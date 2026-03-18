Un hombre palestino en la Ribera Occidental dice que fue agredido sexualmente por colonos israelíes

Por Zeena Saifi y Jeremy Diamond, CNN

Decenas de colonos israelíes enmascarados irrumpieron el fin de semana pasado en el pequeño pueblo de Qusai Abu al-Kebash en plena noche.

Agarraron a Abu al-Kebash, lo ataron de manos y piernas y lo desnudaron. Él dice que luego le sujetaron los genitales con bridas y lo pasearon por su comunidad mientras lo golpeaban.

Los colonos israelíes han recurrido cada vez más a la violencia contra los palestinos en un intento de expulsarlos de sus hogares en la Ribera Occidental ocupada. Pero la agresión sexual parece ser un arma nueva en el arsenal de intimidación de estos colonos, lo que apunta a un inquietante nuevo nivel de violencia.

“Me cortaron el cinturón con un cuchillo, así como mis bóxers. Me ataron el pene con una brida, la apretaron y luego me arrastraron por todo el pueblo”, dijo Abu al-Kebash, en declaraciones a CNN en su primera entrevista ante cámara.

“Fue muy, muy doloroso. (…) Pensé que me iban a matar”.

El hombre de 29 años continuó: “me sentí humillado e insultado. ¿Por qué nos harían eso? ¿Por qué atarían a alguien así?”.

Varios miembros de la familia de Abu al-Kebash que estaban presentes en ese momento corroboraron su relato. También lo hicieron dos activistas extranjeros —voluntarios del Movimiento de Solidaridad Internacional— que dijeron a CNN que también presenciaron cómo Abu al-Kebash era agredido sexualmente.

Las autoridades israelíes están investigando la presunta agresión y el presunto robo por parte de colonos de cientos de ovejas de Abu al-Kebash. Dijo que la policía e investigadores del servicio de seguridad interna Shin Bet acudieron a su pueblo en los días posteriores al incidente y que él fue a una comisaría para dar su testimonio.

Abu al-Kebash dijo que no ha podido dormir desde entonces. Su ojo izquierdo sigue amoratado y ensangrentado.

“Me preocupa que vuelvan, que nos maten en mitad de la noche o quemen nuestro pueblo como dijeron que harían”, afirmó.

Los colonos han intentado intimidar a Abu al-Kebash y a su familia antes, pero no así, dijo a CNN.

Dijo que su esposa, sus primos y su padre también fueron atados con bridas y golpeados esa misma noche. Relató que los colonos les echaron agua y tierra encima y amenazaron con violar a las mujeres, dijeron Abu al-Kebash y sus familiares. Los colonos incluso golpearon a los niños, afirmó. Dos activistas extranjeros contra la ocupación, que hablaron con CNN bajo condición de anonimato porque temen represalias, dijeron que también fueron atados y amenazados.

El pastor dijo que espera que la policía lleve a sus agresores ante la justicia y devuelva las ovejas que son su sustento.

Pero los palestinos han perdido en gran medida la fe en las investigaciones israelíes sobre la violencia de los colonos, y pocas llegan a resultar en detenciones, y mucho menos en condenas. En su lugar, palestinos y activistas contra la ocupación describen una cultura de impunidad que impregna a la comunidad de colonos israelíes, con soldados israelíes que en ocasiones se quedan de brazos cruzados mientras los colonos intimidan, hostigan e incluso atacan a palestinos.

En un comunicado conjunto, la Policía de Israel y las FDI dijeron que hay una investigación en curso y que “condenan enérgicamente los incidentes de violencia y crimen”.

Israel ha intensificado significativamente las actividades militares en la Ribera Occidental ocupada desde 2023, mientras el Gobierno de derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu ha impulsado el aumento de los asentamientos judíos y el afianzamiento del control de Israel sobre la tierra, con el objetivo de impedir el establecimiento de un Estado palestino.

Los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental se consideran ilegales según el derecho internacional. Los colonos israelíes también han intensificado los ataques contra los palestinos y sus propiedades, algo que ocurre casi a diario. La violencia ha vuelto a aumentar en medio de la guerra con Irán. Nueve palestinos han sido asesinados por soldados o colonos israelíes en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental desde que comenzó la guerra, según el Ministerio de Salud palestino. El grupo israelí de derechos humanos B’Tselem ha acusado a Israel de utilizar la “cobertura de la guerra con Irán” para acelerar aún más lo que describe como la “limpieza étnica” de la Ribera Occidental.

A pesar de los riesgos, Abu al-Kebash dijo que sentía que era importante compartir su historia.

“Estoy compartiendo mi historia en su totalidad para que la gente pueda ver — para que el mundo pueda ver lo que está pasando. No les hemos hecho nada y, sin embargo, vinieron y nos golpearon y nos hicieron esto”, dijo el pastor. “Por eso tengo el valor de hablar”.

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