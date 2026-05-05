Cómo ver la lluvia de meteoros Eta Acuáridas que alcanza su punto máximo esta noche en el hemisferio sur

Por Luis Quintana, CNN en Español

Los madrugadores tendrán un regalo celestial esta semana porque la actividad de la lluvia de meteoros Eta Acuáridas se intensifica, pero tendrán que mantener la vista bien atenta al cielo.

La lluvia alcanzará su punto máximo entre el martes y el miércoles, con las mejores vistas antes del amanecer del miércoles, según la American Meteor Society.

“La única oportunidad de ver estos meteoros es durante las últimas horas antes del amanecer”, dijo Robert Lunsford, coordinador de reportes de bólidos de la American Meteor Society.

Esta breve ventana se debe a que Acuario, la constelación desde la cual irradian los meteoros, no será visible hasta alrededor de las 3 a.m. en gran parte del mundo.

Considerada por lo general la mejor lluvia de meteoros del hemisferio sur, las Eta Acuáridas anuales pueden producir hasta 40 meteoros en lugares al sur del ecuador, dijo Lunsford.

La lluvia es menos visible en el hemisferio norte, con hasta 20 meteoros por hora en su punto máximo bajo condiciones ideales.

Sin embargo, la brillante luna gibosa menguante afectará gravemente la visibilidad de la lluvia, reduciendo la tasa horaria de meteoros visibles a menos de 10, según EarthSky. En Estados Unidos, los observadores del cielo en la mitad sur del país tienen la mayor probabilidad de ver el espectáculo cósmico.

Incluso con la condición ideal de un cielo oscuro, dijo Lunsford, las Eta Acuáridas no han tenido la mejor exhibición en los últimos años, apenas produciendo cinco meteoros por hora.

Las Eta Acuáridas son conocidas por ser veloces, atravesando la atmósfera a unos 64 kilómetros por segundo. Los meteoros se mueven tan rápido que pueden dejar un rastro luminoso que permanece después del destello, según la NASA.

“Ahora que tenemos una luna realmente brillante, vamos a tener suerte si vemos apenas un par por hora”, agregó.

Encontrar una manera de bloquear la luz de la luna y alejarse de la ciudad y de las luces de la calle ofrecerá la mejor oportunidad de ver la lluvia. Acuéstese sobre una manta o instale una silla de jardín y mire hacia arriba, abarcando tanto del cielo oscuro como pueda. Después de unos 45 minutos, sus ojos deberían adaptarse y apenas podrá distinguir los meteoros tenues.

Rastrear hacia atrás las trayectorias de los meteoros Eta Acuáridas conduce a su radiante: el punto dentro de la constelación de Acuario donde los meteoros parecen originarse. Este punto casi se alinea con la estrella Eta Aquarii, que le da nombre a la lluvia, según EarthSky.

Saber exactamente dónde se ubica el radiante no es necesario para ver la lluvia, pero cuanto más alto aparezca el radiante en el cielo, más meteoros es probable que vea. Acuario aparece más alto cuando se observa desde el hemisferio sur que cuando se observa desde el hemisferio norte. Por eso, los lugares al sur del ecuador son preferibles para ver las Eta Acuáridas, según la NASA.

“En esta época del año, si estás al sur del ecuador, la noche es más larga, así que tienen más oportunidad de verla”, dijo Lunsford.

Las Eta Acuáridas se originan en el cometa 1P, también conocido como el cometa Halley.

Dos veces al año, la Tierra cruza el camino del polvo y las rocas que se desprenden del famoso cometa. A medida que los fragmentos chocan con la atmósfera terrestre, se desintegran, creando una lluvia de meteoros. Esto ocurre en mayo con las Eta Acuáridas y en octubre con las Oriónidas.

Edmund Halley descubrió el cometa que lleva su nombre en 1705. La última vez que los observadores del cielo vieron el objeto helado y rocoso fue en 1986 y, con una órbita de 76 años, la próxima oportunidad de verlo será en 2061, según la NASA.

Estas son las fechas de máximo de otras lluvias de meteoros en 2026, según la American Meteor Society.

Delta Acuáridas del Sur: 30-31 de julio

Alfa Capricórnidas: 30-31 de julio

Perseidas: 12-13 de agosto

Oriónidas: 21-22 de octubre

Táuridas del Sur: 4-5 de noviembre

Táuridas del Norte: 11-12 de noviembre

Leónidas: 16-17 de noviembre

Gemínidas: 13-14 de diciembre

Úrsidas: 21-22 de diciembre

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