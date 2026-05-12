Culmina última audiencia en La Haya por el Esequibo: Venezuela cita “derechos históricos” y Guyana alegatos “persuasivos”

Por Anabella González, CNN en Español

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, asistió el lunes a la última audiencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos, para reafirmar la postura del país en la disputa con Guyana por el Esequibo, un conflicto territorial histórico que llegó a instancias judiciales de la ONU.

“Venezuela jamás sucumbirá a sus derechos históricos ni a la defensa de su soberanía e integridad territorial”, aseguró Rodríguez en su discurso en el Palacio de la Paz, en la segunda y última oportunidad que tenía Venezuela para presentar sus argumentos sobre el conflicto fronterizo.

El Esequibo —un territorio de unos 160.000 km2— es el motivo de controversia entre ambos países en una tensión que se remonta al siglo XIX con el Laudo Arbitral de 1899, que otorgó al Reino Unido la soberanía sobre toda la zona hoy en disputa.

Como excolonia británica, Guyana controla el área reclamada por Venezuela desde 1966, cuando logró su independencia del Reino Unido, un área que representa aproximadamente dos tercios de la totalidad de su superficie.

Guyana también presentó sus argumentos ante la CIJ en las dos audiencias asignadas para referirse al conflicto. El país aseguró que sus alegatos “fueron convincentes y persuasivos”, y habló de una “muestra de desprecio” de Venezuela hacia la Corte, aspecto central de los cruces entre ambas naciones: mientras que Guyana considera que ese es el ámbito adecuado para resolver la controversia, Venezuela insiste desde hace tiempo en desconocer la jurisdicción de la CIJ para atender este caso.

Rodríguez llegó el domingo a Países Bajos para defender lo que consideró como parte de los “derechos históricos” de su país. La región en cuestión es fuente de disputa por la gran cantidad de recursos minerales, con gran presencia de bauxita, oro, diamantes y manganeso, según el Gobierno de Venezuela.

En la primera ronda de alegatos en La Haya estuvo presente una delegación venezolana de funcionarios y especialistas, encabezada por el canciller Yván Gil, pero la presidenta encargada decidió viajar para la segunda presentación. Horas antes de su discurso del lunes, la líder chavista reafirmó que “no hay duda de que el único titular” del territorio es Venezuela.

El Gobierno venezolano compiló un acervo documental de más de 3.000 folios de evidencia que “confirma la nulidad del laudo arbitral de 1899”, aseguró la mandataria ante el Tribunal de la CIJ, y además señaló que el territorio forma parte de una “moral histórica irrenunciable”.

Venezuela asegura que le despojaron el territorio en 1899 en el Laudo Arbitral de París (al que considera “nulo” por presuntas irregularidades) y dice que el Acuerdo de Ginebra de 1966, que exige una solución bilateral negociada, es el único instrumento jurídico válido para resolver la controversia territorial.

Rodríguez cuestionó en su discurso que Guyana decidió “unilateralmente” llevar la negociación al ámbito judicial, algo a lo que el país “nunca ha otorgado consentimiento”, y dijo que es el momento histórico para demostrar que el diálogo es el camino para el bienestar de las dos naciones.

Por su parte, el canciller de Venezuela dijo la semana pasada que hubo “manipulaciones y argumentos falsos” contra lo que consideró como las “pruebas” que existen de que el territorio pertenece a Venezuela, lo que da cuenta de que, independientemente de la decisión de la CIJ, que es vinculante, el país sostendrá el reclamo.

Desde hace años se mantiene latente la tensión entre ambos países y, durante el mandato del derrocado presidente Nicolás Maduro, la disputa por el territorio estuvo cerca de convertirse en un enfrentamiento violento.

Para analistas consultados por CNN, el reclamo por el Esequibo es un tema de larga data para el Gobierno venezolano que, en medio de giros drásticos en materia económica y energética al estrechar sus lazos con Estados Unidos, permanece firme desde el chavismo también como una forma de sostener el apoyo interno y mostrar sobernía.

A diferencia de la negación de Venezuela a las facultades de la CIJ en el asunto, Guyana considera que su jurisdicción “es crucial” para abordar la disputa y señala que la postura de Venezuela “refleja una estrategia para evitar un fallo judicial que podría no favorecer sus pretensiones”.

El Gobierno de Guyana ya había anticipado que llegaría a las audiencias en La Haya con confianza en la “solidez” de su caso, una postura que reiteró el lunes cuando finalizó el proceso.

“Guyana confía —de hecho, tras estas audiencias orales, confía más que nunca— en que la Corte ratificará la validez jurídica del laudo arbitral unánime del 3 de octubre de 1899, que estableció la frontera internacional entre la entonces Guayana Británica y Venezuela, y confirmará que se trata de la frontera legal definitiva y permanente entre Guyana y Venezuela”, dijo el lunes Mohabir Anil Nandlall, fiscal General y ministro de Asuntos Jurídicos de Guyana, en un comunicado que leyó ante la prensa.

Se estima que unas 125.000 personas habitan en el Esequibo, una región rica en recursos naturales, forestales y agrícolas, que tiene como actividad económica principal la extracción de petróleo y reservas de oro.

El Gobierno del presidente Irfaan Ali dijo estar “orgulloso” de los argumentos que presentó en las dos audiencias de alegatos, a los que definió en un comunicado como “convincentes y persuasivos”, y dijo que mostraron “la falta de fundamento” por parte de su vecino Venezuela.

Guyana, que asegura buscar una resolución pacífica y jurídica, argumenta que el Laudo Arbitral de 1899, cuya legitimidad es cuestionada por Venezuela, fue resultado de “extensas negociaciones y procesos judiciales”.

Las autoridades del país basan sus argumentos en que, antes de abandonar Guyana en 1966, los británicos negociaron un acuerdo con Venezuela para asegurar que la impugnación de la validez del Laudo “se resolviera pacíficamente”. Guyana sostiene que, como las negociaciones bilaterales para resolver la controversia en el marco del Acuerdo de Ginebra no tuvieron éxito, el mismo acuerdo dispuso que el secretario General de las Naciones Unidas elegiría el medio adecuado para la solución definitiva de la controversia. Eso derivó en 2018 en la Corte Internacional de Justicia.

Entre sus cuestionamientos, Guyana apuntó a Venezuela “por la muestra de desprecio” hacia la CIJ, y dijo que espera que “se calmen las pasiones” de los funcionarios venezolanos a la hora de acatar la sentencia final del Tribunal, vinculante para ambas partes. El Gobierno venezolano ya ha adelantado que no tiene previsto tomar en cuenta las decisiones del Tribunal.

Por su parte, la Corte Internacional de Justicia ha comenzado oficialmente sus deliberaciones al dar por concluído el proceso, luego de que los países expusieron sus argumentos. La decisión del Tribunal se conocerá en una audiencia pública, de la que se desconoce la fecha y se anunciará llegado el momento, dijo la CIJ en un comunicado.

Las deliberaciones de la CIJ suelen prolongarse durante varios meses y no se espera que la sentencia se emita hasta finales de este año, según estimaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Guyana.

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