Controversias de Ken Paxton ocupan un lugar central en su duelo en Texas con James Talarico por silla en el Senado de EE.UU.

Por Patrick Svitek, CNN

Ken Paxton superó una larga lista de escándalos en los años previos a su decisiva victoria del martes en la segunda vuelta de las primarias republicanas en Texas para el Senado de EE.UU.

A pesar de los cargos penales y las acusaciones de infidelidad, el fiscal general de Texas se ha mantenido como una figura influyente en la política estatal y ha conservado una estrecha relación con el presidente Donald Trump, quien le brindó un respaldo crucial una semana antes de la reñida segunda vuelta contra el senador John Cornyn.

Paxton a menudo ha desestimado las acusaciones en su contra como políticamente motivadas, y muchos de sus partidarios han estado dispuestos a pasarlas por alto porque les gusta la agresividad con la que impulsa una agenda conservadora como fiscal general.

Se prevé que las controversias influyan considerablemente en las elecciones generales.

El candidato demócrata, James Talarico, respondió al surgimiento de Paxton como abanderado republicano calificándolo como “El político más corrupto de Estados Unidos”.

El Comité de Campaña Senatorial Demócrata declaró que Paxton es “tan corrupto que incluso su propio partido intentó destituirlo”, en referencia al juicio político al que fue sometido por la Cámara de Representantes estatal en 2023.

Mientras tanto, los republicanos han dado a entender que esperan mantener la atención en Talarico y acosarlo con preguntas sobre temas de la guerra cultural.

En su discurso de victoria, Paxton afirmó que Talarico es el “radical más extremista que los demócratas hayan nominado jamás”.

Aquí tenéis un resumen de las controversias de Paxton:

Varios meses después de asumir el cargo de fiscal general en 2015, Paxton fue acusado de fraude bursátil grave en Texas y de haber engañado a los inversores de una empresa años atrás. De haber sido declarado culpable, se habría enfrentado a décadas de prisión.

El caso se prolongó durante casi nueve años y finalizó en marzo de 2024 con un acuerdo previo al juicio que le obligaba a realizar servicio comunitario y pagar una indemnización. Paxton no tuvo que declararse culpable ni inocente en virtud de dicho acuerdo.

En el transcurso de este proceso, Paxton también se enfrentó a una demanda civil basada en acusaciones similares presentadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Ese caso no duró tanto y un juez lo desestimó en 2016 .

En 2020, un grupo de altos funcionarios de Paxton lo denunciaron ante el FBI, expresando su preocupación por el abuso de poder que suponía favorecer a Nate Paul, un inversor inmobiliario y donante político de Austin.

Algunos empleados de Paxton dimitieron, pero cuatro fueron despedidos y posteriormente demandaron a Paxton amparándose en la Ley de Protección de Denunciantes de Texas.

Paxton se enfrentó duramente a sus antiguos ayudantes tanto en los tribunales como en público, tachándolos de “rebeldes” y resentidos.

En 2025, un juez del tribunal de distrito del condado de Travis dictaminó que los antiguos asesores habían sido despedidos indebidamente y les otorgó US$ 6,6 millones.

Paxton apeló la sentencia, pero retiró su apelación unos meses después, tras anunciar su candidatura al Senado.

Si bien el FBI investigó las denuncias del informante contra Paxton, el Departamento de Justicia se negó a procesarlo en las últimas semanas del mandato del presidente Joe Biden, según Associated Press.

Las denuncias de los informantes fueron fundamentales para la decisión de la Cámara de Representantes de Texas de establecer un proceso para destituir a Paxton en 2023.

La votación fue abrumadoramente bipartidista y representó una grave amenaza para la carrera política de Paxton, ya que el Senado estatal podía destituirlo de su cargo si lo declaraba culpable.

Pero tras un juicio de dos semanas, el Senado lo absolvió de los 16 cargos de destitución que lo acusaban de corrupción y soborno. Solo dos miembros de la mayoría republicana votaron a favor de condenarlo por alguno de los cargos.

Trump presionó abiertamente a los senadores para que exculparan a Paxton y atacó repetidamente al presidente republicano de la Cámara de Representantes, Dade Phelan, quien supervisó el juicio político.

Posteriormente, Trump atacó a Phelan en su campaña de reelección. Phelan ganó por un estrecho margen a un oponente respaldado por Trump, pero no logró mantener el apoyo suficiente entre sus colegas republicanos para postularse nuevamente a la presidencia de la Cámara en la siguiente sesión legislativa.

Uno de los artículos de la acusación imputaba a Paxton el delito de soborno por haberse beneficiado de que Nate Paul contratara a una mujer con la que Paxton mantenía una relación extramatrimonial.

Durante el juicio, el exjefe de gabinete de Paxton testificó que este le había confesado la infidelidad en 2018.

Los abogados de Paxton nunca refutaron directamente la acusación, pero restaron importancia a su relevancia para el caso.

“Imaginen si destituyéramos a todos los que aquí en Austin han tenido una aventura extramatrimonial”, defendió el abogado de Paxton, Tony Buzbee, durante el juicio. “Estaríamos destituyendo a gente durante los próximos 100 años, ¿no es así?”.

Paxton se enfrentó a otra acusación de infidelidad cuando su esposa, la senadora estatal Angela Paxton, solicitó el divorcio el año pasado, alegando “motivos bíblicos”.

En general, negó las acusaciones ante el tribunal, pero durante la campaña ha evitado en gran medida abordar la cuestión de la infidelidad.

Cuando la campaña de Cornyn comenzó a intensificar los ataques sobre la supuesta aventura amorosa antes de las primarias, Paxton respondió publicando un anuncio en el que su hija daba testimonio de su buen carácter.

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