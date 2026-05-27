China y Cuba reafirman sus relaciones “estratégicas” en medio de la crisis con EE.UU.

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez, y de China, Wang Yi, acordaron seguir consolidando las “estratégicas y multifacéticas” relaciones entre ambos países en medio de las creciente presión de Estados Unidos sobre la isla.

Rodríguez, quien se reunió con Wang en el marco marco de una sesión especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo que ambas partes coincidieron en “avanzar en los consensos alcanzados entre los líderes de ambos países y continuar la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido”.

El canciller cubano agradeció el respaldo del Gobierno chino frente a lo que describió como un “recrudecimiento extremo del bloqueo de Estados Unidos”.

“Agradecí la permanente solidaridad y el apoyo del Partido, el Gobierno y el Pueblo chinos, principalmente en la actual situación en que Cuba enfrenta las amenazas y el recrudecimiento extremo del bloqueo de EEUU, con medidas adicionales, sanciones secundarias y un cerco energético”, escribió Rodríguez en su cuenta oficial de X.

La portavoz de la cancillería china, Mao Ning, reiteró el apoyo de Beijing a Cuba después de que Rodríguez denunciara las presiones de Estados Unidos contra la isla en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, según la agencia estatal de noticias Xinhua. Mao afirmó que China “se opone a infringir la soberanía de otros países o interferir en sus asuntos internos bajo cualquier pretexto”.

En medio de la crisis económica y social que enfrenta la isla debido al cerco energético y las sanciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump, China ha incrementado sus envíos de ayuda hacia Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel confirmó este fin de semana la llegada a La Habana las primeras 15.000 toneladas de arroz correspondientes a un nuevo donativo de 60.000 toneladas anunciado por Beijing como asistencia alimentaria de emergencia.

Díaz-Canel, señaló que el cargamento “llegará a millones de consumidores” y destacó que los vínculos entre ambos países “se fortalecen en momentos cruciales”.

Beijing también ha prometido “seguir ofreciendo apoyo y asistencia dentro de sus capacidades” y expresó su oposición a la “interferencia por parte de fuerzas extranjeras” en Cuba.

Además de la ayuda alimentaria, China también ha ampliado su participación en proyectos de energía renovable en la isla mediante inversiones y donaciones para parques fotovoltaicos y sistemas de baterías, en momentos en que Cuba atraviesa una de las peores crisis de apagones de las últimas décadas.

Según el centro de estudios energéticos Ember, Cuba desarrolla actualmente una rápida expansión solar apoyada en tecnología china, con el objetivo de reducir su dependencia del petróleo importado.

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