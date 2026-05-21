Rusia dice que mantiene contacto con Cuba “en todos los asuntos de interés”, un día después que EE.UU. acusó a Raúl Castro

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El Gobierno de Rusia dijo este jueves que mantiene contactos con Cuba en todos los temas que interesan a ambas naciones, una declaración que se da un día después de que Estados Unidos acusó formalmente al expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro personas en un derribo de aviones ocurrido en 1996.

“Mantenemos contacto con Cuba en todos los asuntos de interés para nuestros dos países”, señaló la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zarájova, en una rueda de prensa donde, de acuerdo con la agencia Reuters, se le preguntó si Cuba había solicitado ayuda militar a su país.

CNN contactó al Departamento de Estado de Estados Unidos para pedir comentarios sobre estas declaraciones.

A lo largo del año, Rusia ha sido uno de los países que han mantenido su ayuda a Cuba en medio de las crecientes presiones de Estados Unidos hacia la isla. Además del embargo económico vigente desde la década de 1960, estas medidas incluyen sanciones y acciones para frenar el abasto de petróleo a Cuba.

En febrero, la Cancillería de Rusia dijo que el país estaba “en solidaridad” con Cuba y mantendría “la asistencia material”.

Un mes después, esa ayuda se materializó con la llegada a Cuba de un buque ruso con 100.000 toneladas de petróleo, equivalentes a unos 700.000 barriles de combustible.

Este envío de crudo sirvió para aminorar la crisis energética por la que atraviesa la isla —que en enero perdió al que era su principal proveedor de hidrocarburos, Venezuela, luego de la captura del derrocado presidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos— y fue aplaudido por el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

“Gracias Rusia. Gracias Presidente Putin. Gracias tripulantes del tanquero Anatoly Kolodkin que al atracar en puerto cubano con su valiosa carga de combustible, nos traen la certeza de una amistad probada en los más duros momentos, como tantas veces a lo largo de la historia. Seguiremos defendiendo el derecho soberano de Cuba a importar combustibles, sin ningún tipo de injerencia ni presiones”, dijo entonces el presidente cubano en una publicación en X.

Ahora, Cuba enfrenta un aumento de las presiones por parte de Estados Unidos, con la presentación de cargos formales el miércoles contra el expresidente Raúl Castro por el derribo de aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Castro de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, asesinato y destrucción de aeronaves. El exmandatario, que hoy tiene 94 años, era ministro de Defensa de Cuba cuando ocurrieron los hechos reclamados por Estados Unidos.

Cuba, por su parte, desde el mismo miércoles rechazó la acusación de Estados Unidos, descalificada tanto por Díaz-Canel como por el canciller Bruno Rodríguez. Para ambos funcionarios, el anuncio del Departamento de Justicia es una acción sin sustento jurídico, motivada políticamente para justificar una eventual “agresión militar” estadounidense contra territorio cubano.

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