayecto que, según él, duró unas 19 horas en condiciones climáticas que variaron desde nevadas hasta ventiscas.

“En ningún momento, cuando volví a mirar hacia la montaña, vi a Hillary descender”, indicó. “Decir que saltaron todas las alarmas, como si pensara que había ocurrido lo peor, sería quedarse corto”.

CNN no ha podido verificar de forma independiente la información y se ha puesto en contacto con Himalayan Traverse para obtener comentarios.

El incidente ha aumentado la preocupación por la seguridad de los trabajadores nepalíes en la montaña, que ha experimentado un auge de empresas de guías turísticos comerciales en los últimos años.

Expertos declararon recientemente a CNN que los operadores y escaladores sin experiencia suponían graves riesgos para la seguridad en el Everest, y que algunos servicios de bajo coste estaban escatimando en seguridad, equipamiento y supervisión al utilizar guías de montaña poco cualificados o al no comprobar adecuadamente el nivel de experiencia de sus clientes.

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