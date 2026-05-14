El enfrentamiento entre Trump y Massie se convierte en una prueba de lealtad para los votantes de Kentucky

Jeff Zeleny

Joni Pugh siente que está atrapada en medio de una amarga disputa familiar entre su presidente y su congresista.

Como republicana leal, le gustan ambos, y ahí es donde comienza su dilema.

Ningún republicano ha enfurecido más al presidente Donald Trump que el representante Thomas Massie, lo que lo coloca en una posición delicada de cara a las primarias republicanas del martes en Kentucky. La contienda ya es una de las primarias más caras de la historia, con más de US$ 29 millones gastados solo en publicidad, lo que supone la mayor prueba política a la que Massie se haya enfrentado jamás.

Su prolongado duelo será decidido por votantes como Pugh, quien ha admirado a Trump durante la última década y a Massie durante mucho más tiempo.

“Estoy más preocupada que nunca por él, porque está recibiendo mucha oposición de Trump”, dijo Pugh. “No estoy criticando a Trump en absoluto, porque soy una gran admirador suya, pero aun así voy a votar por Thomas. Es un gran tipo y es muy cuidadoso con cómo quiere que se gaste el dinero de nuestros contribuyentes”.

Aquí, en el noreste de Kentucky, los votantes dicen que la campaña parece volverse más agresiva cada día, con anuncios de ataque que incluyen imágenes generadas por IA que inundan las pantallas de televisión, folletos que llenan los buzones de correo y rumores candentes sobre los giros de la situación para determinar qué bando tiene la ventaja.

“Es imposible escapar de ello. Está por todas partes”, dijo Pugh refiriéndose al aluvión publicitario. “Eso es lo que realmente me preocupa. Me temo que esta vez no lo logrará. No creo que haya pasado nunca por algo así”.

Massie se enfrenta a Ed Gallrein, un agricultor y ex SEAL de la Marina a quien Trump y sus aliados reclutaron para la contienda. Trump visitó Kentucky en marzo para dejar clara su elección e invitó a Gallrein al escenario.

“Denme a alguien con presencia que pueda vencer a Massie”, dijo Trump. “Y tengo a alguien con una presencia que puede vencer, pero también con un cerebro brillante y un gran patriota. Es increíble”.

Durante meses, Massie se presentó con la seguridad de que su imagen de inconformista entre amigos y vecinos del 4º distrito congresional de Kentucky le aseguraría un octavo mandato. Los carteles azules de Massie salpican el paisaje de su distrito a lo largo del río Ohio, que se extiende desde los suburbios orientales de Louisville hasta los suburbios del norte de Kentucky, como Cincinnati, y las afueras de los Apalaches.

Sin embargo, la contienda está extraordinariamente reñida en los últimos días de la campaña, según afirman estrategas y funcionarios del Partido Republicano, e incluso algunos aliados de larga data se preguntan si la situación ha cambiado.

“La contienda es 100 % Trump contra Massie”, dijo Shane Noem, presidente del Partido Republicano del condado de Kenton, a CNN. “Se ha convertido en un momento de elegir un bando”.

Es difícil precisar cuándo se deterioró exactamente la relación entre Trump y Massie. Massie ha luchado contra la clase dirigente de ambos partidos desde que ganó su escaño hace 14 años, en la era del Tea Party, como un firme defensor de la austeridad fiscal.

Se ha opuesto sistemáticamente a las prioridades republicanas en el Congreso, incluyendo el gasto militar y la ayuda exterior, y ha desafiado al liderazgo del partido en numerosos proyectos de ley. El año pasado, fue uno de los dos republicanos de la Cámara de Representantes que votaron en contra del paquete de recortes de gastos y políticas internas del presidente, conocido como la “One Big Beautiful Bill”.

“Obtendremos el 100 % de los votos, excepto por este tipo llamado Thomas Massie”, dijo Trump en el Desayuno Nacional de Oración a principios de este año, y luego llamó al congresista “imbécil”.

Massie también lideró la iniciativa para que el Departamento de Justicia publicara los archivos de la investigación sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. El presidente finalmente firmó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein después de meses de calificar el asunto como una “farsa demócrata”.

“Hay tres poderes del Estado y se supone que debemos rendir cuentas mutuamente”, dijo Massie a las afueras del Capitolio, rodeado de supervivientes de los abusos de Epstein. “Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, en la casa del pueblo”.

También ha sido uno de los críticos republicanos más acérrimos de la guerra contra Irán, lo que, según él, lo ha convertido en blanco de los fervientes partidarios de Israel.

Según los asesores, dentro de la Casa Blanca hay pocas figuras políticas de ambos partidos —y ciertamente ningún republicano— que irriten más a Trump que Massie. El presidente se reunió con Gallrein en el Despacho Oval el 17 de octubre y lo instó a desafiar a Massie. Una semana después, lo hizo.

“He dedicado mi vida a servir a mi país y estoy listo para responder al llamado una vez más”, dijo Gallrein al anunciar su candidatura. “Este distrito es territorio de Trump. El presidente no necesita obstáculos en el Congreso, necesita apoyo”.

Según sus asesores, el presidente ha preguntado con frecuencia sobre la contienda electoral en las últimas semanas, expresando su intención de derrotar al congresista, que lleva siete mandatos, para enviar un mensaje a los republicanos de que oponerse a Trump tiene consecuencias.

“Tú eres el siguiente”, escribió Chris LaCivita, asesor principal de Trump, en una publicación en X dirigida a Massie la semana pasada, después de que los votantes de Indiana se pusieran del lado de los candidatos respaldados por Trump que se postularon contra los republicanos que se opusieron a las exigencias de la Casa Blanca de rediseñar los distritos electorales del Congreso en diciembre.

En uno de sus últimos anuncios, Massie recuerda a los votantes que a menudo ha apoyado a Trump, deseoso de recalcar sus credenciales republicanas y desmentir cualquier impresión de que se opone a él de forma automática.

“Hablemos del tema obvio”, dijo Massie. “Estoy mucho más de acuerdo con el presidente Trump que en desacuerdo con él. La lista es larga: la Ley SAVE America para exigir prueba de ciudadanía para votar, la eliminación de la asistencia social a los inmigrantes, la lucha contra la agenda progresista, la defensa de la Segunda Enmienda, la protección de la vida de los no nacidos, la seguridad fronteriza”.

En 2024, Trump ganó en el distrito con el 67 % de los votos, mientras que Massie se presentó sin oposición.

“Aquí en la comunidad hay mucho apoyo para Trump. También hay mucho apoyo para Thomas”, dijo Joe Bentley, criador de cabras y maestro de escuela que alguna vez trabajó junto a Massie en la junta del condado de Lewis. “Son personas diferentes, pero muy parecidas”.

El representante estatal Steven Doan, republicano y amigo de Massie desde hace mucho tiempo, que también se presenta a las elecciones este año, dijo que ha escuchado sobre todo una pregunta mientras tocaba puertas en el distrito.

Doan dice que los votantes con los que habla simpatizan con el presidente Donald Trump y con el representante Thomas Massie, lo que les plantea un dilema porque Trump ha llamado a Massie “un perdedor” que es “desleal al pueblo de Kentucky”.

“¿Cómo lo explico? A Trump no le cae bien, pero a mí sí, y no sé qué hacer”, dijo Doan a CNN, recordando sus conversaciones con votantes republicanos. “Siempre lo comparo con una pelea entre mamá y papá. Queremos mucho a ambos. Queremos a Trump, queremos mucho a Thomas”.

Sin embargo, a algunos críticos les preocupa más el historial de votaciones de Massie, en particular en lo que respecta a las medidas de gasto relacionadas con Kentucky, que la persistente discordia con Trump.

“Thomas Massie ha quemado todos los puentes posibles para ser eficaz”, dijo Steve Frank, excomisionado de la ciudad de Covington. “Si necesitamos más dinero para el nuevo puente que estamos intentando construir, o para el aeropuerto, o si hay algún problema regulatorio porque el transporte por carretera es muy importante en esta zona, no va a conseguir que se le escuche”.

Cuando se cuenten los votos el martes por la noche, el resultado podría ofrecer una idea de si los anuncios de ataque y la plataforma mediática presidencial pueden tener más peso que las relaciones que Massie ha forjado a lo largo de toda una vida en su región de Kentucky.

“Lo conozco de toda la vida y votaré por él por la clase de persona que es”, dijo Kenny Claxon, cocinero y dueño de un restaurante jubilado, deteniéndose un momento durante su paseo por Vanceburg. “Es la persona idónea para el puesto. No importa lo que digan Trump ni nadie más”.

Las conversaciones mantenidas con más de una docena de personas aquí —casi todas votantes de Trump— revelaron muestras de apoyo y preocupación por Massie. Varios residentes se preguntaron en voz alta si su congresista podría resistir el ataque político en su contra.

No es el caso de Ramona Bivens, quien cree que los ataques podrían ser contraproducentes.

“Votaré por Thomas porque Trump le está dando muchos problemas”, dijo Bivens, fumando un cigarrillo mientras comía un perrito caliente en el restaurante Garrison Shortstop. “Me parece una tontería. Es política y se están postulando para un cargo. No están compitiendo entre ellos”.

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