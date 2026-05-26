BTS, KATSEYE y HUNTR/X: el auge del Kpop en los AMAs 2026

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

No fue secreto: la 52ª edición de los American Music Awards (AMAs) celebrada en Las Vegas, Estados Unidos, estuvo cargada hacia el Kpop, y los organizadores y presentadores del evento contribuyeron a que se notara con las múltiples menciones que hicieron a BTS, la banda surcoreana más importante del mundo, durante toda la transmisión.

Tras un revolucionado paso por México -donde congregaron más de 50.000 personas en El Zócalo e incluso tuvieron una cita con la presidenta Claudia Sheinbaum-, BTS volvió a demostrar por qué es un fenómeno cultural.

La banda se quedó con el trofeo en las tres categorías en las que estaban nominados: “Artista del año”, “Mejor artista masculino de Kpop” y también “Canción del verano”.

“Si bien los integrantes nunca se han posicionado directamente desde una perspectiva política, sí han transmitido a través de su música y arte mensajes relacionados con distintas problemáticas y aspectos de la sociedad. Eso también genera una forma de “soft power” e influencia cultural muy potente. Además, esto se refleja en el comportamiento de su fandom: en cómo se organiza, cómo se expresa y en los valores que muchas veces busca transmitir”, señaló a CNN Carolina Aballay, presidenta del Fans Club oficial del septeto en Chile.

Pero los chicos de BTS no fueron los únicos. La banda KATSEYE, conformada por cinco mujeres de distintos países, se quedó con el premio en las categorías “Nuevo artista del año”, “Mejor video musical” por “GNARLY” y también el de “Artista pop revelación”.

“Queremos agradecer especialmente a BTS esta noche por inspirarnos a representar nuestra cultura a escala global”, señaló la líder de la agrupación, Sophia Laforteza, tras recibir el trofeo. “Seguiremos representando nuestra cultura siempre. Muchísimas gracias”, agregó Yoonchae Jeung, la única integrante originaria de Corea del Sur.

Por último, los premios en la categoría “Canción del año”, “Mejor canción pop” y “Mejor performance vocal” recayeron en EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, las intérpretes detrás del éxito global “Golden” de la película “HUNTR/X: Las guerreras Kpop”.

La canción ya había ganado anteriormente un globo de oro y un Oscar.

“Muchas gracias por esto, ¡oh mi dios! Esta canción y esta película fueron impulsadas por los fans. Ustedes realmente sellaron la honmoon. El hecho de que este premio sea votado por los fans es la razón de que sea tan importante para nosotras”, señaló EJAE.

“Muchas gracias a todos los fans por votar, por ser un fandom tan apasionado. Gracias por todos los memes, los fanfics, por todo el apoyo. Gracias por reír, llorar y cantar junto a nosotras”, agregó Rei Ami.

En total, las tres agrupaciones de Kpop se quedaron con nueve reconocimientos, incluyendo las principales categorías de esta edición de los AMAs.

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