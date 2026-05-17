Trump envió un mensaje atacando a Bill Cassidy. En la derrota, Cassidy respondió

Por Patrick Svitek, CNN

El senador republicano de Louisiana Bill Cassidy quería que su campaña de reelección tratara sobre “el presente y el futuro”. Pero el presidente Donald Trump tenía otros planes.

Cinco años después de que Cassidy votara para condenar a Trump en su segundo juicio político, el senador perdió las primarias para la reelección frente a una rival respaldada por Trump y otro candidato que también abrazó al presidente. La representante Julia Letlow, apoyada por Trump, y el tesorero estatal de Louisiana John Fleming avanzaron ahora a una segunda vuelta.

Cassidy se convirtió en el primer senador republicano en casi una década en perder la nominación de su partido, una caída notable que vuelve a demostrar cómo Trump domina al Partido Republicano.

Cassidy dio a entender en su discurso de concesión, sin mencionar a Trump, que podría pasar los últimos meses de su mandato siendo una piedra en el zapato para Trump, o al menos más crítico públicamente con su partido.

“Permítanme dejar algo claro: nuestro país no gira en torno a una sola persona. Se trata del bienestar de todos los estadounidenses y de nuestra Constitución”, dijo Cassidy. “Y si alguien no entiende eso e intenta controlar a otros usando las herramientas del poder, entonces está sirviéndose a sí mismo. No nos está sirviendo a nosotros. Y esa persona no está calificada para ser líder”.

Estas son las conclusiones de la noche de primarias en Louisiana:

Cassidy había intentado minimizar el impacto de su voto en el juicio político al destacar una buena relación de trabajo con Trump y señalar que el presidente firmó cuatro leyes en las que él tuvo un papel importante. Pero Cassidy no pudo superar la realidad de que posicionarse contra Trump en el juicio político se convirtió en una prueba de lealtad duradera para los votantes republicanos y para el propio presidente.

Letlow, Fleming y Trump mencionaron regularmente el tema, y Trump estaba especialmente molesto porque Cassidy votó para condenarlo después de que Trump lo respaldara en su última campaña de reelección.

“Su deslealtad hacia el hombre que lo llevó a ser elegido ya es legendaria, ¡y es bueno ver que su carrera política TERMINÓ!”, escribió Trump el sábado por la noche en redes sociales.

Al respaldar a Letlow contra Cassidy, Trump logró algo que no había conseguido hasta ahora en su extraordinaria carrera política: derrotar en unas primarias a un senador de su propio partido. Ocurre mientras busca sacar del Congreso a uno de los republicanos más rebeldes del Capitolio: el representante de Kentucky Thomas Massie, en unas primarias para la Cámara este martes.

Trump no tardó en establecer una conexión entre Cassidy y Massie. En una publicación en Truth Social en la madrugada del domingo, Trump dijo que Massie “es un insulto aún mayor para nuestra nación que” Cassidy y reiteró su respaldo al rival de Massie en las primarias, Ed Gallrein.

Una de las razones por las que Trump no había derrotado hasta ahora a un senador republicano es que sus primeros críticos dentro del partido optaron por no buscar la reelección en lugar de enfrentar su furia en unas primarias. El ejemplo más reciente fue el senador de Carolina del Norte Thom Tillis. Cassidy dejó claro desde el principio que no se retiraría sin pelear.

En su discurso de concesión, dijo que no tenía arrepentimientos.

“He podido participar en la democracia”, dijo, “y cuando participas en la democracia, a veces las cosas no salen como quieres”.

La derrota de Cassidy podría ser una señal de advertencia para otro senador republicano que anteriormente irritó a Trump y siguió adelante con una complicada campaña de reelección: el senador John Cornyn, del vecino estado de Texas. Pero, a diferencia de Louisiana, Trump se ha mantenido al margen de la contienda entre Cornyn y el secretario de Justicia de Texas Ken Paxton, que se definirá en una segunda vuelta el 26 de mayo.

Con Cassidy fuera del panorama, la segunda vuelta entre Letlow y Fleming plantea nuevas preguntas sobre a quién prefieren los seguidores del presidente en Louisiana para ocupar el escaño.

Aunque Letlow comienza esta nueva etapa como favorita, Fleming demostró ser resiliente en las primarias al presentarse como el verdadero candidato pro-Trump. Es un exrepresentante que trabajó en la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump.

Cabe destacar que Trump se refirió a ambos rivales como “dos grandes personas” en una publicación en redes sociales mientras comenzaba la votación de las primarias el sábado por la mañana.

En su discurso de la noche electoral, Letlow sugirió que no dará por sentada la segunda vuelta y prometió volver a recorrer el estado. Trump habló de la segunda vuelta de manera un poco más ligera, aunque dejó claro que seguía respaldando firmemente a Letlow.

“Julia Letlow es una persona fantástica y, después de encargarse de algunos asuntos adicionales, será una senadora brillante para la gran gente de Louisiana”, escribió Trump en redes sociales.

Tillis ha sido más crítico públicamente con el Gobierno de Trump desde que decidió no buscar la reelección. Recientemente, Tillis frenó la nominación de Kevin Warsh, propuesta por Trump para dirigir la Reserva Federal, para presionar al Departamento de Justicia a abandonar su investigación contra el entonces presidente de la Fed, Jay Powell.

Cassidy dijo el sábado por la noche que el país “no gira en torno a una sola persona” y luego se contrastó con “líderes” no identificados que, según él, están más preocupados por sí mismos que por las personas a las que sirven. También habló de su experiencia de “ser atacado en internet”, minutos antes de que Trump lanzara su más reciente ataque contra él al acusarlo de deslealtad.

“Los insultos solo me molestan si vienen de alguien con carácter e integridad”, dijo Cassidy. “Y encuentro que las personas con carácter e integridad no pasan el tiempo atacando a otros en internet”.

Más temprano en su discurso, Cassidy hizo otra aparente referencia a Trump —y a su negativa a aceptar que perdió las elecciones de 2020— mientras elogiaba las virtudes de la democracia.

“No haces berrinche, no te quejas, no afirmas que las elecciones fueron robadas… no inventas excusas”, dijo Cassidy. “Agradeces a los votantes por el privilegio de representar al estado o al país durante el tiempo que tuviste ese privilegio. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.