Rusia ataca Ucrania con la mayor cantidad de drones en dos días seguidos desde que empezó la guerra

Por Kosta Gak, Svitlana Vlasova y Lauren Kent, CNN

Una enorme oleada de ataques rusos durante la noche que tuvo como objetivo la capital de Ucrania, Kyiv, mató a al menos ocho personas e hirió a otras 44, según las autoridades ucranianas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Rusia ha disparado más de 1.560 drones contra Ucrania desde el comienzo del miércoles, lo que constituye el mayor ataque aéreo contra el país en un periodo de dos días desde que comenzó la guerra. Además, durante la noche se lanzaron otros 56 misiles, informó Zelensky este jueves.

Las alarmas antiaéreas sonaron durante aproximadamente 11 horas a lo largo del miércoles y durante la noche, según el equipo de CNN sobre el terreno.

Al menos siete personas murieron en un ataque contra un edificio residencial de nueve plantas en Kyiv, según los servicios de emergencia. Las autoridades han recuperado varios cuerpos de entre los escombros en las horas posteriores al ataque, incluido el de una niña de 12 años.

Es posible que aún haya residentes atrapados bajo los escombros del edificio derrumbado, ya que el Servicio Estatal de Emergencias ha informado que más de una docena de personas han sido reportadas como desaparecidas.

“Oí una fuerte explosión. Salí corriendo hacia la cocina y vi a gente corriendo por el patio, pidiendo ayuda. Entonces salí precipitadamente del edificio y vi que la entrada principal había desaparecido”, relató a CNN Olena Suntovska, de 38 años y residente del edificio. “Estaba asustada; es una situación muy estresante para mí porque estaba preocupada por los niños”, añadió la madre de tres hijos.

Otra residente, Polina, de 76 años, relató que se despertó y descubrió que la ventana de su balcón había estallado.

“Nunca imaginé que los daños serían tan graves. Cuando salí al patio, no podía creer lo que veían mis ojos”, dijo Polina, quien pidió ser identificada únicamente por su nombre de pila. “Aquí no tenemos un refugio antiaéreo adecuado. Solo hay uno en un edificio cercano, no en el nuestro, así que no bajamos (al subsuelo) a ningún sitio”.

Otro hombre en Kyiv falleció en el hospital a consecuencia de las heridas sufridas en un ataque contra una gasolinera, informó la policía.

El alcalde de Kyiv describió el suceso como “el ataque a mayor escala del enemigo contra la capital” y declaró un día de luto para mañana. Zelensky afirmó que la oleada de ataques aéreos de dos días se produjo después de que Rusia “acumulara drones y misiles durante un periodo de tiempo y planificara deliberadamente el ataque para asegurar que su magnitud fuera significativa y que los desafíos para nuestra defensa aérea fueran lo mayores posible”. Añadió que Ucrania está preparando una respuesta.

Mientras tanto, los ataques contra la ciudad de Járkov en la mañana del jueves dejaron al menos 28 personas heridas, según Zelensky. Dos personas resultaron también heridas en la región de Odesa.

Esta ola de ataques rusos a gran escala tuvo como objetivo también a otras regiones, incluidas Poltava y Zaporiyia, y causó daños en parte de la infraestructura energética y ferroviaria.

Una subestación eléctrica y una línea de alta tensión resultaron dañadas en Kyiv tras un ataque con misiles y drones, informó en un comunicado la compañía energética DTEK. Una locomotora de tren fue alcanzada en la región de Járkov, según Ukrzaliznytsia (los ferrocarriles ucranianos), aunque la tripulación de la locomotora logró evacuar a tiempo.

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