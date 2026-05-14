Los “encuentros” con alienígenas pusieron este monumento de aspecto extraño en el mapa turístico

Por Marnie Hunter, CNN

El revuelo comenzó en un prado de heno al pie de una formación geológica de aspecto misterioso. Helicópteros y remolques llegaron en gran número, rostros famosos y un director distinguido se instalaron cerca del ganado que pastaba, y las cámaras empezaron a rodar.

Hace cincuenta años, el Monumento Nacional Devils Tower se convirtió en un faro para los humanos fascinados por los encuentros con alienígenas en “Encuentros en la tercera fase”, del director Steven Spielberg. Y, a su vez, el monolito de 867 pies (262 metros) que sobresale de la pradera circundante de Wyoming como el tocón del árbol más grande del mundo se convirtió en un gran atractivo para los turistas.

La película está protagonizada por Richard Dreyfuss como Roy Neary, un habitante del Medio Oeste que se obsesiona con una forma enigmática tras encontrarse con un ovni. De manera memorable, construye una forma parecida a una torre con puré de papas en su plato durante la cena antes de escalar a una escultura interior completa de la formación que parpadea en los bordes de su conciencia.

Gracias a la película, esa forma ha parpadeado en la mente de turistas de todo el mundo durante medio siglo.

“Aproximadamente 12 minutos de metraje se filmaron aquí en 1976 y luego esa película salió al año siguiente, en 1977”, dijo Brian Cole, guardabosques intérprete del Monumento Nacional Devils Tower, sobre la parte de la película final rodada en la zona. La película fue un éxito, recaudando más de US$ 300 millones en todo el mundo.

“Vimos un enorme aumento de visitantes después de que salió esa película: un aumento de más del 76% en las visitas, de unas 153.000 a más de 270.000 visitantes”, dijo Cole. “Así que realmente nos puso en el mapa, y la gente incluso hasta el día de hoy viene al parque por haber visto esa película, ‘Encuentros en la tercera fase’”.

La torre de aspecto extraño llama la atención por sí misma.

“Es un espectáculo de rarezas geológicas”, dijo el visitante reciente Matt Ingram, quien se detuvo en la torre durante un viaje por carretera por el Oeste con su esposa, Kimberly. La pareja de Chicago caminaba por el sendero pavimentado Tower Trail, que incluye un circuito de 1,3 millas que rodea la base del monumento con excelentes vistas desde todos los ángulos.

Ingram dijo que la película le sirvió como introducción al lugar emblemático.

“Nací en el ‘70 y recuerdo haber visto esa película y pensar que era bastante genial. Cuando él construye la torre con puré de papas, y los niños dicen: ‘Papá, ¿estás bien?’”

Neary ya no estaba bien con la vida tal como la conocía. Quería respuestas. Y actores de la próxima película de alienígenas de Spielberg, “Disclosure Day”, que llegará a los cines el 12 de junio, han sugerido que la nueva película responde a algunas de las preguntas planteadas en “Close Encounters” (conocida como “Encuentros cercanos del tercer tipo”. Incluso hay algunas especulaciones en línea de que “Disclosure Day” podría ser una secuela de la película de 1977.

El clásico de ciencia ficción también estaba en la mente del visitante de Devils Tower, Kevin Thomas.

“Queríamos encontrar a los alienígenas allá arriba que dejaron de ‘Close Encounters’”, bromeó Thomas, quien se detuvo en el monumento en abril con su esposa, Catherine. Pero la película que habían visto décadas atrás no era la razón de su visita, dijeron. La torre era solo un punto de interés a lo largo de un viaje de varias etapas desde Alaska hasta su hogar en Michigan.

Si bien la película impulsó el perfil de la torre, la formación ya había sido un destino turístico establecido durante décadas. Fue el primer monumento nacional de Estados Unidos, designado por el presidente Theodore Roosevelt en 1906. Y mucho antes de eso y hasta el día de hoy, ha servido como un sitio espiritual para tribus nativas americanas. Los árboles del parque están salpicados de pequeños paños de oración y atados de oración, que se pide a los visitantes no tocar, fotografiar ni perturbar.

La torre ha inspirado numerosas historias transmitidas a través de la cultura indígena estadounidense. Muchas tribus tienen sus propias historias orales relacionadas con el notable monolito, y en algunas, el nombre original de la torre se traduce como “Tipi del Oso” o “Refugio del Oso”. En una leyenda asociada con los crow, las estrías de la torre fueron hechas por un oso arañando la formación mientras intentaba alcanzar a dos niñas pequeñas.

El nombre Devils Tower podría ser el resultado de una mala traducción que confundió palabras indígenas para “oso” y “dios malo”, o el explorador coronel Richard Irving Dodge podría haber cambiado deliberadamente el nombre de un importante sitio indígena, señala el Servicio de Parques. En los últimos años han circulado peticiones para cambiar el nombre a Bear Lodge.

La torre se formó hace más de 50 millones de años, dijo Cole. Pero sus orígenes geológicos son difusos.

“Los geólogos no están seguros de exactamente cómo se formó, hay diferentes teorías”, dijo. “Pero en lo que sí pueden coincidir es en que fue magma. Y con el tiempo el magma subió desde el suelo, se enfrió y luego se endureció. Después se agrietó, así que así es como tienes el diaclasado columnar a partir de esas grietas. Y luego se erosionó alrededor de eso”.

La torre está compuesta de pórfido de fonolita, una rara roca ígnea, y es el mayor ejemplo del mundo de diaclasado columnar, que se refiere a sus enormes columnas, a menudo hexagonales, que se elevan cientos de pies. Algunas de las columnas tienen hasta 10 pies de ancho.

El sitio es popular entre los escaladores. Cada año, alrededor de 5.000 escaladores ascienden la formación, lo que constituye un espectáculo impresionante para los no escaladores que recorren la base de la torre. Es la única forma fiable de llegar a la cumbre, aunque en 1941 un paracaidista quedó famosamente varado en la cima, después de que la cuerda que planeaba usar para su descenso cayera fuera de su alcance en el costado de la torre.

Para los menos atrevidos, hay un total de cinco senderos dentro del parque. El menos transitado Joyner Ridge Trail, un circuito de 1,5 millas, ofrece una vista más amplia de la torre y de los paisajes circundantes, con una iluminación mágica al atardecer.

Justo dentro de las puertas del parque, un pueblo de perritos de la pradera alberga a más de 600 de los atractivos roedores, que forman parte de la familia de las ardillas. Su “pueblo” se asienta en unas 40 acres cerca del río Belle Fourche y tiene apartaderos donde los conductores pueden observar a los perritos de la pradera sentados erguidos, dejándose caer en sus madrigueras subterráneas o emitiendo sonidos parecidos a ladridos. Son un entretenimiento a modo de “sujetalibros” a ambos lados de la principal atracción del parque.

La imponente torre nunca deja de asombrar al residente local Ogden Driskill, cuya familia ha tenido un rancho en las tierras de su base durante generaciones. Su campo de heno se convirtió en el centro de operaciones de la producción de Spielberg y sirvió como el sitio del campamento de “descontaminación” de la película —una artimaña para despistar a los ciudadanos sobre una importante operación científica destinada a establecer contacto con seres aparentemente benévolos del espacio exterior. (Las escenas finales de la película, con un sitio de aterrizaje y el “encuentro” final, se filmaron en hangares de dirigibles en Mobile, Alabama).

Driskill ha pasado la mayor parte de su vida al pie de la torre y calcula que toma de 3.000 a 5.000 fotos de ella cada año a medida que cambia la luz o el entorno.

“No hay duda de que los nativos americanos tenían razón: es un lugar muy espiritual y es muy especial, y todavía no he visto a casi nadie a quien no le haya llegado cuando llega allí”, dijo Driskill, quien también es senador estatal de Wyoming.

Driskill era un adolescente cuando el buscador de locaciones de Spielberg, Joe Alves, le dijo al director que la torre sería un sitio ideal para encuentros con extraterrestres. Un ejecutivo del estudio le dijo a Alves que “necesitamos una montaña de aspecto muy extraño”. Y Devils Tower cumplía con ese requisito.

“Spielberg se fue por su cuenta y vino a Wyoming y se reunió con mi madre y mi padre un poco más de un año antes de que anunciaran el sitio final para la película”, dijo Driskill. Spielberg “se sentó e hizo un acuerdo de palabra con mis padres, sellado con un apretón de manos, sobre la locación de filmación de ‘Close Encounters’”.

Dijo que el Servicio de Parques Nacionales no permitiría que la parte principal del rodaje se realizara dentro del parque, así que a la familia Driskill se le pagaron US$ 20.000 por el uso de su pradera.

«La mayor parte de la filmación que se hizo en Wyoming se hizo justo ahí donde está el camping KOA”, dijo Driskill. Con el dinero de la película, la madre de Driskill convenció a su padre de abrir ese camping poco después de que la película se terminara, dijo. La familia todavía es dueña del camping, que ha crecido a más de 150 parcelas.

“Close Encounters” se ha proyectado allí al aire libre, con la torre de fondo, todas las noches de la temporada de verano desde mediados de la década de 1970. (También hay un camping dentro del parque por orden de llegada, y un Best Western a unas 9 millas de distancia en Hulett, que también alberga un puñado de galerías, restaurantes y salones.)

Aunque Driskill no aparece en la película, estuvo inmerso en la producción, recibiendo con regularidad paseos en los helicópteros contratados por Columbia Pictures.

Recuerda que a los lugareños que trabajaban en la película les pagaban US$ 20 la hora. “Y además te daban acceso a la carpa de catering y todas las noches servían costillas asadas y bistec y langosta, así que si trabajabas aunque fuera una hora, también te daban acceso a la carpa de catering”.

Driskill dijo que podía acercarse a unos 10 pies de los actores, entre los que también estaban el cineasta francés François Truffaut como un científico de ovnis y Melinda Dillon interpretando a Jillian Guiler, una madre que busca a su hijo pequeño que había sido secuestrado por extraterrestres.

“Fue bastante fascinante para un chico de secundaria”, dijo Driskill.

Los Driskill en su día fueron dueños del vecino Devils Tower Trading Post justo a las afueras del parque, donde se vende mercancía relacionada con extraterrestres junto con aperitivos y recuerdos con representaciones más tradicionales de la torre.

Cuando Driskill habló por teléfono con CNN Travel, estaba comprando algo de otro mundo.

“Irónicamente, ahora mismo estoy en El Paso, Texas, de camino a casa y estamos comprando extraterrestres de aluminio porque nuestro minigolf es de Vaqueros y Extraterrestres, así que estamos comprando unos cuantos extraterrestres para ponerlos en el minigolf”.

La película y su folclore alienígena sin duda han impulsado el turismo en la zona. Pero ¿y los avistamientos de ovnis en la vida real?

No.

“Nunca hemos visto nada”, dijo Driskill.

“Probablemente lo más cerca que he visto de algo del espacio exterior fue, ay caray, hace 30 años, un meteorito golpeó la carretera delante de mí cuando iba conduciendo hacia nuestro rancho a las 3 de la mañana”.

En el camping KOA, Teresa Brown, que se encarga del merchandising en la tienda de regalos, lleva la tienda de dulces y hace fudge, bromeó diciendo que de vez en cuando ha visto a gente rara, “gente alienígena”.

“No he visto ningún ovni”, dijo Brown. Pero la cobertura del móvil es irregular, añadió.

“Así que se lo atribuyo a los extraterrestres”.

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