Sarah Ferguson criticaba públicamente a Epstein. En privado, le pedía disculpas a su “amigo espectacular”

Sarah Ferguson, la exesposa de Andrew Mountbatten-Windsor, estaba desesperada. Casi una década y media después de su muy publicitado divorcio del expríncipe en 1996, Ferguson –mejor conocida por muchos como “Fergie”– debía decenas de miles de libras en alquiler, se sentía sola y buscaba una nueva carrera.

Sobre todas estas tribulaciones, Ferguson buscó ayuda y consejo de su amigo: Jeffrey Epstein.

El análisis de decenas de archivos en la “biblioteca Epstein” del Departamento de Justicia realizado por CNN encontró que Ferguson continuamente colmaba a Epstein de elogios, incluso después de su condena en 2008 en Florida por solicitar prostitución de una menor.

Los mensajes muestran que Ferguson se refería afectuosamente a Epstein como su “amigo espectacular y especial”, “el hermano que siempre he deseado” y le decía “estoy tan orgullosa de ti” mientras él cumplía una condena en la cárcel. Más de una vez, Ferguson bromeó diciendo que Epstein debería casarse con ella.

La exduquesa, ahora de 66 años, buscó apoyarse en Epstein para obtener ayuda financiera, preguntando repetidamente si podía pedirle dinero prestado al financiero y pidiéndole que la empleara como su “asistente doméstica”. La investigación de CNN también descubrió que, incluso después de que Ferguson criticara a Epstein en una entrevista al vincularlo con la pedofilia, en privado, ella se mostró arrepentida y le pidió disculpas a Epstein por esos comentarios públicos.

Ferguson es una de las muchas figuras públicas cuyos estrechos lazos con el fallecido condenado por abuso sexual infantil han salido recientemente a la luz mediante los millones de archivos relacionados con Epstein publicados por el Departamento de Justicia.

Su exesposo, el expríncipe Andrés, ha sido públicamente desacreditado por su propia asociación con Epstein: fue expulsado de la monarquía; obligado a renunciar a sus títulos; se mudó de su casa de toda la vida en la finca de Windsor de la Corona; y en febrero, fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

Seis empresas vinculadas a Ferguson están cerrando en el período posterior a la publicación de los archivos de Epstein, informó anteriormente CNN.

Ferguson no ha sido acusada de delitos relacionados con Epstein, y la aparición del nombre de una persona en los archivos de Epstein no sugiere una conducta indebida. CNN se ha puesto en contacto con un representante de Ferguson para obtener comentarios.

A Epstein aún le quedaban meses de su condena de 18 meses de cárcel a principios de abril de 2009 cuando recibió un correo electrónico de Ferguson. Ella escribió que aterrizaría en Palm Beach en unas horas y quería saber si podía ver a Epstein durante su escala para tomar una taza de té.

Epstein, quien tenía permisos de salida para trabajar que le permitían salir de la cárcel hasta 12 horas al día, seis días a la semana, respondió: “Sí”. (No está claro si finalmente ambos se vieron ese día).

Dos días después, Epstein escribió un correo electrónico a Ferguson que comenzaba con las palabras: “Te ves genial”. En el mensaje, Epstein expuso su visión para una empresa que Ferguson podría dirigir llamada “Mothers Army”, una iniciativa destinada a ayudar a madres necesitadas que sería financiada por patrocinadores corporativos.

Ferguson parecía encantada.

“Mi querido y espectacular amigo especial Jeffrey”, le respondió. “Eres una leyenda, y estoy tan orgullosa de ti”. Continuó diciendo que había “leído y devorado” el correo de Epstein y que planeaba responderle con un “plan de negocio”.

“Gracias por ser tan buen amigo”, agregó antes de despedirse con “Mucho amor” y “Xxxx”.

A la semana de la liberación de Epstein de la cárcel en julio de ese año, Ferguson estaba ansiosa por verlo en persona. Los correos electrónicos intercambiados a finales de ese mes muestran que Ferguson hizo planes para ver a Epstein. “Estaré yo, Beatrice y Eugenie”, dijo ella. “¿Vamos a almorzar?” (Sus hijas tenían 20 y 19 años en ese momento; no está claro si esa reunión llegó a materializarse).

Ferguson continuó manteniendo correspondencia con Epstein sobre la idea de Mothers Army, incluso pidiéndole ayuda para registrar la marca del término y solicitando consejos para asegurarse de no “cagarla con el brazo comercial y empresarial”. (Mothers Army fue oficialmente incorporada en octubre de 2011 y disuelta en diciembre de 2016, con Ferguson registrada como directora, según muestran los registros públicos).

Los correos electrónicos indican que Epstein parecía utilizar el nombre de Ferguson para ofrecer a sus amigos acceso a instituciones reales, incluidos los apartamentos del Palacio de Buckingham. Epstein escribió a una pareja en 2009: “Fergie dijo que podía organizar té en los apartamentos del palacio de Buckingham… o en el castillo de Windsor”. (No está claro si esa visita llegó a realizarse).

En el otoño de 2009, los mercados estaban conmocionados por la crisis financiera y los medios hablaban de una exmiembro de la familia real. “¿Duquesa de la deuda?” fue el inicio del titular de una historia de ABC News que alegaba que Ferguson estaba en serios problemas financieros.

Un asociado compartió la historia con Epstein, quien había sido liberado de prisión unos meses antes.

Él rápidamente envió un correo a Ferguson.

“Tienes una rata…”, escribió Epstein. “Podría ser uno de los inversores descontentos… u otros a quienes se les debe dinero”.

Ferguson respondió: “Necesito urgentemente 20.000 libras para el alquiler hoy. El propietario amenazó con ir a los periódicos si no pago. ¿Alguna idea?” (No está claro si Epstein respondió a ese mensaje o asistió a Ferguson con el pago del alquiler).

En enero de 2010, Ferguson pidió ayuda financiera a Epstein. “¿Hay alguna posibilidad de que pueda pedir prestados US$ 50.000 o US$ 100.000 para ayudarme a cubrir las pequeñas cuentas que me están agobiando?”, quería saber.

Epstein respondió que no podía: “No puedo hacer nada hasta julio como muy pronto, dictado por las restricciones actuales”, dijo. (Aunque Epstein no dio más detalles, en ese momento estaba cumpliendo un año de arresto domiciliario).

Para mayo de 2010, Ferguson estaba siendo criticada por un video en el que parecía aceptar dinero a cambio de acceso a su exesposo. Cuando surgió el video, Ferguson emitió un comunicado disculpándose por el incidente y reconociendo: “Mi situación financiera está bajo presión”.

Además de pedir prestado dinero, Ferguson sugirió más de una vez por esta época que Epstein la contratara como su “asistente doméstica”. “Soy la más capaz y necesito desesperadamente el dinero”, escribió en un correo electrónico. “Por favor, Jeffrey, piénsalo”.

Dos meses después, cuando Epstein le escribió a Ferguson diciendo que no había tenido noticias suyas, ella respondió el mismo día: “¿Te has muerto para mí? No lo hagas… Por favor, eres mi pilar”. Ferguson lamentó al día siguiente en un mensaje a Epstein que “ahora estoy al 1.000 por ciento siendo dejada a la intemperie” por la prensa británica.

Ella una vez más insinuó la idea de que Epstein la contratara, escribiendo en septiembre: “¿Cuándo me vas a dar empleo?”. Epstein respondió que podrían discutir el asunto en persona cuando él viajara a Londres en unas semanas. “Nunca te he fallado”, le escribió en un mensaje posterior. (No está claro si Epstein finalmente viajó a Inglaterra).

En marzo de 2011, bajo una inmensa presión debido a sus conocidos lazos con Epstein, Ferguson dijo en una entrevista con el Evening Standard: “Aborrezco la pedofilia y cualquier abuso sexual de menores y sé que esto fue un gigantesco error de juicio de mi parte”.

Tras admitir que había aceptado alrededor de US$ 24.000 de Epstein para ayudar a pagar a una empleada, también dijo en la entrevista: “Siempre que pueda devolveré el dinero y nunca más tendré nada que ver con Jeffrey Epstein”.

Pero Ferguson no solo no rompió lazos con Epstein después de esa demostración pública de contrición, sino que le pidió disculpas sinceramente a su amigo y señaló que no lo había llamado específicamente “la palabra con P”. (Epstein, mientras tanto, inició una campaña para convencer a algunos de sus asociados de presionar a Ferguson para que “retirara” esos comentarios, según muestran los archivos).

“Sé que también te sientes terriblemente decepcionado conmigo, por lo que te hayan dicho o lo que hayas leído, y debo disculparme humilde y sinceramente contigo y con tu corazón por eso”, escribió Ferguson a Epstein en abril de 2011. “Siempre has sido un amigo constante, generoso y supremo para mí y mi familia”.

El mes siguiente, en mayo, le dijo a Epstein que quería su consejo antes de una entrevista con Oprah Winfrey sobre cómo debería abordar cualquier pregunta sobre Epstein. “Solo quiero asegurarme de que estás al tanto de esto y pedirte consejo sobre cómo te gustaría que respondiera”, le dijo.

Para julio de ese año, los dos parecían haber superado cualquier resentimiento. Epstein le escribió a Ferguson: “Sabía que siempre estabas en mi equipo. Eso estaba bien”.

Ferguson respondió: “Estoy en el tuyo y tú en el mío. Con mucho amor y fortaleza”.

