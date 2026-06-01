La lista de convocados de Ecuador para el Mundial de 2026: estos son todos los jugadores

Por Juan Alvarado, CNN en Español

La selección de Ecuador quiere realizar su mejor Copa del Mundo en 2026 y, con este objetivo en mente, el entrenador Sebastián Beccacece presentó su lista de 26 jugadores que estarán en Norteamérica.

Por supuesto, Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié resaltan como las figuras estelares del plantel, pero la Tri cuenta también con una base sólida de otros futbolistas que se desempeñan en el fútbol del viejo continente.

Hernán Galíndez, Gonzalo Valle y Moisés Ramírez.

Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Félix Torres, Jackson Porozo, Joel Ordóñez, Pervis Estupiñán y Yaimar Medina.

Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Kendry Páez, Jordy Alcívar, Denil Castillo, Anthony Valencia y Alan Minda.

Enner Valencia, Kevin Rodríguez, Gonzalo Plata, John Yeboah, Nilson Angulo, Jordy Caicedo y Jeremy Arévalo.

En total, 24 de los 26 jugadores se desempeñan profesionalmente fuera de la liga ecuatoriana. La liga brasileña es la que más le aporta a Ecuador con un total de cinco futbolistas, seguida por la de Bélgica, con cuatro.

La Premier League de Inglaterra además aporta tres jugadores a Ecuador, entre ellos Caicedo e Hincapié.

El promedio de edad de la Tri es de 25,4 años. Páez es el más joven del equipo, con 18 años, y el arquero Galíndez el más veterano, con 39. Pero cabe destacar que solo tres jugadores en el plantel tienen 30 o más años. Síntoma de una selección que todavía tiene mucho por dar.

Ecuador clasificó al Mundial como segunda de la eliminatoria sudamericana con 29 puntos, tras empezar la campaña con castigo de -3 puntos. La Tri logró este desempeño principalmente gracias a su buena estructura defensiva.

La gran incógnita para Ecuador recae en su zona ofensiva. Enner Valencia quedó como el goleador del combinado nacional en las eliminatorias y en Norteamérica 2026 igualará el registro de Edison Méndez como el ecuatoriano con más Mundiales disputados, con tres.

La experiencia de Valencia todavía aporta y mucho a la Tri, sin embargo, tomando en cuenta la edad de Valencia, Beccacece convocó a tres delanteros más: Rodríguez, Arévalo y Jordy Caicedo.

Este último fue titular justamente en el último amistoso de Ecuador, en donde realizó un rol más físico de arrastre de marcas y presión alta.

Durante los últimos tres amistosos de Ecuador, el equipo mostró una postura distinta a la que mostró en las últimas cuatro fechas de las eliminatorias.

Ante Marruecos, Países Bajos y Arabia Saudita, Ecuador dejó a un lado su postura reactiva a las propuestas del rival y optó por buscar el protagonismo con la presión alta y transiciones rápidas.

Con estos cambios tácticos en mente, la Tri podría aprovechar la capacidad física de su plantel para incomodar al rival, principalmente en la fase de inicio de las jugadas, con el objetivo de controlar los ritmos del encuentro.

Ecuador solo ha superado la fase de grupos de la Copa del Mundo en una ocasión, en Alemania 2006. Veinte años más tarde tiene una gran oportunidad de volver a lograrlo, tomando en cuenta el nuevo formato, en donde incluso clasifican ocho terceros.

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