Mullin comparece ante el Senado, a la espera de ser confirmado como secretario de Seguridad, y enfrenta cuestionamientos

Por Morgan Rimmer, CNN

Lo que suele ser un entorno amistoso para uno de los suyos se tornó tenso este miércoles en el Capitolio, donde senadores interrogaron a Markwayne Mullin durante cerca de tres horas mientras busca convertirse en el próximo secretario del Departamento de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump.

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, el republicano Rand Paul, puso en duda si el legislador de Oklahoma tiene el temperamento necesario para dirigir un departamento con más de 260.000 empleados, reavivando una disputa de larga data en la que Mullin lo llamó “serpiente”.

El senador Gary Peters, principal demócrata del panel, presionó a Mullin sobre acusaciones de falsas afirmaciones sobre servicio militar y luego lo puso contra las cuerdas al exigirle una disculpa por un comentario anterior en el que dijo que Alex Pretti era un “individuo trastornado”.

Todo esto configuró una audiencia de confirmación particularmente intensa para Mullin en un momento crítico para el Departamento de Seguridad Nacional, que permanece sin financiamiento mientras los legisladores retienen fondos para debatir reformas que podrían definir su futuro. El Gobierno y los legisladores esperan que el próximo jefe del departamento, que supervisa agencias clave como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y la Guardia Costera, logre encauzar a una fuerza laboral bajo escrutinio público y en medio de turbulencia política.

Durante la audiencia, Mullin buscó subrayar las diferencias entre su estilo de liderazgo y el de la secretaria saliente Kristi Noem, prometiendo reconocer sus errores y mantener un perfil más bajo. Sin embargo, queda por ver si logró convencer a los legisladores; se espera que la comisión vote el jueves sobre si avanza su designación.

En particular, Paul dijo a periodistas tras la audiencia que se opondrá a Mullin.

“El hecho de que no pueda decir que, en realidad, no deberíamos resolver cuestiones políticas con violencia, creo que sería un ejemplo terrible para ICE y para nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza”, dijo Paul.

“Estamos en medio de una crisis en la que se necesita más dirección desde arriba, y alguien que se pelea, alguien que ni siquiera puede disculparse por desear violencia contra mí y prácticamente aplaudir el ataque que sufrí, ¿no puede decir eso? Desde mi punto de vista, no sé cómo podría ser un líder de ICE o de la Patrulla Fronteriza”.

La oposición de Paul podría poner en riesgo la confirmación de Mullin, a menos que el senador demócrata John Fetterman, quien ha dicho que votará a favor, se una a los republicanos para sacar adelante la designación en la comisión.

En el centro de las duras declaraciones iniciales de Paul están las frustraciones de Mullin por el hecho de que su colega suele ser un obstáculo para Trump y ha votado repetidamente en contra de las prioridades del Partido Republicano, lo que ha provocado retrasos y bloqueos en el pleno del Senado.

Mullin dijo recientemente a un grupo de votantes en Oklahoma que “entendía” por qué el vecino de Paul lo había atacado en 2017 y lo llamó “serpiente”.

Paul criticó enérgicamente este miércoles los comentarios de Mullin, argumentando que su negativa a disculparse o a confrontarlo directamente pone en duda su carácter y su capacidad para liderar el Departamento de Seguridad Nacional.

“Me sorprendió que justificara y celebrara este ataque violento que me causó tanto dolor a mí y a mi familia. Me pregunto si alguien que aplaude la violencia contra sus oponentes políticos es la persona adecuada para dirigir una agencia que ha tenido dificultades para aceptar límites en el uso adecuado de la fuerza”, dijo Paul, de Kentucky, a Mullin.

Mullin, dijo Paul, tendría la oportunidad de “mirarlo a los ojos” y repetir esas palabras durante la audiencia. Luego, al acusar al senador de tener “problemas de ira”, señaló un episodio durante una audiencia en 2023 en el que Mullin pareció dispuesto a enfrentarse físicamente con un testigo.

En repetidas ocasiones, Paul presionó a Mullin para que se disculpara por sus comentarios, pero Mullin se negó.

En cambio, Mullin argumentó que ambos deberían “dejarlo de lado” y avanzar con la consideración de su designación. Reiteró que se sentía honrado, siendo antes un joven de un pequeño pueblo con un impedimento del habla, de ser considerado para un cargo federal de tan alto nivel.

“Todos en esta sala saben que soy muy directo y voy al grano, y si tengo algo que decir, se lo diré directamente en la cara”, dijo Mullin, al argumentar que Paul pasa más tiempo tratando de “pelear con republicanos que trabajando con nosotros”.

“Puedo dejarlo de lado, si usted está dispuesto a hacerlo. Permítame ganarme su respeto. Permítame ganarme el cargo. No le fallaré. No retrocederé ante un desafío”, añadió.

Al decir “pongan el video”, Paul respondió mostrando un clip de la audiencia de 2023 junto con comentarios posteriores de Mullin en los que afirmaba no arrepentirse de su comportamiento.

Mullin dijo a la comisión en respuesta que el testigo, el presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros, Sean O’Brien, se ha convertido en un “amigo cercano” y que asistía a la audiencia como su invitado.

Tras el intercambio, Fetterman instó a ambos a pasar página y señaló a Mullin y a O’Brien como ejemplo.

“Sé que hay muchos sentimientos personales difíciles aquí y, absolutamente, yo… es terrible lo que ha pasado y la violencia política, quiero decir, es algo que está muy extendido ahora. Pero también el presidente O’Brien está aquí, no para una segunda ronda. Está aquí porque respalda plenamente su… así que se trata de dejarlo ir y seguir adelante”.

Fetterman sostuvo que mantendrá una “mente abierta” y elogió la “constante amabilidad y profesionalismo” de Mullin.

Mullin, que no tiene historial de servicio militar en EE.UU., también fue interrogado sobre acusaciones de que declaraciones previas y vagas que ha hecho sobre servir en el extranjero y “oler la guerra” equivalían a falsas afirmaciones sobre servicio militar.

El senador republicano calificó las acusaciones como un “malentendido” y dijo que en 2016 se le pidió que se entrenara con un “grupo muy reducido y que se desplazara a una zona determinada”. Como parte de ese viaje, dijo que participó en un entrenamiento de supervivencia, evasión, resistencia y escape, que describió a la vez como “algo divertido” y “absolutamente horrible”.

Algunos aspectos de ese entrenamiento y ese viaje eran clasificados, dijo.

“Entonces, ¿dónde olió la guerra, señor?”, preguntó Peters, un demócrata de Michigan.

Mullin respondió que no podía dar más detalles por tratarse de información clasificada.

A lo largo de la comparecencia de Mullin se le plantearon varias preguntas al respecto, y Peters le dijo más tarde: “No ha sido sincero conmigo ni con esta comisión. Su versión de los hechos parece cambiar constantemente. Y, como sabe, la franqueza, la honestidad y la transparencia son absolutamente fundamentales, sobre todo en estos momentos, para intentar generar confianza como secretario de Seguridad Nacional”.

Después de que Paul amenazara con suspender la votación de la comisión prevista para este miércoles a menos que Mullin les diera aclaraciones sobre el trabajo clasificado que afirmaba haber realizado, Mullin accedió a reunirse con los legisladores en un entorno seguro tras la audiencia.

Varios legisladores salieron de esa sesión a puerta cerrada este miércoles por la tarde sin saber muy bien qué pensar de los comentarios anteriores del senador.

Pero Paul pareció dar a entender que la votación en la comisión seguiría adelante. “Creo que ya hemos terminado, más o menos. Todavía quedan algunas incógnitas sobre su servicio en la guerra, pero creo que, ya sabes, hemos llegado tan lejos como creo que íbamos a llegar. La gente tiene que formarse una opinión”, declaró a CNN.

Durante la audiencia, Mullin hizo hincapié en las diferencias entre la forma en que él planea dirigir el departamento y la forma en que Noem ha desempeñado el cargo.

Dijo a los senadores que no es “perfecto” y que asumirá sus errores y aprenderá de ellos, en contraste con la reticencia de Noem a reconocer sus equivocaciones. “Mi objetivo en seis meses es que no seamos la noticia principal todos los días”, afirmó.

También dijo a la senadora demócrata por Nueva Hampshire, Maggie Hassan: “Todos tienen estilos de liderazgo diferentes. Mi estilo de gestión es empoderar a las personas”, y prometió al senador por Nueva Jersey, Andy Kim, que será receptivo con los miembros del Congreso, tras las frecuentes quejas de que, bajo Noem, el departamento no respondía a tiempo a las preguntas de los legisladores.

“Creo que todos los que hemos estado en la Cámara o en el Senado siempre nos quejamos del contacto con las agencias. Me comprometo a que eso será lo mejor posible”, dijo.

“Vamos a trabajar con ustedes. Pero, lo más importante, creo que todos en este estrado tienen mi número de teléfono personal. Ese número no va a cambiar. Y si me llaman, recibirán una respuesta. Si me envían un mensaje, recibirán una respuesta”, añadió.

Los senadores demócratas cuestionaron a Mullin por sus comentarios previos sobre el encuentro mortal de Pretti con agentes federales de inmigración en Minnesota a principios de este año, y el senador se disculpó por haber llamado a Pretti “un individuo trastornado” inmediatamente después del tiroteo.

“No debí haber dicho eso”, reconoció.

“La investigación está en curso y, como dije, a veces se cometen errores y yo los asumo”, dijo en la audiencia. “En ese caso, hablé demasiado rápido. Respondí de inmediato sin tener los hechos. Es culpa mía”.

También señaló que debería haber cambios en la forma en que se despliega ICE en todo el país, y dijo a los senadores: “Me gustaría ver que ICE tenga un rol más de transporte que de primera línea”, además de comprometerse a exigir que los agentes de ICE obtengan órdenes judiciales antes de ingresar a propiedades privadas, con excepciones limitadas.

Los demócratas han exigido que el uso de órdenes judiciales, en lugar de las órdenes administrativas menos restrictivas que ha estado utilizando el ICE, se codifique en la legislación en medio de las negociaciones sobre la financiación del DHS.

En general, sus comentarios sobre una mayor colaboración de los agentes de inmigración con las fuerzas del orden locales sugieren un retorno a las operaciones tradicionales llevadas a cabo por ICE, en lugar de las amplias redadas de inmigración vistas bajo el mandato de Noem.

Los colegas republicanos de Mullin le dieron oportunidades al senador para hablar sobre sus estrechas relaciones con exmiembros de la Cámara de Representantes, incluido el representante demócrata Josh Gottheimer, quien se sentó detrás de Mullin durante la audiencia, así como sobre su amistad con Trump.

Al describir al presidente como un “amigo”, Mullin dijo que habla con Trump “a nivel personal, más que a nivel de política pública”.

Se mostró visiblemente emocionado al hablar de cómo el presidente se mantuvo al tanto de la situación de su hijo tras una lesión cerebral traumática en 2020, cuando el joven perdió gran parte de su memoria y control muscular.

“Voy a intentar decir esto sin llorar”, dijo Mullin, al responder a una pregunta del senador republicano por Wisconsin, Ron Johnson, sobre el origen de su lealtad hacia Trump.

“Casi lo perdemos. Durante 26 horas tuvo un pulso extremadamente bajo; hubo un momento en que pensaron que lo perderían por completo”, recordó Mullin.

Trump, dijo, cambió el rumbo de la vida de su hijo al ofrecer enviar su “avión personal” para trasladarlo a un centro de neurorehabilitación de primer nivel y al mantenerse en contacto frecuente con la familia. “Hemos sido amigos desde entonces”, afirmó.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Michael Williams, Priscilla Alvarez, Lauren Fox, Ted Barrett y Morgan Leason, de CNN.