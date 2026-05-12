Las 5 cosas que debes saber este 12 de mayo

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La historia del barco ruso que se hundió en circunstancias misteriosas. Investigación de CNN halla posible vínculo entre un grupo respaldado por Irán y ataques antisemitas en Europa. Las 5 cosas que ocurren a un mes del inicio del Mundial 2026. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Dieciocho pasajeros del crucero que fue el epicentro del brote de hantavirus ya están de regreso en Estados Unidos y se encuentran bajo observación en centros médicos. Dieciséis de ellos, incluyendo al menos uno que dio positivo, están en Nebraska, y otros dos fueron trasladados a la Universidad de Emory en Atlanta.

Una investigación de CNN reveló que un buque de carga ruso que probablemente transportaba dos reactores nucleares para submarinos, posiblemente con destino a Corea del Norte, sufrió una serie de explosiones y se hundió en circunstancias inexplicables, a unos 100 km de la costa de España, en diciembre de 2024.

Una investigación de CNN encontró aparentes vínculos entre HAYI, un grupo que ha reivindicado la autoría de ataques a sitios de las comunidades judías en ciudades europeas, y un grupo paramilitar chiita respaldado por Irán. También descubrió que, al parecer, operativos vinculados a Irán están utilizando las redes sociales para intentar reclutar individuos para llevar a cabo vigilancia y posibles actos de violencia antisemita.

Una madre venezolana vive en un albergue en Miami con sus ocho hijos mientras su esposo permanece detenido por ICE. Su hija menor, gravemente enferma, recibe cuidados paliativos. La familia enfrenta un limbo migratorio mientras busca asilo y apoyo legal en EE.UU.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprovechó los venerados desfiles del Día de la Victoria para pronunciar algo notable: que creía que el conflicto con Ucrania “estaba llegando a su fin”. Este comentario fue la primera indicación real de Putin de que su guerra podría estar encaminándose hacia una conclusión. Análisis.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe en el que expresó que la desaparición de personas en México “genera una grave crisis de derechos humanos” y advirtió que la impunidad en los casos “es apremiante”, por lo que urgió al Gobierno a tomar medidas sobre la eficacia de las estrategias de seguridad ciudadana y el esclarecimiento de responsabilidades estatales.

En un inusual fenómeno, las 50 ciudades más calurosas del planeta se concentraron en un solo país por un día. ¿Qué país fue?

A. Estados Unidos

B. India

C. China

D. Australia

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Esta “dreamer” condujo un autobús escolar por 10 años. Perdió la licencia por su estatus inmigratorio

Una conductora escolar protegida por DACA perdió su licencia comercial tras medidas federales en California, lo que pone en riesgo su trabajo, sustento familiar y futuro en EE.UU.

El taquero que se hizo famoso con Bad Bunny

Durante el show del medio tiempo del artista puertorriqueño Víctor Villa representó a los taqueros ante millones de aficionados. Hoy sus tacos se han vuelto tan famosos que las personas hacen fila para probarlos.

Las 5 cosas que ocurren a un mes del inicio del Mundial 2026, dentro y fuera de la cancha

Desde tensiones diplomáticas hasta el precio de las entradas y los gastos de viaje, el torneo ha acaparado titulares incluso antes de que empiece el primer partido, y se espera que el interés aumente a medida que nos acerquemos al encuentro inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio.

US$ 15 millones

Dua Lipa demandó a Samsung por US$ 15 millones por supuestamente usar su imagen en el empaque de un televisor.

“(Con quien) he hablado en detalle sobre mi regreso es con el secretario de Estado (Marco Rubio), y las razones que hemos discutido son precisamente de seguridad”

—Lo dijo María Corina Machado en entrevista exclusiva con Christiane Amanpour de CNN.

Un accidente de motocicleta dejó el vehículo en un lugar inusual

Según las autoridades, una motocicleta quedó colgando de un poste de semáforo tras chocar un automóvil en la Columbia Británica, Canadá.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. En un día de finales de abril ocurrió algo muy inusual. Todas y cada una de las 50 ciudades más calurosas del planeta estaban en un solo país: India.

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