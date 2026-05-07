OMS confirma 5 casos de hantavirus relacionados con el crucero y varios países intentan contener el brote

Por Kara Fox

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el jueves que se han identificado cinco casos confirmados de hantavirus entre personas relacionadas con el crucero MV Hondius, mientras las autoridades sanitarias de varios países se esfuerzan por rastrear y contener el brote.

Tres personas —una pareja holandesa y un ciudadano alemán— han fallecido desde que el barco zarpó de Argentina el mes pasado. El primer caso sospechoso fue el de un holandés de 70 años, quien enfermó repentinamente a bordo con fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea, según informó el Departamento de Salud de Sudáfrica a CNN. Falleció a bordo el 11 de abril.

Mientras tanto, un total de 146 personas de 23 países diferentes permanecen a bordo del barco bajo estrictas medidas de precaución, según informó el jueves la operadora Oceanwide Expeditions.

Si bien al menos 30 pasajeros desembarcaron en la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, a finales de abril, y varios casos críticos fueron evacuados por vía aérea a Europa esta semana, los pasajeros restantes tienen previsto llegar a las Islas Canarias este fin de semana antes de ser repatriados a sus respectivos países.

Las autoridades españolas informaron en su última actualización que el barco llegará a Tenerife el domingo alrededor del mediodía, hora local (7:00 a.m. hora de Miami).

Esto es lo que sabemos sobre algunos de los países donde los pasajeros de cruceros están recibiendo tratamiento por hantavirus o bajo observación por posible infección.

Países Bajos: tres pasajeros llegaron a los Países Bajos para recibir tratamiento, según informó el jueves Oceanwide Expeditions, la compañía operadora del crucero. Se trata de un ciudadano británico, un alemán de 65 años y un miembro de la tripulación neerlandés de 41 años. Dos de los pasajeros se encuentran en estado grave, mientras que el tercero, que según la compañía no presenta síntomas, también está recibiendo atención médica. Por otra parte, un portavoz del gobierno neerlandés declaró el jueves a CNN que una mujer acudió a un hospital de Ámsterdam para realizarse pruebas tras una posible exposición relacionada con el crucero. Los medios neerlandeses informaron que se trata de una tripulante de la aerolínea KLM que tuvo contacto con una mujer neerlandesa de 69 años que falleció en Sudáfrica el mes pasado. Si da positivo, sería la primera persona no pasajera relacionada con el incidente en contraer el virus. El Dr. Bram Goorhuis, médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Ámsterdam que está tratando a la tripulante de KLM, declaró a CNN que los médicos esperan recibir los resultados de sus pruebas más tarde este jueves.

Sudáfrica: un ciudadano británico que enfermó a bordo del barco el 27 de abril fue trasladado a un centro médico privado en Johannesburgo, Sudáfrica, donde permanece en cuidados intensivos. Es el segundo caso confirmado de hantavirus. La OMS informó que su estado está mejorando.

Suiza: el miércoles, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que un pasajero que regresó a Suiza tras desembarcar dio positivo y está recibiendo tratamiento en Zúrich.

Reino Unido: en el Reino Unido, la Agencia de Seguridad Sanitaria informó que dos ciudadanos británicos que desembarcaron en Santa Elena el 24 de abril se encuentran aislados en sus domicilios como medida de precaución tras una posible exposición. La agencia indicó que tiene conocimiento de otros cinco ciudadanos británicos que desembarcaron ese día, cuatro de los cuales aún permanecen allí. Se están realizando labores de rastreo de contactos para una séptima persona que aún no ha regresado al Reino Unido.

Estados Unidos: las autoridades sanitarias estadounidenses informaron que están monitoreando a tres personas que desembarcaron previamente y regresaron a sus hogares. Funcionarios de Georgia indicaron que dos residentes están bajo observación y no presentan síntomas, mientras que las autoridades sanitarias de Arizona informaron que una persona también es asintomática. MedPageToday informó que otros pasajeros estadounidenses habían regresado a Texas y Virginia.

Singapur: dos residentes de Singapur, ambos hombres de sesenta y tantos años, se encuentran en autoaislamiento y se les está realizando la prueba del hantavirus, informó el jueves la Agencia de Enfermedades Transmisibles del país. Uno de los hombres tiene secreción nasal, pero por lo demás está bien, indicó la agencia, mientras que el otro es asintomático.

La situación ha captado la atención internacional, ya que los pasajeros desembarcaron y se dispersaron por varios países antes de que se comprendiera completamente el brote, lo que llevó a algunos a establecer comparaciones con los primeros días de la pandemia de covid-19. Sin embargo, las autoridades sanitarias han recalcado que no hay evidencia de un riesgo de transmisión generalizada.

Oceanwide declaró el jueves que está trabajando para “establecer los datos de todos los pasajeros y la tripulación que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas del m/v Hondius desde el 20 de marzo”, ante la preocupación por la propagación mundial del virus.

La OMS declaró en una publicación en redes sociales que está “trabajando con los países pertinentes para apoyar el rastreo internacional de contactos, para garantizar que se supervise a las personas potencialmente expuestas y que se limite cualquier propagación adicional de la enfermedad”.

Mientras tanto, las Islas Canarias, en España, se preparan para recibir este fin de semana a los pasajeros restantes del MV Hondius.

Tras las advertencias de los trabajadores portuarios de la isla de Tenerife sobre la falta de instrucciones claras sobre cómo se gestionaría el buque y qué medidas de protección se implementarían, las autoridades canarias anunciaron el jueves que el barco fondeará en alta mar en lugar de atracar en puerto. Los pasajeros serán trasladados a una zona restringida del puerto antes de ser llevados directamente al aeropuerto para su repatriación, según informaron el presidente Fernando Clavijo y la ministra de Sanidad, Mónica García.

El barco llegará a Tenerife el domingo, dijo García.

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Pau Mosquera, Brenda Goodman y Vasco Cotovio de CNN contribuyeron con el reporte.