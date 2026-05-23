Aeronaves sobrevolaron Caracas: Venezuela autorizó “un simulacro de evacuación” y EE.UU. lo calificó de “ejercicio” militar

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Dos aeronaves militares del Gobierno de Estados Unidos realizaron este sábado sobrevuelos sobre Caracas, en una acción que fue autorizada previamente por el Gobierno de Venezuela a petición de la embajada estadounidense en el país sudamericano.

Las aeronaves que participaron en los sobrevuelos fueron dos MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Estas aeronaves tienen la misión de transportar “tropas, equipos y suministros desde buques y bases terrestres para asaltos de combate y apoyo a los mismos”, según el Comando de Sistemas Aéreos Navales de la Armada estadounidense.

La MV-22B Osprey “puede funcionar como helicóptero o como avión turbohélice”, agrega el comando.

Los sobrevuelos de este sábado, en cambio, tenían como objetivo ser “un simulacro de evacuación”, informó el jueves el Gobierno venezolano.

El Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez indicó que había autorizado los “sobrevuelos controlados sobre la ciudad de Caracas” de dos aeronaves estadounidenses.

En un comunicado, Venezuela señaló que los sobrevuelos eran parte de “un simulacro de evacuación ante eventuales situación médicas o contingencias catastróficas, como parte de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática”.

Tras los sobrevuelos, las aeronaves hicieron “operaciones de aterrizaje” en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, tal como adelantó el Gobierno venezolano en el comunicado.

Ambas aeronaves llevaban a bordo militares y, como parte del simulacro, se llevó a cabo el ingreso de personal de bomberos y ambulancias a la sede diplomática estadounidense en Caracas, informó la agencia EFE este sábado. El Gobierno de Venezuela dijo el jueves que el simulacro contaría con la “coordinación y participación de la Cruz Roja Venezolana en los componentes asociados al ejercicio de evacuación y atención de emergencias”.

Si bien Venezuela aseguró que fue un “simulacro”, el Gobierno de Estados Unidos calificó los sobrevuelos como un “ejercicio de respuesta militar”.

“Se está llevando a cabo un ejercicio de respuesta militar estadounidense en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como en todo el mundo. Seguimos avanzando en el plan de tres fases del presidente de EE.UU., Donald Trump, para Venezuela”, escribió este sábado la embajada estadounidense en Caracas en un mensaje en X, que acompañó con un video de una aeronave MV-22B Osprey aterrizando en el terreno de la embajada.

El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés), estuvo presente en la embajada en Caracas durante el ejercicio de este sábado, informó el SOUTHCOM en una publicación en X.

“El general Donovan y un contingente de militares estadounidenses fueron transportados a Caracas en dos aeronaves MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines de EE.UU. que formaban parte del ejercicio”, indicó el SOUTHCOM.

El SOUTHCOM —uno de los 11 comandos combatientes del Departamento de Defensa de EE.UU.— es el comando estadounidense que ha realizado ataques en el Pacífico y el Caribe a botes presuntamente relacionados con narcotráfico desde el año pasado; asimismo, este comando ha anunciado operaciones militares conjuntas entre fuerzas militares de Ecuador y de Estados Unidos en territorio ecuatoriano.

El “plan de tres fases” al que hizo mención la Embajada de EE.UU. en Caracas se refiere al que la admnistración Trump compartió para Venezuela unos días después de que militares estadounidenses capturaran al presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, a inicios de enero, para luego trasladarlos a Nueva York, donde están acusados de cargos relacionados con narcotráfico, los cuales ellos rechazan.

Además de la embajada, el SOUTHCOM también comentó sobre el plan, al decir que mantienen su “compromiso de garantizar la implementación del plan de tres fases del presidente de los Estados Unidos —en particular, la estabilización de Venezuela— y la importancia de la seguridad compartida en todo el hemisferio occidental”.

Las fases de dicho plan son estabilización, recuperación y transición. Una vez que el país se estabilizara tras la captura de Maduro y se recuperara con nuevas inversiones, sería turno de la transición de gobierno a través de elecciones democráticas.

Sobre el último punto, Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., afirmó la semana pasada que Estados Unidos quiere una transición política en Venezuela como consecuencia del derrocamiento de Maduro, pero en el camino a ese proceso “tampoco hay que ir demasiado rápido”.

Rubio añadió que en los últimos meses ha habido “avances constantes” para mejorar las condiciones de Venezuela, principalmente en términos económicos, y eventualmente se avanzará hacia cambios políticos.

La líder opositora venezolana María Corina Machado —que aún se encuentra fuera de Venezuela— dijo también la semana pasada que mantenía su “esperanza” en que el plan de tres fases de EE.UU. avance.

“Las tensiones (sociales) están creciendo, así que hay esperanza de que este proceso avance”, dijo Machado a CNN. “Confiamos en lo que hemos escuchado del Gobierno de Estados Unidos: que es un plan de tres fases y que la tercera parte es un proceso electoral con elecciones libres y justas para que podamos tener una transición democrática”.

Machado ha indicado que su eventual regreso a Venezuela depende de condiciones de seguridad discutidas directamente con Rubio.

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Con información de Christiane Amanpour y Rocío Muñoz-Ledo, de CNN, y de la agencia EFE.