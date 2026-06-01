¿Cómo será la pelea de UFC en la Casa Blanca y cuándo se realizará?

Por Kit Maher, CNN

Cuando el presidente Donald Trump presentó por primera vez la idea de una pelea de UFC en el jardín sur de la Casa Blanca, algunas personas pensaron que estaba bromeando.

“Vamos a tener una pelea de UFC en los terrenos de la Casa Blanca”, dijo Trump en Iowa el pasado mes de julio, cuando anunció los eventos especiales que se celebrarían en honor al 250º aniversario de Estados Unidos.

Aproximadamente un año después, la idea se está convirtiendo en realidad.

Los equipos de construcción están levantando una jaula de combate en el jardín sur para la pelea del 14 de junio, y la Casa Blanca ahora se ve empequeñecida por una enorme estructura de iluminación arqueada, que el Ultimate Fighting Championship llama “La Garra”.

Cuando los luchadores se pongan los guantes y entren en la jaula, más de 90.000 personas se congregarán en los terrenos de la Casa Blanca para presenciar su combate.

La construcción de “La Garra” se hizo visible a finales de mayo sobre la sala de prensa de la Casa Blanca, donde los periodistas comenzaron a fijarse en ella. Ahora es casi imposible pasar por alto esta enorme estructura, incluso a varias manzanas de la Casa Blanca.

El director ejecutivo Dana White declaró en el programa “The Jim Rome Show” que la UFC encontró un lugar en Bélgica para crear la estructura.

“Es una estructura de iluminación que casi parece una nave espacial, y se extiende sobre el Octágono”, dijo White, en referencia al emblemático recinto de combate octogonal de la UFC. “La enviamos desde Bélgica a Filadelfia. La montamos en Filadelfia y la probamos. La desmontamos, la cargamos en camiones y la enviamos a Washington”.

En los días previos a la pelea, que coincide con el Día de la Bandera y el cumpleaños número 80 de Trump, están programados varios eventos, entre ellos encuentros con atletas actuales y antiguos de la UFC; un concierto de la Zac Brown Band; y un pesaje ceremonial. Todo esto culminará con una fiesta para ver la pelea en la Elipse.

La cartelera incluye los combates estelares entre el estadounidense Justin Gaethje y el georgiano Ilia Topuria por el título de peso ligero, y el brasileño Alex Pereira y el francés Ciryl Gane por el título interino de peso pesado. Todos los combates están listados en el sitio web de la UFC, donde se puede encontrar más información sobre los luchadores. Hay ocho luchadores estadounidenses en la cartelera.

Todos los eventos son gratuitos y requieren entrada. Sin embargo, la fecha límite para solicitar entradas para el “UFC Freedom 250 Fan Fest” fue el 22 de mayo, según un correo electrónico de “última oportunidad” enviado por la UFC.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró a CNN el mes pasado que hay mucha demanda de entradas para el evento, un tercio de las cuales están reservadas para militares y sus familias, un tercio para el personal de la Casa Blanca y sus familias, y otro tercio para personalidades importantes. La UFC también tiene 200 entradas para repartir en el Jardín Sur. White declaró a Fox News en una entrevista que 4.300 personas estarán presentes en el Jardín Sur para la pelea y que “la mayoría serán militares”.

Los altos mandos del Pentágono están elaborando listas de miembros de las Fuerzas Armadas uniformadas a quienes se les ofrecerá la oportunidad de asistir al combate, pero las entradas solo se entregarán a aquellos que cumplan con los estándares de composición corporal militar, según memorandos de orientación revisados ​​por CNN y fuentes familiarizadas con el proceso.

También hay aproximadamente 85.000 entradas destinadas al público general para la fiesta en Ellipse.

White comento en una entrevista reciente con la revista TIME que ha invitado a varios atletas profesionales y celebridades, entre ellos Tom Brady, Dwayne “La Roca” Johnson, Jared Leto, Guy Ritchie, Adam Sandler, Mario Lopez y Jason Statham.

En respuesta a quienes en las redes sociales preguntaron: “¿Quién lo está pagando?”, la Casa Blanca respondió rápidamente en X: “UFC”.

White afirmó que la organización se haría cargo de los costos del evento, y en enero declaró a Sports Business Journal: “Nosotros asumiremos todos los gastos”. Además, comentó que la red de iluminación formaba parte del elevado costo.

Mark Shapiro, presidente de TKO Holdings Group, propietaria de la UFC, declaró en una entrevista aparte con Sports Business Journal que, a pesar del costo estimado de US$ 60 millones, el recinto representa una oportunidad para la marca, dada la repercusión mediática y la atención que generará el multitudinario evento.

Un segundo funcionario de la Casa Blanca afirmó que el clima es sin duda un factor a tener en cuenta, dado que el combate será al aire libre. Sin embargo, se espera que el pronóstico sea despejado.

En la entrevista con Fox News, White dijo que odia las peleas al aire libre debido a la imprevisibilidad del clima. Sin embargo, afirmó que el equipo trabajará con las Fuerzas Armadas estadounidenses para monitorear el clima hora a hora y realizar los cambios necesarios.

“Si llueve, lo hacmeos. Si nieva, lo hacemos. Lo único que nos detendrá son los rayos. Pero estamos trabajando con las Fuerzas Armadas, así que ellos conocen el pronóstico del tiempo con 10 días de antelación y nos avisarán cada dos horas durante esos 10 días. Siete días antes, nos avisarán cada hora”, dijo White. “Lo único que nos paraliza son los rayos. Así que podríamos adelantar o retrasar el evento dos horas”.

El único otro evento de la UFC que se ha celebrado al aire libre fue en Abu Dhabi en 2010, según declaró White a Fox.

La Casa Blanca ha recibido algunas críticas por albergar una pelea de UFC en el Jardín Sur, incluso de la oficina de prensa del gobernador demócrata Gavin Newsom, que escribió en X: “Señor presidente, solo queremos precios de gasolina más bajos”. La senadora demócrata Elizabeth Warren publicó una foto de la construcción de la UFC y escribió: “Puede que sea difícil de apreciar en esta foto de la Casa Blanca de hoy, pero Donald Trump está muy centrado en reducir los costos”.

Cabe destacar que el presentador del podcast, Joe Rogan, quien también comenta para la UFC, dijo en su programa que la pelea es “una especie de truco publicitario” y una “pesadilla en materia de seguridad”, pero que planea asistir al evento.

“Estaré allí, pero no me entusiasma”, dijo Rogan. “Simplemente no me parece una buena idea”.

En el artículo de la revista TIME sobre White, Trump respondió a las críticas de Rogan.

“Al principio pensé: ‘Eso no está bien’”, dijo Trump. “Y luego me di cuenta de que es una artimaña. La vida es una artimaña, si lo piensas bien, ¿no? Pero es una buena artimaña. Es algo que nunca volverá a suceder”.

Rogan también había dicho anteriormente en su podcast que organizar la pelea de la UFC durante la guerra de Irán sería “extraño”.

“Va a requerir mucha seguridad, generar mucho estrés y será extraño tener una pelea en la Casa Blanca en medio de una maldita guerra”, dijo.

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