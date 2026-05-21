La policía británica solicita información relacionada con la investigación de Andrés Mountbatten-Windsor

Por Helen Regan, CNN

La policía británica que investiga a Andrés Mountbatten-Windsor ha reiterado su llamamiento a la ciudadanía para que aporte información sobre presuntas irregularidades relacionadas con el hermano menor del rey Carlos III.

La policía de Thames Valley declaró el viernes que está examinando “varios aspectos de la presunta conducta impropia” tras la publicación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, y que estaba hablando con “varios” testigos.

Además de las acusaciones de conducta impropia, la policía informó que está investigando denuncias de que una mujer fue llevada a una dirección en Windsor en 2010 “con fines sexuales”.

En febrero, la policía había declarado que estaba al tanto de dichas denuncias y que estaba evaluando la información.

Los investigadores se han puesto en contacto con los representantes legales de la mujer y han declarado que el caso sería “tomado en serio y tratado con cuidado” si ella deseara presentarse.

“Reconocemos lo difícil que puede ser hablar de experiencias de esta naturaleza, y cualquier contacto con la policía estará condicionado a sus deseos, cuando y si se siente preparada y capaz de hacerlo”, informó la policía en su comunicado en el que solicitaba testigos.

El subcomisario de la policía de Thames Valley, Oliver Wright, declaró que la investigación será “compleja”, ya que los detectives están trabajando con una “cantidad significativa de información”.

“Nos comprometemos a llevar a cabo una investigación exhaustiva de todas las pistas razonables, sin importar a dónde nos lleven”, aseguró Wright. “Animamos a cualquier persona que tenga información a que se ponga en contacto con nosotros”.

La policía de Thames Valley declaró que también estaba prestando apoyo a otros cuerpos policiales de todo el país para contactar con las víctimas y supervivientes de Epstein, e hizo un llamamiento a cualquier persona que tuviera información relevante para que se presentara.

“Cuando estén listos para colaborar con nosotros, nuestra puerta siempre estará abierta”, decía el comunicado.

Mountbatten-Windsor, antes príncipe Andrés, duque de York, fue arrestado el 19 de febrero bajo sospecha de conducta impropia en el ejercicio de sus funciones públicas, tras las revelaciones sobre su relación con Epstein.

El hombre de 66 años no ha sido acusado y niega todas las acusaciones de irregularidades, e insiste en que nunca presenció ni sospechó de ninguna de las conductas de las que se acusa a Epstein.

La actualización policial se produjo un día después de que el Gobierno británico publicara documentos que concluían que no había pruebas de que Mountbatten-Windsor hubiera sido investigado antes de su nombramiento como enviado comercial del Reino Unido en 2001.

Como enviado comercial, Mountbatten-Windsor viajó por todo el mundo y se reunió con importantes figuras del mundo empresarial y gubernamental.

Anteriormente, la policía había declarado que estaba investigando si había compartido información confidencial con el financiero caído en desgracia durante el tiempo que desempeñó este cargo no remunerado.

El expríncipe fue el primer miembro de la familia real británica en la historia moderna en ser arrestado, un hecho extraordinario en la controversia que se prolonga desde hace años sobre sus vínculos con Epstein.

La policía también allanó su casa en Sandringham, Norfolk, en el este de Inglaterra, y su antigua residencia en Royal Lodge, en Berkshire. Fue puesto en libertad “bajo investigación” ese mismo día.

Mountbatten-Windsor fue despojado de su título real el año pasado, cuando el rey intentó proteger a la familia real del escándalo.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

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