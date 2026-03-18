La guerra de Trump con Irán pone en peligro su plan de recortes de las tasas de la Fed este año

Por Bryan Mena, CNN

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya se extiende por tercera semana, está frustrando las esperanzas de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en algún momento de este año.

La guerra ha provocado la mayor interrupción en el suministro de petróleo de la historia, disparando los precios de la energía y amenazando con encarecer casi todos los productos que compran los estadounidenses. Al mismo tiempo, los inversores y los funcionarios de la Fed siguen a la espera de ver los efectos plenos que tendrán los aranceles del presidente Donald Trump sobre la inflación.

De hecho, el banco central ya prevé una sola reducción de tasas de un cuarto de punto para este año, y está previsto que el miércoles se publiquen nuevas proyecciones. Sin embargo, a medida que la guerra se prolonga, es probable que cualquier recorte de tasas se retrase aún más.

“Si bien la Fed suele pasar por alto las perturbaciones en el mercado del petróleo, tendremos suerte si logramos ver siquiera un recorte de tasas este año”, escribió Rick Gardner, director de inversiones de RGA Investments, en una nota reciente para analistas. “Y si llegara a producirse, probablemente sería hacia finales de año, cuando ya haya un nuevo presidente de la Fed y se disponga de más datos para evaluar la situación en los frentes de la inflación y el empleo”.

En enero, Trump nominó a Kevin Warsh para dirigir el banco central una vez que concluya el mandato del actual presidente de la Fed, Jerome Powell, en el mes de mayo. De ser confirmado por el Senado, se espera que Warsh abogue por una reducción de los costos de endeudamiento. No obstante, es probable que la guerra con Irán haya trastocado esa estrategia.

Tras la reunión de esta semana, a Powell le queda técnicamente una sola reunión más al frente de la presidencia. Sin embargo, podría permanecer en el cargo si los legisladores republicanos no logran conseguir el respaldo del senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, para la confirmación del próximo presidente.

Tillis ha declarado que tiene la intención de bloquear todas las nominaciones a la Fed a menos que la administración Trump desista de su investigación sobre la gestión de Powell en relación con la renovación de la sede central del banco.

El pasado mes de abril, Trump implementó una serie de aranceles punitivos dirigidos a todos los socios comerciales de Estados Unidos. Muchos economistas consideraron que estos gravámenes elevarían los costos tanto para las empresas como para los particulares estadounidenses. Si bien la inflación ha repuntado en muchos productos importados desde la entrada en vigor de dichos aranceles, la reducción de los costos energéticos ha logrado compensar, en gran medida, buena parte de ese incremento.

Todo indica que la guerra con Irán está a punto de eliminar ese factor de amortiguación.

A pesar de que, en enero, la Corte Suprema anuló la mayor parte de esos aranceles, Trump introdujo rápidamente un nuevo arancel global del 15 % aplicable a todos los bienes importados a Estados Unidos. Varios funcionarios de la Fed, incluido Powell, han afirmado que los aranceles impuestos por Trump se traducirán, en última instancia, en un aumento puntual del nivel de precios. Ahora, los responsables de la política monetaria del banco central deben considerar también cómo se entrelazará dicho aumento con los efectos económicos del conflicto en Medio Oriente.

“Ya teníamos estos grandes interrogantes”, declaró Austan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago, a The Wall Street Journal en una entrevista concedida el 6 de marzo, explicando cómo la crisis del petróleo dificulta ahora distinguir la inflación derivada de los aranceles.

“Esto vincula directamente los precios de la energía con lo que sucederá con los aranceles”, señaló.

El impacto económico de la guerra depende en gran medida de la magnitud y la duración del conflicto. Los expertos sostienen que la perturbación en el mercado energético mundial ya ha superado cualquier precedente en la historia moderna, incluida la guerra árabe-israelí de 1973, que desencadenó una crisis petrolera de varios años de duración en Estados Unidos. Asimismo, existen escasos indicios de que la guerra actual vaya a concluir a corto plazo, a medida que Irán intensifica sus ataques contra la infraestructura energética en toda la región de Medio Oriente.

“Tendremos que ver cuán persistente resulta esta situación”, comentó a los periodistas John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, durante un evento celebrado el 3 de marzo en Washington, en referencia a la conmoción energética global. “La cuestión fundamental es determinar, desde una perspectiva cuantitativa, la magnitud del impacto que esto ejerce sobre Estados Unidos y la persistencia de dichos efectos en lo que respecta a la estabilidad de precios”.

Estas corrientes económicas contrapuestas sitúan a los funcionarios de la Fed —una vez más— en una encrucijada difícil, en la que deben sopesar las dos amenazas que acechan a su doble objetivo de estabilidad de precios y pleno empleo y determinar a cuál de los dos riesgos deben dar prioridad.

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