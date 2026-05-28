Los mercados de predicción permiten apostar desde los 18 años. Los expertos en adicción están alarmados

Por Marshall Cohen y Elisabeth Buchwald, CNN

Cuando Andrew necesitó dinero para un vuelo con amigos a Grecia este verano, el estudiante de 18 años en su último año de bachillerato recurrió a los mercados de predicción.

Con un adelanto en efectivo de US$ 500 de la compañía de su tarjeta de crédito, Andrew se sentó en un Starbucks durante más de seis horas, operando en partidos de tenis en vivo en Kalshi. Se fue con una ganancia de US$ 2.200.

Andrew continuó usando Kalshi para complementar los salarios de un trabajo de medio tiempo, financiando golf con amigos y citas con su novia. Pero tras un susto en el que casi perdió US$ 1.000 en un partido de la NBA, eliminó la aplicación y juró que nunca volvería.

Pero más tarde volvió a descargar Kalshi, y el ciclo comenzó de nuevo. Convirtió un adelanto en efectivo de US$ 1.300 en US$ 3.000, según capturas de pantalla revisadas por CNN. Cuando intentó retirar sus ganancias a las 3 a.m., recibió un mensaje de error. Sin poder sacar sus fondos, decidió seguir apostando. Y esta vez, en cuestión de horas, todo se había ido.

“No sabía qué hacer. Empecé a venirme abajo”, dijo Andrew, quien pidió no ser identificado por su nombre completo, a CNN en una entrevista. “En el momento, solo sigues, sigues, sigues. Es como visión de túnel”.

Un joven de 18 años como Andrew podría hacer estas apuestas debido a una tecnicidad legal que trata a los mercados de predicción de manera diferente que a las casas de apuestas deportivas tradicionales, que son para mayores de 21 años en la mayoría de los estados. Expertos en adicción y reguladores estatales dicen que esto ha abierto la puerta a una crisis emergente de salud pública.

Bajo la ley actual de EE.UU., los sitios de predicción no se consideran juego de azar. Más bien, son mercados financieros que ofrecen “contratos de eventos”, lo que los hace disponibles para cualquier persona mayor de 18 años. Se regulan igual que el comercio de futuros sobre el precio de la soja, pero en lugar de centrarse en materias primas, los usuarios especulan sobre los resultados de elecciones, eventos deportivos, entregas de premios y más.

A pesar de los nuevos pasos que los mercados de predicción han tomado recientemente para prevenir operaciones problemáticas, incluso entre el grupo de 18 a 21 años, todavía existen preocupaciones generalizadas por parte de reguladores estatales, miembros del Congreso y especialistas en adicción.

“Sin duda, es una laguna”, dijo el ex fiscal general de Nueva Jersey Matt Platkin, demócrata, quien fue uno de los primeros fiscales en emprender acciones legales contra Kalshi el año pasado. “Por eso los estados establecen restricciones de edad de sentido común para el juego, el consumo de alcohol y otras formas de comportamiento peligroso”.

CNN tiene una asociación con Kalshi y utiliza sus datos para cubrir eventos importantes, pero a los empleados editoriales se les prohíbe usar mercados de predicción.

En respuesta a preguntas de CNN sobre la experiencia de Andrew, la portavoz de Kalshi, Elisabeth Diana, dijo que Andrew vio un mensaje de error al intentar retirar sus ganancias porque su banco emitió una alerta de fraude.

“El sistema de retiros de Kalshi no falló”, dijo Diana en un comunicado. “Como bolsa financiera regulada, tenemos que trabajar con bancos igualmente regulados… eso significa que cuando un banco emite una alerta de fraude, tenemos que retener la transacción hasta que recibamos el visto bueno para seguir adelante”.

A lo largo de las operaciones con altibajos de Andrew, sus pérdidas netas de por vida terminaron en alrededor de US$ 800, lo que, según Diana, fue lo suficientemente bajo como para no activar notificaciones que sugirieran límites de depósito. Pero dijo que Kalshi “seguirá evaluando nuestro enfoque para garantizar que las personas obtengan las protecciones y el apoyo adecuados que necesitan”.

“La ley permite que las personas de 18 años o más operen con productos financieros, ya sea cripto, day trading, futuros o mercados de predicción”, añadió Diana.

Polymarket, la mayor empresa rival de Kalshi, declinó hacer comentarios cuando se le preguntó sobre sus salvaguardas para usuarios jóvenes.

Los expertos en salud dicen que la parte del cerebro responsable del control de los impulsos no está completamente desarrollada hasta los 25 años, y las investigaciones indican que los jóvenes son más susceptibles a desarrollar adicciones al juego.

Philip Sullivan, quien dirige la línea de ayuda del Florida Council on Compulsive Gambling, dijo que muchos usuarios de sitios de predicción menores de 21 años que se comunicaron para pedir ayuda habían recaído de adicciones a otras plataformas de apuestas.

“No solo están apostando sobre resultados deportivos, sino que también están haciendo apuestas basadas en cosas que escuchan en las noticias o en internet, porque creen que les da algún tipo de ventaja o información”, dijo Sullivan. “Es una brecha preocupante entre la madurez emocional y financiera, y el nivel de accesibilidad al juego que proporcionan estas plataformas”.

Agravando el riesgo, muchos adultos en edad universitaria obtienen acceso a sumas de dinero más grandes a través de préstamos estudiantiles, ampliando efectivamente el conjunto de fondos que pueden usar para apostar.

Ese fue el caso de un estudiante universitario de 21 años que perdió “más de cinco cifras” en Kalshi y Polymarket, según Abdullah Mahmood, quien dirige el programa de intervención en juegos de azar en el centro de rehabilitación Maryhaven en Columbus, Ohio.

Mientras las empresas de predicción rechazan los argumentos de que esencialmente son plataformas de juego, muchos expertos en adicciones dicen que cumplen los criterios. Y, a diferencia de las adicciones a las drogas, el juego problemático puede pasar más fácilmente desapercibido para amigos y familiares. Se sabe que el impacto que tiene en las personas, especialmente en los adultos jóvenes, lleva a la gente al suicidio en casos extremos.

Por eso Mahmood comienza sus sesiones de admisión con el mismo mensaje: “No importa cuánto dinero perdiste, todavía no perdiste la vida. Y ese es el activo más valioso”.

Debido a que los sitios de predicción no están legalmente clasificados como juegos de azar según la ley vigente, se registran como bolsas financieras ante una agencia federal poco conocida llamada Commodity Futures Trading Commission, o CFTC.

La CFTC de la era Trump, bajo el presidente Mike Selig, ha argumentado que los sitios de predicción no son juego porque sirven al interés público y pueden usarse para compensar riesgos financieros mediante coberturas (hedging), como un agricultor que utiliza futuros u opciones para protegerse contra las fluctuaciones en los precios de los cultivos o malas cosechas.

En una publicación en redes sociales el martes, Trump dijo que era “críticamente importante” que la CFTC mantuviera su jurisdicción exclusiva sobre los mercados de predicción, y arremetió contra los demócratas que quieren más regulaciones estatales. También elogió a Selig por “hacer un gran trabajo” y dijo que quiere que la industria “prosperе”.

Una coalición bipartidista de 41 estados y el Distrito de Columbia ha argumentado ante los tribunales que los mercados de predicción están eludiendo descaradamente las leyes estatales de juego. Los estados están tomando medidas enérgicas, y Minnesota se convirtió recientemente en el primer estado en prohibir los mercados de predicción, pero la CFTC presentó una demanda para bloquear esa ley.

El estatus legal de los mercados de predicción se está debatiendo en decenas de casos judiciales en todo el país, y los expertos ahora creen que la Corte Suprema finalmente resolverá la cuestión.

“Es preocupante que exista cierto grado de adicción asociado con la participación en diversos mercados financieros”, dijo Selig a CNN en una entrevista reciente. “Es muy importante que las empresas que ofrecen acceso a estos productos, ya sea en un casino o en un mercado financiero, proporcionen voluntariamente divulgación de riesgos y materiales educativos, y no se tomen esto a la ligera”.

En una carta a la CFTC, la Pennsylvania Gaming Control Board dijo que la agencia ha “puesto activamente en peligro a un grupo demográfico altamente vulnerable de adultos jóvenes” de entre 18 y 21 años al permitir que plataformas de predicción como Kalshi “se hagan pasar por casas de apuestas deportivas no reguladas”.

La CFTC está redactando actualmente nuevas regulaciones para los mercados de predicción, que los expertos creen que serán favorables a la industria, dado el apoyo público de Selig a las empresas. La agencia solicitó comentarios de las partes interesadas y del público en marzo, antes de que comenzara el proceso de elaboración de normas.

La NBA y el PGA Tour instaron a la agencia a elevar a 21 años la edad mínima para los contratos de eventos relacionados con deportes. La NBA también dijo que se debería prohibir a los sitios de predicción comercializarse con cualquier persona menor de 21 años, porque los operadores más jóvenes tienen vulnerabilidades “particularmente agudas”.

Un estudiante de 18 años llamado Caleb presentó un comentario ante la CFTC diciendo que los sitios de predicción eran “divertidos” y proporcionaban información “útil”, pero que aun así eran demasiado arriesgados para personas de su edad.

“Las predicciones significan absolutamente apostar, y francamente, me sorprende que hayan encontrado este resquicio legal tan bien como para permitir que alguien como YO apueste en estas cosas”, escribió Caleb. “Debería prohibirse al 100% antes de que más chicos como yo lo usen, porque Dios sabe que no deberían”.

Algunas empresas han intentado adelantarse a la regulación venidera tomando medidas voluntarias para proteger a los usuarios más jóvenes.

Kalshi se convirtió recientemente en el primer sitio de predicción en unirse al Consejo Nacional sobre el Juego Problemático, que apoya elevar a 21 años la edad para estas plataformas. Kalshi dijo que le estaba dando al consejo US$ 2 millones para una “iniciativa estratégica centrada en la salud y la seguridad de los operadores” para los mercados de predicción, las criptomonedas y los futuros de materias primas.

Kalshi también anunció este mes que estaba imponiendo nuevas reglas, incluidas algunas que se plantearon en una propuesta reciente del Senado, para promover comportamientos responsables entre los usuarios de 18 a 21 años.

A los usuarios con “señales de operaciones poco saludables”, como pérdidas financieras rápidas, se les animará a establecer límites de depósito y, en algunos casos, deberán proporcionar prueba de fondos antes de poder continuar operando.

La empresa no le diría a CNN cuántos usuarios están en el grupo de 18 a 21 años, pero un portavoz de Kalshi dijo que esa cohorte solo es responsable del 4 % de todo el volumen de operaciones en el sitio. Kalshi promedió alrededor de US$ 4.000 millones en valor semanal negociado en operaciones al contado el mes pasado, según Artemis Analytics, una firma de datos financieros.

Catherine Sullivan, jefa de producto de Kalshi, le dijo a CNN que estas políticas son “sugerencias y suaves salvaguardas” para proteger a los “nuevos adultos” en la plataforma.

“Son técnicamente adultos”, dijo Sullivan. “Tienen la libertad de usar cualquier herramienta que quieran. Pero, por supuesto, mucha gente en Estados Unidos los considera adultos jóvenes, o como que no tienen el marco mental adecuado para tomar decisiones”.

Sin embargo, añadió: “¿Quiénes somos nosotros para realmente vigilar lo que la gente puede hacer una vez que cumple 18? Estos son los principios con los que se fundó el país”.

Una fuente de la industria familiarizada con el asunto le dijo a CNN que ejecutivos de importantes empresas de predicción discutieron recientemente impulsar conjuntamente a la CFTC a elevar la edad mínima de 18 a 21. Sin embargo, esta idea se dejó de lado por falta de unanimidad.

Al menos una empresa, Fanatics, ya dio ese paso. El gigante de la comercialización de artículos deportivos lanzó en diciembre una plataforma de predicción 21+, reflejando las reglas de sus casas de apuestas presenciales y sus aplicaciones de apuestas.

“Para nosotros, es lo correcto”, dijo el portavoz de Fanatics, Kevin Hennessy. “Creemos que 21+ es la edad adecuada para cualquier tipo de actividades con dinero real. Y es excelente desde el punto de vista tecnológico. Podemos mantener a nuestros clientes de 21+ en todos nuestros productos”.

Los grupos de defensa también han expresado preocupaciones sobre que las empresas de predicción apunten a usuarios más jóvenes con campañas de marketing pulidas en redes sociales. Hay pocas, si es que hay alguna, restricciones sobre cómo anuncian los sitios de predicción debido a cómo están regulados actualmente bajo la ley federal.

Andrew, el usuario de Kalshi de 18 años, dijo que vio anuncios de sitios de predicción que minimizaban “la gravedad de lo que estás haciendo”.

“Estaba triste, y los anuncios me llegaron”, dijo.

Un reciente anuncio de Polymarket presentó imágenes dramáticas del influencer Logan Paul haciendo paracaidismo e instando a sus seguidores a descargar la aplicación, que se volvió ampliamente disponible para los usuarios de EE.UU. este mes después de obtener la aprobación de la CFTC el año pasado. Los anuncios de Kalshi —incluidos algunos de los que desde entonces se ha distanciado— han presentado a jóvenes creadores de contenido promoviendo su plataforma como un “truco para ganar dinero” y un “trabajo extra” donde la gente puede ganar ingresos adicionales fácilmente.

Y, durante un tiempo, eso es exactamente lo que hizo Andrew.

Tenía un apoyo financiero limitado por parte de sus padres y tenía un trabajo a tiempo parcial que apenas cubría los gastos. Operar en Kalshi se sentía como un “trabajo respetable” y lo hacía “sentirse productivo”, dijo, al tiempo que también le daba “un subidón de dopamina” al ganar.

Desarrolló una “mentalidad de jugador” mientras usaba Kalshi, donde “parecía que, lo que fuera que perdiera, podía simplemente recuperarlo ganando”.

Pero pronto no podía disfrutar de los deportes en la TV sin apostar, diciendo que siempre estaba “asociando los deportes con el dinero en lugar de simplemente ver el partido y disfrutar de la belleza de ello”. Con el tiempo, las apuestas empezaron a apoderarse de sus actividades diarias.

“Iba a clase, y yo simplemente estaba sentado allí mirando estos partidos de tenis en los que aposté”, dijo Andrew. “Y me estaría jactando con mis amigos, diciendo: ‘Oh, miren, acabo de ganar US$ 200. Ustedes solo están aquí sentados aprendiendo’”.

Después de perderlo todo, llamó a la línea nacional de ayuda sobre el juego.

“Me dieron algunos recursos, pero muchas de las cosas que me sugerían eran, como, terapeutas de pago”, dijo Andrew sobre su llamada a la línea de ayuda. “Y yo estaba como: ‘Bueno, tengo una deuda de US$ 2.000. No quiero pagar a un terapeuta’”.

Las leyes estatales sobre juegos de azar tienen protecciones al consumidor mucho más sólidas que las leyes federales de comercio de materias primas.

Los estados restringen a los casinos para que no dirijan su publicidad a personas más jóvenes. Exigen que los casinos financien programas contra la adicción. Y las casas de apuestas deportivas y los casinos con licencia deben cooperar con los estados en las listas de autoexclusión, donde las personas pueden pedir que se les bloquee la entrada física a los casinos o el registro en aplicaciones de juego en línea.

“La regla general es que, si estás haciendo algo arriesgado, debes tener 21 años”, dijo el abogado de la industria del juego Dennis Ehling. “En la mayoría de los estados la edad para apostar es 21+ y no ha habido un debate real sobre si anular las posturas de los estados”.

Por eso algunos legisladores están listos para que el Congreso ponga freno a la industria.

Los legisladores han presentado más de una docena de proyectos de ley este año, incluida una propuesta para elevar la edad mínima a 21 años. Las preocupaciones bipartidistas quedaron plenamente a la vista en una audiencia del Senado el miércoles sobre las apuestas deportivas.

“Nuestros reguladores estatales y nuestros fiscales generales estatales tienen un papel que desempeñar”, dijo la senadora republicana Marsha Blackburn, quien criticó la falta de una “cobertura integral a nivel federal” para proteger a los jóvenes.

La senadora demócrata Maria Cantwell dijo que los sitios de predicción estaban “actuando bajo el amparo de la ley federal, apuntando a personas de tan solo 18 años”.

“El daño está creciendo exponencialmente”, añadió.

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