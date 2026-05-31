¿Cómo le fue a México en el Mundial de Qatar 2022? Así fue su fase de grupos

Por Andrea Saint Martin, CNN en Español

La selección mexicana está a pocos días de iniciar su participación número 18 en una Copa Mundial de la FIFA, la cual es aún más especial, ya que será la tercera que disputa en casa.

Jugar como local y frente a su afición debería ser una motivación suficiente para aspirar a llegar al tan ansiado quinto partido y quitarse el mal sabor de boca que le dejó Qatar 2022, en donde no pudo pasar la fase de grupos, lo que fue catalogado como un fracaso, porque no le ocurría desde Argentina 1978.

El argentino Gerardo “Tata” Martino fue el designado por la Federación Mexicana de Futbol para dirigir a la selección mayor durante todo el proceso mundialista, tomando el banquillo en enero de 2019, que quedó disponible con la salida del colombiano Juan Carlos Osorio tras finalizar su participación en Rusia 2018.

Para marzo de 2022, el Tri consiguió el pase directo a la Copa del Mundo después de terminar el octagonal final de la Concacaf (el torneo clasificatorio de su confederación) en segundo lugar, por detrás de Canadá.

Conseguir su boleto al torneo sin tener que jugárselo en un repechaje pintaba un panorama positivo para el combinado azteca, pero este se ensombreció al quedar sorteado en el Grupo C junto a Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

México hizo su debut en Qatar el 22 de noviembre de 2022 frente a Polonia en el Estadio 974 en Doha. Ambos equipos buscaban una victoria tras la derrota 1-2 de la albiceleste ante los Halcones Verdes, quienes parecían ser los más débiles del grupo.

Sin embargo, el duelo finalizó con un insípido 0-0, en el que uno de los momentos más destacados fue cuando Guillermo Ochoa atajó un penal de Robert Lewandowski.

Aunque no se puede catalogar como iniciar el Mundial con el pie derecho, el Tri veía su siguiente encuentro con optimismo, aunque únicamente porque Argentina había perdido su primer partido, pues en un principio marchaba como uno de los favoritos para coronarse campeona del mundo tras llevarse el título de la Copa América 2021, finalizar la eliminatoria de la Conmebol invicta, y contar, ni más ni menos, con la capitanía de Lionel Messi, ganador (hasta ese momento) de siete Balones de Oro.

Por si fuera poco, el duelo contra la “Scaloneta” se ha convertido en un clásico mundialista, ya que antes de Qatar 2022 se enfrentaron en tres ocasiones, siempre finalizando con una victoria para los sudamericanos.

El 26 de noviembre de 2022, Argentina entró al Estadio Lusail con el claro objetivo de ganar para revertir su tropiezo inicial. México logró sobrevivir el primer tiempo sin goles en contra, pero dicha racha finalizó al minuto 64 con un gol de Messi. Enzo Fernández marcó el segundo tanto al minuto 87, sentenciando la derrota del conjunto azteca.

Con este resultado, sumado a la victoria 2-0 de Polonia ante Arabia Saudita, los dirigidos por el Tata Martino se colocaron en el último puesto del grupo C. Clasificar a los octavos de final parecía complicado, pero matemáticamente posible.

El Tri necesitaba ganar sí o sí ante los Halcones Verdes, aunque su boleto a la siguiente ronda también dependería del resultado del partido entre Argentina y Polonia.

El 30 de noviembre de 2022, México regresó al Estadio Lusail y abrió el marcador con un tanto de Henry Martín (el primero del equipo en el torneo) al minuto 47, al que le siguió una segunda anotación de Luis Chávez al minuto 52.

En el Estadio 974, la Albiceleste se posicionó como líder del grupo venciendo 2-0 a Polonia. Ante este panorama, el Tri quedaba por fuera del Mundial por desempate de tarjetas amarillas. Sin embargo, su destino se selló después de que los saudíes anotaron en el tiempo de compensación del segundo tiempo.

El peor escenario para México se hizo realidad: quedó fuera de la Copa del Mundo por diferencia de goles, ya que en la tabla de posiciones quedó con –1, mientras que los europeos lo hicieron con 0.

“El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final”, aseguró Martino en la conferencia de prensa tras el duelo ante Arabia Saudita, confirmando su fin en el banquillo tricolor.

“No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos”, agregó. “Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso”.

México se fue de Medio Oriente con un trago amargo, pero con la tranquilidad de que no enfrentaría una eliminatoria mundialista para la siguiente Copa del Mundo, ya que será sede del torneo junto a Estados Unidos y Canadá.

La pregunta ahora es si dicho factor jugará a su favor o en contra. Lo sabremos a partir del 11 de junio.

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