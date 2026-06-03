Ucrania pone la mira en San Petersburgo mientras comienza el “Davos de Putin”

Por Kosta Gak, Anna Chernova y Helen Regan, CNN

Rusia afirmó haber derribado cientos de drones sobre su territorio, incluidos unos 60 sobre la región de San Petersburgo durante la madrugada de este miércoles, en un ataque lanzado por Ucrania mientras se inauguraba un importante foro económico.

El gobernador de San Petersburgo, Aleksandr Beglov, declaró que tres distritos fueron atacados durante un bombardeo nocturno con drones ucranianos que dejó varias personas heridas y daños en infraestructuras.

Según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas aéreas interceptaron y destruyeron más de 350 drones ucranianos en territorios cercanos a la frontera, pero también en zonas más alejadas como Moscú, San Petersburgo y Novgorod, en el oeste del país.

En Smolensk, ciudad situada en el oeste de Rusia, cerca de la frontera con Bielorrusia, Ucrania lanzó ataques contra “instalaciones de infraestructura crítica”, declaró el gobernador de Smolensk, Vasiliy Anokhin.

Anokhin declaró que dos bomberos murieron “mientras combatían un incendio provocado por los restos de un dron enemigo derribado”, y añadió que otros dos bomberos y un civil sufrieron heridas leves.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que los “ataques de largo alcance” alcanzaron “objetivos clave”, entre ellos la terminal petrolera de San Petersburgo, uno de los mayores complejos de transbordo de petróleo del noroeste de Rusia.

Otros objetivos incluían “objetivos militares en la base de Kronstadt”, un puerto naval insular cerca de San Petersburgo, y una instalación en la región de Tambov que, según Ucrania, estaba involucrada en la producción de armas rusas, añadió Zelensky.

Zelensky también publicó imágenes que mostraban explosiones y varios incendios en una instalación rusa, así como una enorme columna de humo negro y denso que se elevaba detrás de un rascacielos.

Ucrania ha desarrollado rápidamente este año sus drones de medio y largo alcance para atacar objetivos rusos, incluidas las instalaciones petroleras de Moscú y otros lugares mucho más allá de las líneas del frente.

“El plan de Ucrania para realizar ataques de largo alcance se está llevando a cabo exactamente como es necesario para acercar la paz”, dijo Zelensky.

Los ataques se produjeron cuando el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, o SPIEF, un importante evento empresarial conocido como la versión rusa del Foro de Davos del presidente Vladimir Putin, daba comienzo en la ciudad el miércoles.

El espacio aéreo alrededor del aeropuerto internacional de San Petersburgo fue restringido el miércoles por la mañana, lo que provocó retrasos en alrededor de dos docenas de vuelos, según informó el aeropuerto en un comunicado.

Esto ocurre además un día después de que Rusia lanzara una ofensiva letal contra Ucrania a primera hora del martes, atacando la capital, Kyiv, y la ciudad central de Dnipro en una ofensiva de amplio alcance que infligió uno de los ataques más mortíferos de los últimos meses.

Según las autoridades ucranianas, al menos 23 personas murieron en el ataque nocturno, siete de ellas en Kyiv y otras 16 en Dnipro.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, declaró que condenaba “enérgicamente” los ataques, en los que, según los militares, se dispararon más de 600 drones y decenas de misiles contra Ucrania, alcanzando infraestructuras civiles clave.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

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