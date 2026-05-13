Lentejuelas, volantes y lunares 3D: los mejores looks del Festival de Cine de Cannes hasta ahora

Por Leah Dolan, CNN

Las preguntas sobre qué esperar del Festival de Cine de Cannes 2026 hasta ahora se han centrado principalmente en dos cosas: el vacío con forma de Hollywood en la selección oficial y “The White Lotus”.

Este año, la histórica celebración del cine que se lleva a cabo en la Riviera Francesa tendrá un aire un poco menos “Misión: Imposible”, que se estrenó en la Croisette en 2025, y será un poco más internacional, ya que directores europeos y asiáticos como Pedro Almodóvar, Nicholas Winding Refn y Ryusuke Hamaguchi ocuparán el centro del escenario.

De las 22 películas en competencia por la Palma de Oro, solo dos son de autores estadounidenses: “The Man I Love” de Ira Sachs, protagonizada por Remi Malek, y “Paper Tiger” de James Gray, con Scarlett Johansson, Adam Driver y Miles Teller. (España, en cambio, tiene por primera vez tres cintas en competencia: “Amarga Navidad”, de Pedro Almodóvar; “El ser querido”, de Rodrigo Sorogoyen; y “La bola negra”, de Javier Calvo y Javier Ambrossi).

Pero la noche de apertura del festival demostró que la alfombra roja no tendrá ese mismo vacío con forma de Hollywood. La moda ya es tan deslumbrante como siempre, con la miembro del jurado Demi Moore, junto con las actrices Jane Fonda y Maika Monroe, todas llegando a la noche de apertura cubiertas de lentejuelas.

Paralelamente a las actividades del festival, se está filmando la cuarta temporada de “The White Lotus”, la serie de HBO del guionista y actor Mike White que satiriza la vida de los ultrarricos; y que esta vez se desarrolla en el Festival de Cine de Cannes. Aunque aún está por verse cuán cerca llegará el elenco a la histórica alfombra roja.

A continuación se presentan los looks más distintivos, a medida que suceden, durante los 12 días del evento.

Nunca una persona tímida, Joan Collins aportó un sentido de drama a la noche de apertura con un vestido inspirado en orquídeas y guantes de ópera negros de Stéphane Rolland.

La actriz y miembro del jurado de Cannes, Ruth Negga, lució un diseño personalizado de Dior con joyas de Chopard en la ceremonia de apertura el 12 de mayo.

La directora de “Hamnet” y miembro del jurado de Cannes, Chloé Zhao, lució un diseño de Gabriela Hearst para la ceremonia de apertura.

El modelo, actor y bailarín Alton Mason dejó de lado la camisa y la corbata por un look desabotonado en la noche de apertura.

El jurado del Festival de Cine de Cannes está presidido este año por el director coreano Park Chan-wook e integrado por Demi Moore, Ruth Negga, Laura Wandel, Chloé Zhao, Diego Céspedes, Isaach de Bankolé, Paul Laverty y Stellan Skarsgård.

Jane Fonda con un Gucci negro de lentejuelas para la ceremonia de apertura el 12 de mayo.

También optó por lentejuelas de cuerpo entero Maika Monroe en Ashi Studio.

La actriz y modelo francesa Frédérique Bel lució un conjunto de Pierre Cardin que fusionaba vibras playeras y elegancia parisina con un doble ala y el abdomen al descubierto.

La modelo y actriz británica Poppy Delevingne llevó un vestido vintage de John Galliano, también en la ceremonia de apertura y proyección de la película “The Electric Kiss”.

La actriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu lució un dramático vestido con volantes de Saint Laurent.

The-CNN-Wire

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