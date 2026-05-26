Es posible que Trump no tenga una buena salida de la guerra con Irán

Análisis por Aaron Blake, CNN

La guerra del presidente Donald Trump con Irán no ha sido precisamente un éxito rotundo hasta el momento. Y gran parte del público estadounidense no espera que el fin del conflicto, cuando sea que ocurra, cambie esa situación.

Las encuestas de las últimas semanas muestran a un público estadounidense harto del tema.

A la gente no le gustaba la guerra desde el principio, no creen que vaya a traer muchos resultados positivos y no parecen esperar concesiones significativas, o al menos, concesiones que valgan la pena.

En resumen, no hay mucha fe en que Trump tenga una buena salida de esta guerra.

El fin de semana del Día de los Caídos ofrece algunas claves para comprender esta perspectiva.

Durante ese periodo se observaron algunas de las señales más significativas hasta la fecha de progreso real en un acuerdo para poner fin a la guerra.

Sin embargo, a medida que se filtraban los detalles, quedó claro que eran completamente inaceptables para muchos republicanos más belicistas.

Algunos de estos republicanos incluso advirtieron que el acuerdo podría dejar a Irán más fuerte que antes de la guerra.

Y si Irán mantiene su postura intransigente, no está claro qué acuerdo podría permitirle a Trump salvar las apariencias y poner fin a la guerra antes de que se convierta en un problema aún mayor para el Partido Republicano.

Varias encuestas sugieren que la gente simplemente quiere que esto termine.

Una encuesta de Fox News realizada la semana pasada mostró que solo el 39 % de los votantes registrados deseaba que las operaciones militares estadounidenses duraran “el tiempo que sea necesario para lograr los objetivos de Estados Unidos”, en comparación con el 61 % que prefería un “plazo limitado”.

De manera similar, una encuesta del New York Times-Siena College mostró que el 52 % de los votantes registrados dijeron que Estados Unidos debería poner fin a las operaciones militares incluso si no puede llegar a un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear.

Solo el 37 % se mostró a favor de reanudar las operaciones militares si los países no logran llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.

Esta última encuesta y otros datos refuerzan la idea de que los estadounidenses no son precisamente optimistas respecto a un acuerdo aceptable. Al contrario, parecen propensos a mirar con escepticismo todo lo que se produzca.

Según la encuesta del Times-Siena, solo el 22 % creía que la guerra sería “muy exitosa” para eliminar el programa nuclear de Irán, un programa que, cabe recalcar, la administración Trump ya afirmó que fue “aniquilado” el verano pasado.

(Otro 18 % pensaba que sería “algo exitoso”, mientras que el 50 % esperaba que fuera un fracaso).

Asimismo, el 65 % de los estadounidenses no estaban “muy seguros” o no estaban “en absoluto seguros” de que un acuerdo para poner fin a la guerra detendría a Irán en el desarrollo de armas nucleares (lo cual ha sido la línea roja reiterada de Trump), según una encuesta del Washington Post-ABC News.

Y casi dos tercios tenían solo una confianza “moderada”, o incluso menor, en que la administración lograría sus objetivos en Irán, según una encuesta reciente del Centro de Investigación Pew.

Aunque se llegue a un acuerdo que incluya condiciones razonablemente favorables para Estados Unidos, eso no significa que los estadounidenses lo consideren beneficioso.

Según la encuesta del Times-Siena, los votantes registrados opinaron, en un 55 % frente a un 21 %, que la guerra no merecerá la pena.

Las encuestas también han demostrado sistemáticamente que el público cree que la guerra será contraproducente en varios frentes. La encuesta del Post-ABC mostró que los estadounidenses dijeron:

El 61 % frente al 11 % cree que la guerra ha aumentado el riesgo de terrorismo contra los estadounidenses.

56 %-12 % que ha puesto en riesgo las relaciones de Estados Unidos.

El 49 % frente al 21 % cree que la estabilidad en Medio Oriente empeorará.

Incluso si Trump logra desafiar las probabilidades y consigue un acuerdo favorable para Estados Unidos, tiene otro problema crucial: los estadounidenses ya no confían en él en este tema.

Por ejemplo, la encuesta más reciente de CNN muestra que solo el 20 % de los estadounidenses tiene mucha fe en que Trump tome buenas decisiones sobre Irán. Aproximadamente tres veces más, el 59 %, tiene poca o ninguna fe.

Trump ya ha renunciado a muchas de sus exigencias más absolutistas. Por ejemplo, solía decir que solo aceptaría la “rendición incondicional”.

En otras ocasiones, afirmó que sus principales objetivos eran acabar por completo con el programa nuclear iraní e impedir que Irán financiara a grupos afines como Hamas y Hezbollah.

Según los últimos términos de negociación, esos objetivos parecen estar diluyéndose.

Trump parece haber cometido dos errores cruciales desde el principio: no tenía un plan claro y viable para poner fin a la guerra, y no convenció lo suficiente al pueblo estadounidense de la necesidad de la acción militar.

En cambio, puso el listón tan alto que le resultará difícil alcanzarlo —salvo que reinicie las hostilidades a gran escala y prolongue la guerra, como mínimo— y, tras lanzar sus ataques, les dijo a los votantes que el sufrimiento valdría la pena.

Es evidente que los estadounidenses no están de acuerdo. Y si bien retirarse ahora podría ser políticamente mejor que dejar que la situación se prolongue, quizás sea simplemente la opción menos mala.

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