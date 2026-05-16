El trato indulgente de Trump hacia China evidencia un marcado contraste

Análisis por Aaron Blake, CNN

El presidente Donald Trump lleva mucho tiempo intentando presentarse como una especie de hombre fuerte frente a China, pero su retórica dura y sus guerras comerciales a menudo se ven socavadas por su notable actitud conciliadora hacia Xi Jinping.

Y ese enfoque más conciliador quedó plenamente de manifiesto durante la visita de Trump a Beijing esta semana.

El viaje de Trump —y sus comentarios al final del mismo— incluyen algunas concesiones, tanto retóricas como reales, al Gobierno chino.

Además, el presidente se retractó explícitamente de promesas de campaña anteriores de adoptar una postura firme contra China.

Taiwán fue quizás el tema más destacado. Es un asunto delicado para cualquier presidente, dadas las políticas estadounidenses tan matizadas respecto a su independencia (la política de “una sola China”) y su defensa frente a China (“ambigüedad estratégica”).

Durante gran parte del viaje, Trump evitó pronunciarse al respecto. Sorprendentemente, Sean Hannity, de Fox News, ni siquiera mencionó el tema en la entrevista que le realizó a Trump, emitida el jueves por la noche.

Luego, Trump ofreció una rueda de prensa informal a bordo del Air Force One durante el viaje de regreso a casa, donde dijo que había hablado con Xi sobre una venta de armas pendiente a Taiwán por valor de US$ 14.000 millones, y que “tomaría una decisión en el próximo período relativamente corto”.

Incluso esa respuesta evasiva representa una victoria bastante significativa para China, como señala Jim Sciutto de CNN.

La administración Trump ya ha enviado armas a Taiwán por valor de US$ 11.000 millones.

Trump también se hizo eco de los argumentos de Xi sobre cómo Taiwán ha formado parte de China durante miles de años.

Y el mero hecho de consultar a China sobre el tema es notable. Ronald Reagan declaró en 1982 que Estados Unidos no solicitaría la opinión de China sobre este tipo de ventas de armas.

“¿Qué voy a hacer, decir que no quiero hablar de eso?”, declaró Trump cuando le preguntaron sobre el documento de 1982. “¿Porque tenemos un acuerdo firmado en 1982? No, hablamos de venta de armas”.

Esa no fue la única concesión retórica que China logró, a pesar de que Trump aparentemente ha obtenido relativamente pocos acuerdos importantes, al menos hasta ahora.

El presidente de EE.UU. también indicó que estaba considerando levantar las sanciones contra las empresas chinas que han estado comprando petróleo iraní.

Y se negó repetidamente a juzgar a China por sus actividades de espionaje. Cuando se le preguntó sobre los ciberataques chinos, Trump restó importancia al asunto, calificándolo como un problema que afectaba a ambas partes.

“Ya sabes, lo que ellos hacen, nosotros también lo hacemos”, manifestó Trump en el Air Force One. “También los espiamos sin piedad. Le dije: ‘Te hacemos muchas cosas de las que no te enteras’”.

Trump repitió la misma frase cuando Hannity le preguntó sobre las intenciones “nefastas” de China, diciendo: “Sinceramente, ya sabes, ellos nos hacen cosas y nosotros les hacemos cosas a ellos”.

Por último, cabe destacar los importantes retrocesos en dos promesas de campaña: la liberación de Jimmy Lai y la prohibición de la propiedad china de tierras agrícolas estadounidenses.

En 2024, Trump afirmó que conseguir la liberación de Lai, un antiguo magnate de los medios de comunicación de Hong Kong que criticaba al Partido Comunista Chino, iba a ser “muy fácil”.

“Lo sacaré”, añadió Trump en aquel entonces. “No hay ninguna razón para que esté ahí ahora mismo, excepto que [Xi] no respeta a Biden y a Kamala”.

Pero Trump adoptó un tono muy diferente el viernes a bordo del Air Force One, al afirmar que sería más fácil conseguir la liberación de un pastor.

“Es un tema más complicado, diría yo”, respondió Trump refiriéndose a Lai. “Sí, lo mencioné”.

Y luego está el tema de la compra de tierras agrícolas estadounidenses por parte de China.

Tanto demócratas como republicanos apoyan la prohibición de esta práctica, y la idea es particularmente popular entre la derecha.

A finales de la campaña de 2024, Trump prometió prohibirla, afirmando que los políticos estaban “permitiendo que nos vendan nuestro país”.

“¿Crees que China nos dejaría entrar, comprar sus tierras y hacer lo que hacen? No lo creo, ¿de acuerdo?”, manifestó Trump a Breitbart. “Eso no va a pasar”.

La administración Trump también ha dicho que revocaría “enérgicamente” las visas de estudiantes chinos.

Pero Trump, a bordo del Air Force One, dejó entrever una postura mucho más conciliadora en ambos frentes.

Sobre las tierras agrícolas propiedad de chinos, el presidente dijo: “Miren, no es que me encante. ¿Quieren que bajen los precios de los productos agrícolas? ¿Quieren que los agricultores pierdan mucho dinero? Simplemente sáquenlas del mercado”.

Y en lo referente a los visados, se refería a los estudiantes como “buenos estudiantes”.

“Decirle a un país ‘No quiero estudiantes’ es un insulto muy grande”, señaló Trump, y añadió: “Pero si quieren ver morir nuestro sistema universitario, saquen a medio millón de personas de él”.

Trump no es precisamente un diplomático consumado. Le gusta mantener sus opciones abiertas. Y siempre es importante fijarse en lo que hace, no solo en lo que dice.

Puede que simplemente no quiera empañar el viaje adoptando de inmediato posturas que enfrenten los intereses de Estados Unidos con los de China.

Pero Trump ha demostrado ser susceptible a una buena campaña de seducción, especialmente por parte de líderes mundiales poderosos. Y en su lista de prioridades con China, cerrar acuerdos parece tener cada vez más importancia que combatir su influencia.

(Eso quedó quizás más patente cuando su administración ignoró la ley para salvar a TikTok, a pesar de que Trump había calificado a TikTok como una grave amenaza para la seguridad nacional).

Vale la pena observar cuánto podría cambiar la relación entre Estados Unidos y China tras este viaje. Incluso si Trump aspira a una mejor relación, convencer a los miembros de su partido podría ser difícil.

Pero, en cualquier caso, se disipó prácticamente cualquier ilusión que pudiera quedar sobre Trump como un verdadero defensor de una línea dura contra China.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.