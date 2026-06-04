Así le fue a España, fase a fase, en el último Mundial de Qatar 2022 con Luis Enrique al mando

Por Federico Leiva, CNN en Español

La selección de España llega al Mundial 2026 siendo una de las favoritas para llevarse el título, tanto en la mente de los analistas como de gran parte de los aficionados. Esta Roja llega en gran forma, después de un proceso de tres años y medio donde sumó dos trofeos y un subcampeonato, que contrasta con el tenso camino que la llevó al Mundial de Qatar 2022.

Aquel equipo, que contaba, entre otros, con estrellas como Sergio Busquets, Koke, Marco Asencio, Nico Williams, Rodri, Jordi Alba y Dani Carvajal, pasó por un proceso que comenzó con Luis Enrique, siguió con su ayudante de campo y volvió a cerrar con Luis Enrique, ya sin su ayudante principal. A pesar de ello, España se clasificó sin problemas a la Copa del Mundo.

El sorteo no la favoreció, ya que puso muy temprano en su camino a otra gigante, Alemania, además de Costa Rica y la que sería la gran sorpresa, Japón.

El debut fue un festival ilusionante. España se dio un festín ante la selección de la Concacaf, que soñaba con emular lo hecho en 2014, cuando dejó en el camino a Italia e Inglaterra. Nada estuvo más lejos de eso.

A los 30 minutos la historia estaba liquidada. Una España súper ofensiva ganaba con los goles de Dani Olmo, Marco Asencio y Ferrán Torres, de penal. La fiesta la completarían otro de Ferrán y uno de Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata. La Roja metía miedo con solo 90 minutos jugados.

El segundo partido puso un freno a la ilusión española en Qatar. El duelo de candidatos ante los alemanes fue muy igualado, con pocas chances claras de gol. El equipo de Luis Enrique tuvo más el balón, pero los teutones generaron más situaciones peligrosas durante los 90 minutos.

Aún así, un desmarque y buena definición de Morata parecía que encarrilaba a España a segundo triunfo, pero un error defensivo a siete minutos del final posibilitó que Niclas Füllkrug empatara la historia con un bombazo.

España, de todas maneras, quedaba muy bien parada para la última jornada.

El llamado de atención. España llegaba como favorita, aunque los asiáticos ya habían vencido a Alemania en el debut y perdido sorpresivamente ante los costarricenses.

La Roja se puso arriba con un cabezazo de Morata cuando solo iban 11 minutos de juego y a partir de allí fue dueña absoluta del balón, pero encontró muy pocos espacios en la férrea defensa nipona para sentenciar la historia.

Parecía un partido controlado hasta que comenzó el segundo tiempo. Iban solo tres minutos cuando Ritsu Dōan aprovechó una muy floja respuesta de Unai Simón y marcó el empate. Solo tres minutos después llegó el baldazo de agua fría con el tanto de Ao Tanaka, que fue convalidado después de una larga revisión en el VAR, porque parecía que el balón había salido del campo previamente.

España buscó y mereció el empate, pero perdió, quedó segunda en su zona y solo pasó por diferencia de gol con Alemania. Las alarmas ya sonaban en la concentración española.

España volvió a tener dominio absoluto del balón contra Marruecos, pero nunca supo cómo lastimar al seleccionado africano. Apenas tuvo una jugada peligrosa con Morata y un tiro libre de Olmo que nadie desvió. Ya en el suplementario, Sarabia tuvo un remate al poste y Unai Simón se vistió de héroe en un mano a mano.

En los penales, la figura estuvo del otro lado. Sarabia le volvió a pegar al palo y Bounou sacó los remates de Soler y Busquets para decretar la eliminación de España de Qatar 2022.

El sueño mundial terminó de la peor manera. España se presentó con un festival de goles y se fue sin siquiera poder marcar uno de penal. Una despedida decepcionante, que la prensa local catalogó sin tapujos: fracaso.

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