Atlanta y Houston se suman a la lista de aeropuertos que pueden recibir pasajeros de tres países en medio de brote de ébola

Por Meg Tirrell, Aaron Cooper, Jennifer Hansler y Ivana Kottasová, CNN

En medio de un brote de ébola que avanza rápidamente, el Gobierno de Estados Unidos está ampliando la lista de aeropuertos que pueden realizar controles de salud a pasajeros que ingresan al país y que han estado en ciertos países africanos.

Los pasajeros aéreos que viajen a Estados Unidos y que hayan estado en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los 21 días previos podrán aterrizar en los aeropuertos internacionales de Atlanta y Houston, así como en el aeropuerto Dulles, en las afueras de Washington, para someterse a evaluaciones sanitarias.

Las órdenes actualizadas, publicadas por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, entrarán en vigor para el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta en vuelos que salgan después de las 11:59 p.m. (Hora de Miami) del viernes, y para el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston en vuelos que salgan después de las 11:59 p.m. (Hora de Miami) del martes.

Atlanta y Houston tienen previsto recibir a la selección nacional de fútbol de la República Democrática del Congo durante los partidos de la Copa Mundial de la FIFA el próximo mes.

Antes del viernes, los vuelos con destino a Estados Unidos con pasajeros que recientemente estuvieron en una región de África afectada por el ébola solo podían aterrizar en el Aeropuerto Internacional Dulles.

“El requisito de Dulles se aplica a todos los pasajeros, incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, que hayan estado presentes” en la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Uganda, informó el Departamento de Estado de EE.UU. el jueves en una alerta de viaje.

Al menos 10 miembros del personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) serán enviados a Dulles para ayudar con la evaluación de pasajeros que llegan en medio del brote de ébola, dijo a CNN una persona del CDC con conocimiento del plan.

Los CDC también han invocado el Título 42 —una ley de salud pública que restringe la entrada a Estados Unidos durante brotes de enfermedades transmisibles— por al menos 30 días a partir del lunes. La medida incluye restricciones de entrada para no ciudadanos que hayan estado en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los 21 días previos, así como evaluaciones y monitoreo de personas que llegan desde estos países.

“Nos preocupa el ébola, no queremos que nadie muera o se vea afectado por el ébola, pero nuestra prioridad número uno siempre será asegurarnos de que no llegue a Estados Unidos”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio el jueves.

“El segundo objetivo es hacer lo que podamos para ayudar a la gente de la República Democrática del Congo y de los países vecinos para que no se propague”.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que Aduanas y Protección Fronteriza “continúa coordinando con aerolíneas, socios internacionales y autoridades en los puertos de entrada para identificar y gestionar a los viajeros que puedan haber estado expuestos al virus del ébola”.

Un vuelo de Air France con destino a Detroit desde el aeropuerto Charles de Gaulle de París fue desviado brevemente a Montreal el miércoles por la tarde porque a un pasajero congoleño se le negó la entrada a Estados Unidos, informó la aerolínea.

CBP indicó que el pasajero había abordado “por error” y que el vuelo tenía prohibido aterrizar en Detroit. “CBP, en coordinación con los CDC, está tomando las medidas necesarias para proteger la salud pública y reducir el riesgo de introducción de la enfermedad del ébola en Estados Unidos”.

Mark Johnson, portavoz de la Agencia de Salud Pública de Canadá, dijo en un comunicado que un oficial de cuarentena “evaluó al viajero y determinó que era asintomático. El viajero ha regresado a París”. El vuelo y los demás pasajeros continuaron hacia Detroit.

Los CDC informaron el jueves que las evaluaciones en aeropuertos forman “parte de un enfoque en capas que, cuando se utiliza junto con otras medidas de salud pública ya en marcha para detectar viajeros sintomáticos a su llegada, puede frenar y reducir la propagación de la enfermedad hacia Estados Unidos”.

Las personas que hayan estado en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en las tres semanas previas serán escoltadas a un área especial del aeropuerto donde se les preguntará sobre su historial de viaje y posibles síntomas, indicó la agencia. El personal de los CDC también buscará signos de enfermedad y tomará la temperatura.

Los viajeros que no presenten síntomas recibirán información sobre qué hacer si enferman y luego podrán continuar hacia sus destinos. Su información de contacto será compartida con los departamentos de salud estatales y locales para seguimiento.

Los viajeros que tengan fiebre u otros posibles síntomas “y de quienes razonablemente se crea que están infectados o expuestos al ébola” serán trasladados a un hospital, donde serán aislados y sometidos a pruebas. Los CDC trabajarán con los departamentos de salud locales para notificar a otros pasajeros.

Un portavoz de Dulles dijo que no esperan impactos significativos para los usuarios del aeropuerto.

“La Autoridad de Aeropuertos está trabajando con socios federales para apoyar los esfuerzos liderados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que afectan a varios vuelos internacionales que llegan a Dulles. Esto incluye proporcionar personal y recursos de seguridad pública según sea necesario”, indicó.

Hay más de 600 casos sospechosos de ébola y 160 muertes en la República Democrática del Congo y Uganda, según las autoridades congoleñas. Los CDC enfatizaron el miércoles que el brote representa un riesgo bajo para el público en general, “pero continuaremos evaluando la situación cambiante y podremos ajustar las medidas de salud pública a medida que haya más información disponible”.

Un estadounidense, el Dr. Peter Stafford, dio positivo por ébola mientras trabajaba en la República Democrática del Congo y ha sido hospitalizado en Alemania. Su esposa, la Dra. Rebekah Stafford, no presenta síntomas y está bajo monitoreo en otra área del hospital en Alemania, al igual que los cuatro hijos de la pareja.

La familia Stafford trabajaba con la organización benéfica internacional Serge en un hospital de la República Democrática del Congo cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el ébola como una emergencia de salud pública.

“Está en un estado mental y de salud que le permite comunicarse con nosotros”, dijo Matt Allison, director ejecutivo de Serge, a CNN el miércoles. “Sigue teniendo fiebre, mareos, aturdimiento y algo de náuseas, que son síntomas bastante típicos del ébola. Pero está recibiendo un tratamiento con anticuerpos monoclonales”.

En el transcurso de un día, la salud de Stafford mejoró. “Necesitaba ayuda incluso para caminar”, dijo el director ejecutivo. Ha habido “algo de progreso y estamos realmente alentados”.

En una actualización del jueves, Serge indicó que Stafford compartió: “Antes de ser evacuado, estaba muy preocupado de no sobrevivir. Y ahora soy cautelosamente optimista”.

Otro médico estadounidense que trabajaba en la República Democrática del Congo, el Dr. Patrick LaRochelle, ha llegado a un hospital en la República Checa para ser monitoreado. Está en cuarentena y no presenta síntomas, informó Serge el jueves.

Las autoridades checas han subrayado que no existe riesgo para el público después de que el país aceptara recibir al paciente.

“Solo se pidió ayuda a dos países: Alemania y la República Checa”, dijo el miércoles el ministro de Salud checo, Adam Vojtěch.

“Cuando preguntamos por qué, se nos dijo que la República Checa tiene una muy buena reputación en el manejo de enfermedades infecciosas”, añadió.

La Dra. Hana Roháčová, jefa de la Clínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital Bulovka en Praga, dijo que su equipo no había recibido mucha “información concreta” sobre el paciente y la naturaleza y el momento de su contacto con personas infectadas.

Si permanece asintomático, “estará bajo observación y no realizaremos pruebas ni investigaciones, porque ninguna prueba puede demostrar si el paciente está infectado durante el período de incubación cuando no hay síntomas”, explicó.

Vojtěch añadió que el tratamiento no será “económico”, pero toda la factura médica y de transporte será cubierta por Estados Unidos.

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Con información de Brenda Goodman, Katherine Dillinger, Deidre McPhillips, Diego Mendoza y Larry Madowo, de CNN.