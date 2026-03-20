En medio del conflicto y el miedo, Nowruz ha adquirido un significado diferente para los iraníes este año

Por Leila Gharagozlou, CNN

Nowruz, el Año Nuevo persa, es una época de familia, renovación y promesa de nuevos comienzos.

Coincidiendo con el equinoccio de primavera, es una celebración de un “nuevo día” para millones de personas en Irán y en todo el mundo. Sin embargo, para muchos iraníes, este año hay poco entusiasmo por las festividades.

Atrapados entre un régimen herido, enfadado pero profundamente arraigado, y los incesantes ataques estadounidenses e israelíes que han dejado miles de muertos y heridos y han destruido gran parte de la infraestructura del país, los iraníes se han estado preparando para un Nowruz muy diferente.

“No tengo energía para preparar mi haft sin y alistar mi casa para la primavera”, comentó Nazanin, una residente de Teherán de 36 años, refiriéndose a la tradicional mesa que las familias colocan para simbolizar la renovación, la armonía y la prosperidad. “¿Cómo puedo celebrar si no puedo ver a mi familia? No podemos reunirnos todos”.

Para ella y muchos otros iraníes que hablaron con CNN —cuyos apellidos se omitieron para proteger su identidad— las últimas tres semanas han estado marcadas por una sensación de desesperanza y miedo.

“En cierto modo, el tiempo parece estar suspendido. Estamos al borde de algo, al límite cada día, pero nunca caemos, y los marcadores habituales del tiempo, como el Chaharshanbe Suri (Festival del Fuego Persa) y el Nowruz, han llegado y significan tan poco”, manifestó Nazanin.

A pesar de la guerra, Teherán ha continuado preparándose para las celebraciones de Nowruz. El bazar está repleto de productos, y el aroma de los jacintos, una flor tradicional de Nowruz, impregna las estrechas callejuelas, un recordatorio vívido de la primavera en la ciudad.

Pero mientras que algunos, como Nazanin, sienten desánimo al comenzar el nuevo año, para otros, la esperanza nunca muere.

“Desde que empezó esta guerra, la ciudad se siente más ligera, a pesar de los bombardeos. El tiempo ha sido perfecto, el cielo azul, la niebla tóxica se ha disipado. Es un clima primaveral perfecto en todos los sentidos, como si la ciudad supiera que pronto seremos libres”, declaró Mehrdad, residente de la capital desde hace mucho tiempo.

En una sociedad dividida, algunos iraníes ven una resonancia particular en el Nowruz de este año, dado que la celebración se centra en la purificación y el renacimiento.

“No creo en las señales, pero quizás haya una razón por la que todo esto haya sucedido en la víspera de Nowruz”, apuntó Ahmad, un hombre de 45 años que vive en Irán.

Él y su esposa planean celebrar Nowruz como siempre, contó y explicó: “Estas tradiciones son momentos de felicidad. Hemos visto tanta muerte en los últimos meses de este año que siento que es necesario honrar la vida, no dejar que nos la arrebaten”.

Las celebraciones de Nowruz de este año no solo se han visto empañadas por la guerra. Antes del inicio del conflicto, el país ya atravesaba una grave crisis económica.

La elevada inflación y el desempleo —resultado de la mala gestión gubernamental y décadas de sanciones— desencadenaron protestas a nivel nacional contra el régimen a finales de diciembre del año pasado, una explosión de indignación pública que culminó en una sangrienta represión por parte de las fuerzas de seguridad.

Las condiciones económicas que encendieron la llama de la protesta no han cambiado. Para el iraní promedio, incluso los productos básicos se han vuelto inasequibles. El costo adicional de las celebraciones de Nowruz es exorbitante para muchos.

Un residente de Teherán comentó que, si bien iban a celebrar el Año Nuevo, no podían justificar el gasto de comprar flores y preparar comidas tradicionales. “Los mercados están bien surtidos, pero la escasez no es el problema para mí ahora mismo. Comprar hierbas frescas, pescado, incluso flores, son lujos, sobre todo cuando no tenemos ni idea de lo que nos depara el futuro”.

El Año Nuevo iraní coincidirá con el final del Ramadán y el Eid al-Fitr. El Gobierno iraní celebrará una oración estatal para conmemorar el fin del mes más sagrado del Islam, lo que probablemente representará otra demostración de fuerza y ​​unidad para un régimen que se encuentra bajo presión.

Sin embargo, para la mayoría de los iraníes, independientemente de su raza, religión o credo, es Nowruz la festividad que cobra protagonismo, con un significado nuevo y variado en tiempos de conflicto.

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