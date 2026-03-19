El March Madness comenzó de manera frenética y ya se hizo historia: esto es lo que necesitas saber

Por Kyle Feldscher, CNN

La locura (madness, en inglés) se ha desatado por completo.

Los primeros 16 partidos del torneo masculino se están disputando a lo largo del jueves y hasta las primeras horas de la madrugada del viernes; y ya hemos vivido un encuentro de infarto y un resultado histórico.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre la primera jornada del torneo de la NCAA.

El primer partido del torneo siempre enfrenta a los cabezas de serie octavo y noveno, y, por lo general, resulta un encuentro muy parejo. Durante unos 25 minutos del jueves, pareció que TCU pondría fin a una temporada difícil para Ohio State.

Eso hasta que los Buckeyes recordaron que había llegado la hora de la verdad: ganar o irse a casa.

Una contundente racha en la segunda mitad puso a los Buckeyes por delante, y los minutos finales del encuentro transcurrieron con el liderato cambiando de manos en un ajustado partido decidido por una sola posesión.

El partido inaugural se decidió en el último minuto: TCU tomó una ventaja de tres puntos, a la que Ohio State respondió cuando solo quedaban 30 segundos de juego.

Los Horned Frogs agotaron todo el reloj de posesión en su siguiente ataque. Xavier Edmonds logró ejecutar un tiro complicado desde la pintura a falta de apenas cuatro segundos, encestando la canasta de la ventaja ante la marca de dos defensores.

Ohio State tuvo la oportunidad de realizar un último tiro —un lanzamiento desesperado sobre la bocina—, pero el balón rebotó en el centro del tablero y los Buckeyes se convirtieron en la primera víctima del torneo de este año.

El marcador final: TCU 66, Ohio State 64.

No pasó mucho tiempo antes de que se hiciera historia por primera vez en el torneo de este año.

Nebraska, cuarto cabeza de serie en la región Sur, logró algo que la universidad nunca antes había conseguido: ganar un partido del torneo.

Los Cornhuskers acumulaban un balance de 0-8 en el torneo antes del jueves. Sin embargo, este equipo de Nebraska era muy diferente al de años anteriores. Habían iniciado la temporada con un récord de 20-0 y terminaron en segundo lugar en la conferencia Big Ten durante la temporada regular.

Los Troy Trojans comenzaron el encuentro con gran acierto desde el campo y dieron un pequeño susto al equipo de Fred Hoiberg en los primeros compases. Sin embargo, una gran racha anotadora en la primera mitad puso a los Cornhuskers cómodamente por delante, permitiéndoles controlar el partido con total tranquilidad. Oklahoma City se transformó en una extensión del sur de Lincoln ante la gran cantidad de aficionados vestidos de rojo que realizaron el viaje, mientras los cánticos de “¡Go Big Red!” resonaban, impulsando a los Huskers hacia la victoria.

Pryce Sandfort lideró la ofensiva de Nebraska, desatándose desde el perímetro. Anotó siete triples y finalizó el encuentro con 23 puntos, al tiempo que los Cornhuskers se encaminaban hacia una cómoda victoria por 76-47.

Jugarán contra el ganador del encuentro entre Vanderbilt y McNeese, quienes juegan más tarde este jueves.

TCU 66-64 Ohio State

66-64 Ohio State Nebraska 76-47 Troy

76-47 Troy Louisville 83-79 South Florida

83-79 South Florida Wisconsin 82-83 High Point

Duke 71-65 Siena

71-65 Siena Vanderbilt 78-68 McNeese

78-68 McNeese Michigan State 92-67 North Dakota State

92-67 North Dakota State Arkansas 97-78 Hawai

97-78 Hawai North Carolina vs. VCU (televisa TNT)

Michigan vs. Howard (televisa CBS)

BYU vs. Texas (televisa TBS)

Saint Mary’s vs. Texas A&M (televisa truTV)

Illinois vs. University of Pennsylvania (televisa TNT)

Georgia vs. Saint Louis (televisa CBS)

Gonzaga vs. Kennesaw State (televisa TBS)

Houston vs. Idaho (televisa truTV)

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