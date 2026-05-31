Israel ocupa un castillo de la era de las Cruzadas en Líbano y Netanyahu ordena a las fuerzas avanzar

Por Kareem El Damanhoury y Todd Symons, CNN

Las fuerzas israelíes ocuparon un castillo estratégico de la era de las Cruzadas en el sur del Líbano y el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ordenó a los soldados profundizar la incursión de Israel en el territorio de su vecino.

La ocupación del castillo de Beaufort, cerca de la ciudad de Nabatiyeh y a unos 14,5 kilómetros de la frontera israelí, se produce después de días de intensos combates en la zona.

“La operación se centra en establecer el control operativo de la cresta de Beaufort y el área de Wadi al-Saluki”, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado el domingo, y agregó que buscaba desmantelar la infraestructura de Hezbollah en ambas zonas.

El castillo, que fue construido por los cruzados en un alto acantilado con vistas al río Litani hace unos 900 años, ha sido considerado durante mucho tiempo un sitio estratégico en el sur del Líbano y ha sido ocupado por fuerzas israelíes durante conflictos anteriores. Israel lo capturó por última vez hace 26 años.

“La operación comenzó hace varios días, durante los cuales un número significativo de soldados terrestres de las FDI comenzaron operaciones ofensivas destinadas a ampliar la Línea de Defensa Avanzada”, dijeron las FDI.

“Desde la cresta de Beaufort, los terroristas de Hezbollah gestionaron actividades militares y de combate y ejecutaron numerosos ataques”, señaló.

El sábado, la Agencia Nacional de Noticias (NNA), administrada por el Estado libanés, informó de incursiones aéreas israelíes y de un “bombardeo intenso” en el área que rodea el castillo. Hezbollah también afirmó haber destruido un tanque israelí cerca del castillo.

Hace tres días, el municipio de Arnoun denunció los bombardeos israelíes en la zona e instó a organizaciones internacionales a proteger el castillo, informó la NNA.

Netanyahu elogió la operación el domingo, y dijo “regresamos a Beaufort más fuertes que nunca”.

“Nuestros valientes combatientes capturaron el puesto avanzado de Beaufort. Izaron con orgullo allí la bandera del Estado de Israel y la bandera de la Brigada Golani”, afirmó Netanyahu. Agregó que la captura de Beaufort es una “etapa dramática y un cambio dramático en la política que estamos liderando”.

La Unesco ha descrito el castillo de Beaufort como “uno de los ejemplos mejor conservados de castillos medievales en Oriente Próximo”. También fue una de las 34 propiedades culturales libanesas a las que la Unesco otorgó una protección reforzada provisional —el nivel más alto de inmunidad contra cualquier ataque o uso con fines militares— a finales de 2024, tras la invasión terrestre de Israel en el Líbano.

El castillo fue escenario de intensos combates entre las fuerzas israelíes y la Organización para la Liberación de Palestina en 1982, cuando Israel ocupó el sur del Líbano. Sufrió “daños significativos” durante la ocupación de 18 años antes de que las fuerzas israelíes se retiraran en 2000, según la Unesco.

A pesar del alto el fuego mediado por EE.UU. y acordado por los gobiernos israelí y libanés en abril, los enfrentamientos entre Hezbollah y las fuerzas israelíes se han intensificado.

En los últimos días, Israel ha ampliado su operación, avanzando más en territorio libanés, y Netanyahu dijo el viernes que las fuerzas israelíes han cruzado el río Litani, que corre a unos 30 kilómetros al norte de la frontera de Israel.

Netanyahu aseguró el domingo que “ahora mi directriz es profundizar y ampliar nuestro control sobre áreas que habían estado bajo el control de Hezbollah”.

Las FDI dijeron en su comunicado del domingo que habían “ampliado sus operaciones contra objetivos de Hezbollah al norte del río” y en “zonas adicionales”. En los últimos días, han emitido una serie de órdenes de evacuación para aldeas al norte del Litani.

Además de la toma del castillo de Beaufort, las FDI dijeron más tarde el domingo que habían atacado lo que, según afirmaron, eran instalaciones de almacenamiento de armas y centros de mando de Hezbollah en la zona costera de Tiro y en otras áreas del sur de Líbano.

El combate cada vez más intenso entre Israel y Hezbollah podría poner en riesgo cualquier acuerdo entre EE.UU. e Irán, que insiste en que incluya un cese del fuego en el Líbano. El presidente de EE.UU., Donald Trump, le dijo a Netanyahu la semana pasada que apoyaba su “libertad de acción contra amenazas en todos los frentes, incluido Líbano”, dijo a CNN un funcionario israelí.

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Eugenia Yosef, Eyad Kourdi, Tim Lister y Billy Stockwell, de CNN, contribuyeron con este reportaje.