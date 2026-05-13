La estrategia a largo plazo de Xi con Trump: lo que aprendí tras cubrir 30 años de relación entre EE.UU. y China

Análisis por Steven Jiang

Cuando comencé a cubrir las relaciones entre Estados Unidos y China como periodista joven a finales de la década de 1990, los puntos de fricción entre los dos países, especialmente cuando se trataba de reuniones de alto nivel, solían resumirse como las tres T: Tiananmén, Tíbet y Taiwán.

Las dos primeras T se referían a la represión de 1989 a los manifestantes prodemocracia y a la región del Himalaya controlada por Beijing, que una vez estuvo gobernada por el exiliado Dalai Lama, respectivamente, ambos vinculados al historial de derechos humanos de China.

Avanzando rápidamente hasta las últimas conversaciones en Beijing entre el presidente Donald Trump y el líder de China Xi Jinping esta semana: casi una década ha pasado desde la última visita de Trump —Joe Biden nunca llegó hasta este punto durante su Presidencia— y los temas para dichas cumbres evolucionaron para ver surgir una tríada diferente de las letras T en la agenda: aranceles, tecnología y Taiwán (con la adición de Teherán como la cuarta T en esta ocasión).

Si bien Taiwán, la democracia insular que Beijing reclama como propia, sigue estando en la categoría de “más importante” desde la perspectiva de China, otras prioridades han pasado de cuestiones basadas en valores al comercio y la economía.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, una vez un crítico apasionado del historial de derechos humanos de China y sancionado por Beijing por su postura, ha sido mucho más silencioso sobre el tema desde que se convirtió en el principal diplomático de Estados Unidos. En cambio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, lidera el camino para dirigir los lazos bilaterales más importantes del mundo, habiéndose reunido con su homólogo chino en Seúl antes de la cumbre en Beijing.

La dinámica transformada se afianza mientras Xi, el líder comunista más poderoso de China desde la muerte del presidente Mao Zedong hace cincuenta años, continúa apretando su control sobre todos los aspectos del país, remodelando su economía y sus fuerzas militares con una voluntad política y recursos estaduales sin restricciones, un sello distintivo de un sistema de partido único.

Pero el paisaje geográfico mundial en el que la relación entre EE.UU. y China se encuentra hoy, es también en gran parte resultado de las acciones propias de Trump, que muchos argumentan que se han inclinado a favor de Beijing.

Comenzó durante su primer mandato, pero se intensificó desde que regresó a la Casa Blanca a principios de 2025. En este punto, a Trump le resultará difícil sacudirse su apodo en las redes sociales chinas: “Trump Construyendo Naciones”, una crítica no tan sutil a su presunta capacidad para promover a China en el escenario mundial a través de sus acciones.

Al trastocar normas comerciales internacionales y alianzas de seguridad de décadas, sin mencionar lanzar una guerra contra Irán que parece haber beneficiado a casi nadie, Trump es visto por muchos como alguien que ha ayudado a China no solo estratégicamente, sino también moralmente.

Líderes de adversarios de EE.UU. y aliados por igual se están apresurando a Beijing para fortalecer o reparar lazos con China, mientras que las opiniones en todo el mundo, incluso las de los estadounidenses, están mostrando una actitud más favorable hacia la China de Xi según se demuestra en múltiples encuestas recientes.

El público chino, bombardeado con mensajes oficiales y cobertura mediática estatal sobre el caos y las divisiones desatadas por Trump en el país y en el extranjero, parece más convencido de que EE.UU. es un imperio en declive decidido a detener el ascenso de China.

Puede ser un cliché decir que China se beneficia cada vez que EE.UU. se ve atrapado en un embrollo en el Medio Oriente o en cualquier lugar fuera de la región del Indo-Pacífico. Pero los clichés tienen bases fácticas: la guerra con Irán ha desviado la atención y los recursos de EE.UU., agotando notablemente sus municiones en un momento en que China controla el suministro mundial de tierras raras, esenciales para la producción de armas.

Con los precios del petróleo aún fluctuando, las reservas de China y, lo que es más importante, su cambio temprano y decidido a las energías renovables, la hacen protegerse más del caos a corto plazo que la mayoría. Eso podría traducirse en poder de negociaciones en la mesa de diálogo con Trump, casi seguro de pedirle a Xi que haga más para presionar a Irán, uno de los socios más cercanos de Beijing.

Aparte del impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz, China ciertamente enfrenta otros vientos económicos en contra, desde guerras de precios autodestructivas en sus sectores manufacturero y de servicios, hasta una débil persistente en el consumo doméstico y un empleo juvenil todavía elevado. Añade una crisis demográfica marcada por bajas tasas de natalidad, las manos de Xi pueden parecer atadas, pero aún podría gastar fácilmente miles de millones para comprar productos agrícolas americanos y aviones Boeing para que Trump pueda presumir de “logros” de la cumbre antes de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos.

¿Y la idea de la “Junta de Comercio” que ha sido planteada por funcionarios de Trump para gestionar el comercio bilateral? Los chinos son maestros de las burocracias expansivas, con más de 7 millones de funcionarios públicos, establecer uno más consejo a petición de Estados Unidos podría ser simplemente una “ganar-ganar”.

Lo que Xi no tocará es cualquier cosa estructural, precisamente lo que Washington ha alegado desde hace mucho tiempo que da a Beijing ventajas comerciales injustas.

A pesar de los controles de exportación de Estados Unidos, China ha progresado mucho en múltiples frentes, en parte debido a su sistema de arriba abajo que garantiza que las políticas y el dinero se dirijan hacia donde Xi quiere, pero también debido a las acciones de Trump (como recortar fondos de investigación y hacer que Estados Unidos sea menos acogedor, por ejemplo, han llevado al regreso de talento chino que antes trabajaba en laboratorios y empresas estadounidenses).

Ya sea con vehículos eléctricos chinos o robots humanoides, debajo de todos los videos virales de autos que parecen Batimóvil y androides haciendo break dance yace una firme marcha hacia una menor dependencia de los combustibles fósiles ante el cambio climático (y los choques petroleros inducidos por la guerra) y una fuerza laboral automatizada para contrarrestar una población laboral en disminución.

A Trump le gusta presumir de su amistad con Xi, pero el líder chino no es conocido por ser sentimental, habiendo despedido a muchos protegidos y aliados de toda la vida desde que asumió el poder hace más de una década, y, recientemente, destituyendo a su general principal que se suponía que era un amigo de la infancia en medio de una purga general de los 2 millones de fuertes militares.

A pesar de los fallos que vienen con el sistema y sus decisiones que han inquietado a algunos observadores de China, sin embargo, el tiempo está del lado de Xi. Cuando el Partido Comunista en el poder celebre su próximo congreso nacional en el otoño de 2027, se espera ampliamente que asuma un cuarto mandato sin precedentes. Él tendrá 74 años, aún más joven que Trump 2.0 o Biden cuando asumieron el cargo.

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