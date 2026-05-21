Este es el pronóstico de la temporada de huracanes del Atlántico 2026, que tendrá gran influencia de El Niño

Por Mary Gilbert, CNN

Se acerca el 1 de junio, fecha de inicio de la temporada de huracanes del Atlántico, y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) ya finalizó su pronóstico de tormentas para este 2026.

El equipo de expertos de la NOAA predice una temporada de huracanes por debajo del promedio, en línea con los pronósticos realizados por otros expertos en las últimas semanas. El retorno previsto del fenómeno de El Niño —y su potencial para alcanzar una intensidad históricamente alta— constituye el principal factor determinante detrás de esta perspectiva.

En términos generales, la NOAA señala que existe un 55 % de probabilidades de que esta sea una temporada de huracanes por debajo del promedio, con un 35 % y un 10 % de probabilidades de que resulte ser una temporada promedio o por encima del promedio, respectivamente.

Se espera que se formen entre ocho y 14 tormentas con nombre en total —lo que incluye tanto tormentas tropicales como huracanes— en la cuenca del Atlántico, en el período entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, fecha en la que concluye la temporada.

De ese total, la NOAA prevé que entre tres y seis evolucionen hasta convertirse en huracanes, y que de estos, hasta tres alcancen la categoría de huracán mayor (3 o superior). Una temporada promedio de huracanes en el Atlántico genera 14 tormentas con nombre, de las cuales siete son huracanes y tres son huracanes mayores.

La última vez que la NOAA pronosticó una temporada por debajo del promedio fue en 2015, año en el que también estuvo presente el fenómeno de El Niño. Aquel año, un total de 12 tormentas con nombre recorrieron la cuenca del Atlántico.

El año pasado concluyó con 13 tormentas con nombre, de las cuales cinco alcanzaron la categoría de huracán. Tres de ellas experimentaron una intensificación explosiva hasta alcanzar la inusual categoría 5: Erin, Humberto y Melissa.

Actualmente, El Niño es un tema de gran relevancia en el ámbito de los pronósticos meteorológicos, y con sobradas razones: este fenómeno puede desempeñar un papel fundamental en el desarrollo y la evolución de la temporada de huracanes en el Atlántico.

Un breve repaso: El Niño es un patrón climático natural caracterizado por temperaturas del agua superiores al promedio en la región del Pacífico ecuatorial, lo cual desencadena alteraciones en los patrones de circulación de la atmósfera superior. En conjunto, estos factores ejercen una influencia sobre el clima a escala global durante periodos prolongados. El fenómeno de El Niño aún no se ha establecido oficialmente —nos encontramos en una fase neutra entre este y su contraparte más fría, La Niña—, pero se espera que llegue a principios de este verano, según el pronóstico más reciente del Centro de Predicción Climática de la NOAA. Una vez establecido, se prevé que se mantenga presente al menos durante la temporada de huracanes.

Por lo general, El Niño atenúa la actividad tropical en el océano Atlántico al intensificar los vientos que perturban las tormentas en los niveles superiores de la atmósfera —un fenómeno conocido como cizalladura del viento—, lo que da como resultado un número de tormentas inferior al habitual. Sin embargo, esto ya no es una garantía en un mundo que se calienta debido a la contaminación generada por los combustibles fósiles.

Las temperaturas oceánicas extremadamente cálidas actuaron como combustible durante la temporada atlántica de 2023, permitiendo que las tormentas se desarrollaran y cobraran fuerza a pesar de la intensificación de la cizalladura del viento provocada por El Niño.

Esta temporada podría ser diferente. Las temperaturas de la superficie del mar en el Atlántico siguen siendo superiores a lo normal en este momento del año, pero distan mucho de los niveles récord consecutivos registrados en 2023 y 2024.

Por lo general, estas temperaturas alcanzan su punto máximo alrededor de agosto, por lo que aún quedan meses de calentamiento por delante en los que podrían, potencialmente, desempeñar un papel determinante.

El inicio de la temporada de huracanes del Atlántico no garantiza que se forme un sistema tropical de inmediato. La temporada de huracanes simplemente marca el periodo del año en el que se produce la mayor parte de las tormentas.

Por lo general, el primer sistema que alcanza la categoría de tormenta tropical suele formarse alrededor del 20 de junio. El primero en alcanzar la categoría de huracán no suele aparecer hasta alrededor del 11 de agosto.

El año 2025 se ajustó básicamente a este patrón: la tormenta tropical Andrea llegó el 24 de junio, y el primer huracán de la cuenca fue el huracán Erin, el 15 de agosto.

El pronóstico actual del Centro Nacional de Huracanes indica que no se espera actividad tropical, en esencia, hasta finales de mayo. Las señales de pronóstico también parecen inciertas para principios de junio.

No obstante, si llegaran a formarse tormentas a principios de la temporada, sería mucho más probable que se desarrollaran más cerca de Estados Unidos, como en el golfo o cerca de la costa atlántica.

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