En fotografías oníricas, la artista Widline Cadet cuenta la compleja historia migratoria de su familia

Por Jacqui Palumbo, CNN

Cuando tenía cuatro años, la artista Widline Cadet estuvo separada de su madre durante seis años, después de que ella emigró de Haití a Nueva York para buscar una vida mejor para su familia. Cadet, su padre y su hermana mayor permanecieron en Thomassin y más tarde se reunieron con ella. Durante ese tiempo, su padre viajaba de un lado a otro llevando unas pocas fotografías entre ambos lugares; así fue como Cadet supo que tenía una nueva hermana menor, mientras su madre se establecía en el barrio Hamilton Heights de Nueva York.

Pero las fotografías de su propia infancia y de su familia eran escasas. A los 10 años se reencontró con su madre en Nueva York, pero al llegar a la adultez, Cadet se dio cuenta de que en realidad no la conocía bien. Tampoco tenía una comprensión amplia de su familia ni de los vínculos ancestrales que se remontaban en el tiempo. Su madre ni siquiera tenía una fotografía de su propia madre. Los recuerdos se desvanecían con cada año que pasaba.

Ahora, desde hace casi una década, Cadet ha estado creando su propio “archivo viviente” multigeneracional, mezclando fotografía, video, sonido y escultura para explorar la conexión y desconexión de la experiencia diaspórica y hacer visible lo escurridizo de la memoria. Durante los últimos años, ha presentado partes de este archivo en importantes museos, galerías y ferias de arte, y también lo ha publicado en formato de libro. La exposición más grande de su trabajo hasta la fecha se exhibe en el Museo de Arte de Milwaukee bajo el título “Currents 40: Widline Cadet”.

“Algo ocurrió en el proceso de convertirme en fotógrafa que me hizo pensar realmente en estas imágenes y en el papel que desempeñan en nuestras vidas”, explicó durante una entrevista en la recién inaugurada exposición.

Las piezas multimedia de Cadet siempre han tenido una cualidad transportadora, pero recorrer las amplias galerías de la muestra se siente como atravesar su mente y dejarse arrastrar hacia sus escenas enigmáticas basadas en fragmentos de memoria, escasas fotografías familiares y otras imágenes que ha creado para llenar esos vacíos. A menudo juega con ambas ideas, moviéndose en el límite entre lo real y lo imaginado, explicó.

“Cuando empecé a hacer este trabajo, pensaba de manera amplia en crear un archivo, más en el sentido estricto de tomar fotografías con el propósito de archivarlas”, dijo. “Pero en el camino, creo que las cosas se volvieron más imaginativas y fluidas en la forma en que estoy pensando”.

Debido a esa mezcla, sus fotografías rara vez tienen una lectura directa. Con frecuencia integra pequeños videos, las imprime para doblarlas en las esquinas de las paredes de las galerías o las enmarca en estructuras semicirculares similares a portales, que evocan la forma de una ventana presente en una de las fotografías de sus abuelos.

Dentro de las imágenes de la artista, los rostros se apartan, las figuras desaparecen en una oscuridad luminosa y los colores casi vibran con saturación tecnicolor. Cadet explora tanto la intimidad de las relaciones como los engaños de la memoria, usando a desconocidos como si fueran sus hermanas o a amigos como sustitutos de sí misma. Incluso una fotografía de la madre de Cadet sosteniendo a su hermana bebé —que la artista nunca había visto hasta comenzar su búsqueda de imágenes— tiene los bordes suaves de un sueño. En el museo, Cadet imprimió la pequeña y granulada imagen como un altar que ocupa toda una pared, flanqueado por filas de esculturas coloridas de plantas de aloe. La obra se titula “I put all my hopes on you”.

“Uso esta imagen porque sentí que era importante como punto de partida”, dijo. “Ella es la última hija de mi madre; nació en Estados Unidos. Pensar en mi madre en ese momento, en todo lo que debió estar atravesando, me hizo querer crear un espacio para esa experiencia”.

Kristen Gaylord, curadora de la exposición, dijo que la obra de Cadet tiene una resonancia especial, aunque esté profundamente vinculada a su propia crianza.

“Ella explora profundamente su propio archivo, y hay algo en esa especificidad que, paradójicamente, hace que muchas personas se identifiquen con ella”, dijo Gaylord. “Las historias que cuenta sobre su familia hacen que los visitantes piensen en las historias de sus propias familias y en las relaciones que tienen”.

En toda la obra de Cadet, Haití está presente en todas partes y casi en ninguna; en realidad, solo aparece en unas pocas imágenes de archivo y fragmentos de video. Sin embargo, ha encontrado ecos del país caribeño en las flores vibrantes y la arquitectura de Los Ángeles, donde se mudó hace tres años desde Nueva York.

También lo percibe en las telas, como en una serie de vestidos de cuadros vichy que recuerdan su uniforme escolar y que aparecen en el retrato de dos niñas acostadas sobre el césped. A veces crea reproducciones de detalles que recuerda, como los bloques de ventilación color terracota rojiza que coloca frente a una imagen como una barrera física. En la fotografía, una vista nocturna de exuberante vegetación permanece apenas fuera del alcance de un recuerdo claro.

También impregna las imágenes con las creencias ancestrales de su país natal, como la idea de que el mundo espiritual se mezcla con el nuestro durante la noche o la posibilidad de encontrarse con los muertos en los sueños. Esos conceptos aparecen en imágenes nocturnas de textura aterciopelada —donde la precisión técnica de Cadet literalmente resplandece— y en retratos que exploran las ideas de dualidad y parentesco con personas que acababa de conocer y que en realidad eran desconocidos.

“¿Cómo sería encontrarme con mi abuela, que murió años antes de que yo naciera?”, preguntó sobre la madre de su madre. “¿Me parecería una extraña o no?”.

Cadet no ha regresado a Haití desde 2016, cuando murió su abuelo. En más de una obra ha incorporado un video a la vez melancólico y festivo que grabó durante el velorio. No esperaba que fuera la última vez que vería Haití, pero sus familiares allí emigraron o fallecieron, y las secuelas del huracán Matthew en 2016, junto con la continua inestabilidad política, han dificultado los viajes.

Hoy su familia está dispersa entre Nueva York, Nueva Jersey y Florida. Cadet tiene varios hermanos y medios hermanos, algunos de los cuales también vivieron distintos períodos de separación al emigrar en diferentes momentos. Convertirse en artista la ayudó a comprender mejor todas esas experiencias diversas, explicó.

“Somos personas muy distintas, pero nuestras relaciones son buenas, aunque extrañas en algunos sentidos. Creo que todavía estamos aprendiendo a convivir entre nosotros”, dijo. “Y diría lo mismo de mi mamá y mi papá. Gran parte de cómo se formaron nuestras relaciones está marcada por la dinámica de nuestra migración, pero también por nuestras experiencias de vida. Yo tengo una experiencia muy diferente a la de mi hermana menor y a la de mi hermana mayor, y todo eso influye cuando hablamos de quiénes somos como personas”.

Como parte de su obra, dirigió la cámara hacia ella misma y su madre, grabando una conversación en criollo haitiano en pantalla dividida. En ella, Cadet le hace por primera vez una serie de preguntas sobre su vida: una historia oral para el archivo y, al mismo tiempo, una hija tratando de comprender a su madre.

“Creo que cambió mi visión de ella como persona”, dijo Cadet. “Ella tenía ideas y sueños antes de casarse, antes de tener hijos, y yo no conocía esa versión de ella. Parte de eso me entristece, porque ella también tiene vacíos en la relación con su madre. Creo que eso me hizo querer ser mejor con ella”.

Su relación es “un trabajo en progreso”, agregó, pero incluso durante el montaje de la exposición sintió que las cosas cambiaban.

“Han surgido muchas cosas dentro de mí sobre mis relaciones con mis padres y con mis hermanos”, recordó. “Honestamente, eso también es parte de esto. Es parte de la obra”.

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