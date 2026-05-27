Flavio Bolsonaro tuvo la foto que buscaba con Trump en el Salón Oval. ¿Le servirá para alejar la crisis de su candidatura?

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Luego de horas de suspenso en Washington, el senador brasileño Flavio Bolsonaro consiguió el martes el gran objetivo de su viaje: una foto con el presidente Donald Trump, con la esperanza de que un espaldarazo calme la turbulencia de su candidatura presidencial, sacudida por un escándalo en los últimos días.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) estuvo más de una hora y media en la Casa Blanca, pero su equipo no detalló cuánto duró el encuentro con el mandatario, que ratificó su afinidad con la familia ultraderechista.

Solo hace unas semanas Trump recibió al presidente de Brasil, Lula da Silva, quien habló en excelentes términos del encuentro, dejando atrás las críticas que se lanzaron el año pasado en el marco del juicio al expresidente de Brasil por golpismo y un enfrentamiento comercial.

El doble juego de Trump no es una sorpresa, dijo a CNN el historiador y político brasileño Fernando Horta. “Trump hace una política que varios presidentes de América Latina ya comprobaron, es pendular, buscando extraer la mayor cantidad de valor al menor costo posible”, analizó.

Horta dijo que Trump “negoció con Lula como jefes de Estado, pero mantiene la puerta abierta a la extrema derecha, que para él personalmente es mejor. No ve un perjuicio en ello”.

En tanto, Bolsonaro se arriesgó a viajar a Washington sin tener la reunión confirmada por la necesidad de cambiar el debate electoral, que en los últimos días lo tuvo como protagonista de un escándalo, a cinco meses de la votación.

El senador reconoció la autenticidad de un audio divulgado en el que le pide al banquero Daniel Vorcaro varios millones de dólares para realizar una película sobre su padre. En la conversación, llama “hermano” a Vorcaro y luego reconoció en un comunicado que lo visitó cuando estaba en prisión domiciliaria, pero aseguró que se trata de patrocinios privados, fuera de la esfera pública.

La crisis con Varcaro, exdirector general del clausurado Banco Master, institución que fue liquidada en noviembre en medio de una investigación por un presunto fraude millonario a través de la venta de títulos de crédito falsos, impactó en la popularidad de Bolsonaro, que se alejó de Lula en las últimas encuestas y ya alcanza el empate técnico que había logrado semanas atrás.

“Bolsonaro necesitaba ese apoyo (de Trump) para recuperar el papel de protagonismo interno. Flavio quería un compromiso mayor, algo que le dé la condición de ser el elegido de Trump”, dijo Horta. Aunque el analista descarta que el senador pueda despegarse del caso, destacó que no asoma ningún competidor que pueda desplazarlo como líder opositor. “El electorado moderado está buscando desesperadamente un candidato. Pero tras el escándalo, esa intención de voto no se fue hacia otro líder. El centro está sin esperanza”, consideró.

El senador reveló en conferencia de prensa que se comprometió con Trump a que, de ganar la presidencia, Brasil se adherirá al Escudo de las Américas, una alianza regional impulsada por Washington contra el crimen organizado e integrado por aliados de la Casa Blanca.

Bolsonaro también dijo que le pidió a Trump que designe como grupos terroristas a las organizaciones brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho, una medida que el Gobierno de Lula rechaza por considerar que deben ser combatidos como bandas delictivas, dentro del marco legal vigente. Brasilia también advirtió que una eventual clasificación de Washington habilitaría la aplicación de sanciones y hasta una eventual “invasión de territorio brasileño”.

Horta indicó que el bolsonarismo interpreta ese pedido como “una declaración de victoria para vencer a los criminales”, pero destacó que también en grupos afines a la derecha especialistas en áreas militares y de seguridad “es visto como un problema”, por un posible debilitamiento de la soberanía.

Allí radica un duelo de narrativas. Mientras la izquierda presenta a Bolsonaro como sumiso ante Trump, la derecha lo señala como miembro pleno del grupo de líderes internacionales de derecha. “Es uno de los grandes problemas de Brasil, no hay un consenso. La izquierda explora la versión del entreguismo y la derecha lo ve como parte de la constelación de líderes”, comenzó Horta.

Por su parte, el presidente Lula no se pronunció hasta el momento sobre la reunión en la Casa Blanca y tampoco lo hizo la Cancillería.

Horta dijo que el presidente “está comenzando a caminar los primeros pasos de su candidatura”, con visitas a regiones y la difusión de videos en los que conversa con la población. “La gente percibe que hay una migración de su figura, de presidente a candidato”. Agregó que algunos sectores del oficialismo, en un momento de crisis de la oposición, ven factible un triunfo en primera vuelta, pero evitan mostrarse pedantes. Cinco meses de campaña pueden ser una eternidad con nuevos escándalos por descubrir.

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