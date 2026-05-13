Catherine, princesa de Gales, visita Italia en su primer viaje real al extranjero desde su tratamiento contra el cáncer

Por Max Foster, CNN

En la pequeña e histórica ciudad de Reggio Emilia, en el norte de Italia, el sentimiento de orgullo se ve acentuado esta semana con la visita de una importante integrante de la realeza, seguida de cerca por los medios de comunicación internacionales.

Catherine no es la princesa de Italia. El orgullo reside en la forma en que se espera que la princesa de Gales dirija este miércoles su formidable atención hacia una de las joyas de la corona de la ciudad: un enfoque revolucionario y muy imitado de la educación preescolar.

El enfoque de Reggio Emilia es más una filosofía que un método. Desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en un rasgo distintivo de la ciudad, casi tan característico como el queso local Parmigiano Reggiano.

El énfasis está en la creatividad, las relaciones y el aprendizaje práctico, temas que Catherine ha impulsado con su propio trabajo a través del Centro para la Primera Infancia de la Fundación Real.

Es una combinación perfecta para esta primera visita al extranjero que Catherine realizará desde que le diagnosticaron cáncer hace más de dos años.

Un asistente de la princesa de Gales describió la visita como “un paso importante en el proceso de recuperación de la princesa” y añadió que “ella disfruta mucho con este trabajo”.

Esta es la primera visita oficial de la duquesa a Italia, aunque pasó un tiempo en Florencia después de la escuela y antes de ir a la universidad, y ha estado “recordando los momentos felices”, declaró su asistente.

“Ha mantenido muchas conversaciones con su marido, el príncipe de Gales, y con sus hijos sobre este viaje, y están deseando que les cuente lo sucedido a su regreso al Reino Unido”, agregó.

La visita es “un gran honor”, escribió el alcalde de Reggio Emilia, Marco Massari, en Instagram. “La princesa de Gales conocerá un enfoque de la educación infantil pública que consideramos un pilar fundamental de nuestra comunidad”.

“Hoy, incluso una princesa ha elegido venir a descubrir este método, y eso nos llena de orgullo y gratitud hacia quienes han construido este legado y hacia quienes lo mantienen vivo y próspero hoy en día”, comentó Federico Ruozzi, presidente del centro preescolar y de atención infantil de la ciudad.

La princesa de Reino Unido será recibida en el ayuntamiento por el alcalde antes de saludar a la multitud en la plaza medieval.

Se prevén dos días de imágenes de Catherine participando activamente en talleres de manualidades, actividades al aire libre y encuentros con miembros de toda la comunidad que contribuyen a que esta iniciativa se haga realidad.

“Este es un momento trascendental para la princesa. Habrá muchos momentos destacados en 2026, pero al ser esta su primera visita internacional tras su recuperación… es un momento realmente significativo para ella”, añadió el asistente.

El equipo de la princesa en el Palacio de Kensington comentó que Catherine está abordando los temas relacionados con la primera infancia a un ritmo diferente al de antes de 2024. Está intensificando sus esfuerzos.

Respecto a su recuperación y su regreso a los compromisos públicos, su equipo indicó que siguen buscando el equilibrio adecuado y que se espera que este sea el primero de varios viajes.

Un portavoz añadió: “La princesa está muy interesada en explorar más a fondo cómo podemos identificar a nivel mundial soluciones positivas y esperanzadoras para abordar algunos de los desafíos sociales más difíciles de la actualidad, invirtiendo en el extraordinario impacto de la primera infancia y priorizando los primeros años con la misma urgencia que el cambio climático”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.