¿Qué pasó en el día cuatro de la guerra de EE.UU. e Israel con Irán?

Israel intercambió más ataques con Irán el martes y continuó su ofensiva sobre Líbano, intensificando un conflicto que ya ha matado a cientos de personas y amenaza con provocar una crisis energética global.

Teherán está respondiendo con una campaña dirigida a bases y embajadas estadounidenses en distintos países de Medio Oriente, así como a refinerías de petróleo e infraestructura turística como aeropuertos y hoteles. Washington ha advertido a los estadounidenses que abandonen la región.

A medida que la guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán se intensifica, esto es lo que hay que saber.

Continuos ataques israelíes: Israel lanzó ataques simultáneos sobre Teherán y Beirut el martes por la mañana, atacando tanto sitios militares iraníes como a Hezbollah. Las fuerzas israelíes también tomaron más ubicaciones en el sur del Líbano, llevando a cabo ataques contra lo que dicen son sitios de Hezbollah en el país. Las Fuerzas Armadas de Israel cerraron todos los cruces dentro y fuera de la Ribera Occidental ocupada, dejando a los palestinos sin acceso a ayuda urgente mientras aumentan los ataques de colonos.

Aumenta el número de muertos en Irán: Más de 1.000 personas han muerto en Irán desde que comenzó la guerra, informó el martes Human Rights Activists News Agency. Un residente de Teherán describió haber soportado un “bombardeo intenso” la noche del lunes. “Se siente como un asalto”, dijo el hombre de 36 años, cuyo nombre CNN no revela.

Activos estadounidenses alcanzados por ataques: Un dron que atacó los terrenos del consulado de EE.UU. en Dubai impactó en “un estacionamiento adyacente al edificio de la cancillería”, según el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; no se reporyaron heridos. Qatar dice que un misil balístico iraní impactó la Base Aérea de Al Udeid, la mayor instalación militar de Estados Unidos en Medio Oriente, pero no causó víctimas. La estación de la CIA en Riad, Arabia Saudita, también fue alcanzada en el presunto ataque con drones iraníes del lunes contra la Embajada de Estados Unidos allí, de acuerdo con una fuente familiarizada con el asunto.

EE.UU. cierra dos embajadas en medio de ataques iraníes: Una, en Riad, fue alcanzada por dos presuntos drones iraníes, lo que llevó a su cierre el martes. Otra, en Kuwait, anunció que cerraba hasta nuevo aviso. El Departamento de Estado de EE.UU. ordenó la salida del personal estadounidense no esencial y sus familias de Jordania, Bahrein, Iraq, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos debido a inquietudes de seguridad.

Respuesta de Irán: En Israel, siete personas sufrieron heridas leves causadas por metralla de un misil interceptado. Los restos de otro dron iraní interceptado provocaron un incendio en la Zona Industrial Petrolera de Fujairah en los EAU, mientras que, según informes, Bahrein, Kuwait y Qatar también sufrieron violaciones de su espacio aéreo. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) atacó a grupos kurdos en la Región semiautónoma del Kurdistán iraquí, aunque no está clara la magnitud del ataque.

Se insta a los estadounidenses a abandonar Medio Oriente: El Departamento de Estado de EE.UU. instó a los ciudadanos estadounidenses a salir de los países de Medio Oriente utilizando los medios comerciales disponibles, aunque gran parte del espacio aéreo de la región sigue cerrado y la mayoría de los vuelos están cancelados. En Dhahran, Arabia Saudita, la embajada de EE.UU. pidió a los ciudadanos estadounidenses que permanezcan en sus hogares debido a una amenaza “inminente” de ataques con misiles y drones, mientras que la embajada de EE.UU. en Omán ordenó a su personal refugiarse, antes de levantar esa orden más tarde en el día.

Próxima “gran ola” de ataques estadounidenses contra Irán: El presidente Donald Trump advirtió el lunes que EE.UU. “ni siquiera ha comenzado a golpearlos fuerte”, mientras que un alto funcionario estadounidense dijo a CNN el lunes por la noche que Washington se está preparando para un “gran aumento” de ataques en las próximas 24 horas.

La Casa Blanca ofrece justificaciones cambiantes y contradictorias para la guerra: tres días después de que EE.UU. e Israel lanzaran su ofensiva contra Irán, el Gobierno de Trump sigue ofreciendo diferentes explicaciones para ello – a veces exageradas o en desacuerdo con la inteligencia estadounidense – mientras altos funcionarios se apresuran a justificar lo que se ha caracterizado como un ataque preventivo.

¿Cuál era la amenaza que representaba Irán? En resumen, el Gobierno de Trump aún no la ha definido claramente. Tras la primera ola de ataques, Trump citó una “amenaza inminente” para EE. UU., afirmaciones que fueron contradichas en sesiones informativas del Pentágono en el Capitolio, donde se indicó que Irán no planeaba atacar a menos que fuera atacado primero.

¿Qué pasa con la amenaza nuclear? Antes de atacar a Irán, Trump y sus principales funcionarios exageraron lo cerca que estaba Teherán de desarrollar un arma nuclear, dijeron fuentes a CNN. Trump dijo repetidamente que el programa nuclear de Teherán fue “aniquilado” tras los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares iraníes el verano pasado, pero en las últimas semanas, funcionarios de la administración han sugerido, sin ofrecer pruebas, que Irán representaba una amenaza nuclear inminente. Irán siempre ha insistido en que su programa nuclear es pacífico. El jefe del organismo de control nuclear de las Naciones Unidas dijo a CNN que Irán no estaba a días o semanas de tener armas atómicas.

¿Qué pasa con el cambio de régimen? Ese tampoco es un objetivo claro. Uno de los resultados finales que Trump ha planteado es “libertad para el pueblo” en Irán y que los iraníes “recuperen su país”. Al mismo tiempo, ha dicho que un resultado similar al de Venezuela –donde las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro pero dejaron gran parte de la administración en su lugar– sería “un escenario perfecto”. El martes, Trump dijo a los periodistas que un cambio moderado “desde dentro” del régimen “tal vez sería más apropiado”. Y el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, insistió el lunes en que “esto no es lo que se llama una guerra de cambio de régimen”.

Muerte del ayatola Alí Jamenei: El líder supremo de Irán murió el sábado, junto a otros altos funcionarios militares, dejando al régimen islámico golpeado, pero aún capaz de lanzar ataques en toda la región.

Un consejo de liderazgo de tres personas ostenta ahora el poder hasta que se nombre un nuevo líder supremo. El consejo incluye al presidente moderado del país, Masoud Pezeshkian; al jefe de la judicatura de línea dura, Gholamhossein Mohseni Ejei; y a un alto clérigo, Alireza Arafi.

¿Cuándo se nombrará un nuevo líder supremo? Eso aún no está claro, aunque funcionarios iraníes han indicado que el proceso podría ser bastante rápido. El ministro de Relaciones Exteriores del país, Abbas Araghchi, dijo que un nuevo líder supremo podría ser elegido en cuestión de días.

Israel bombardea el complejo del grupo que elige al nuevo líder supremo de Irán: un ataque de la tarde del martes tenía como objetivo el complejo de la Asamblea de Expertos en la ciudad santa de Qom, mientras sus miembros votaban para elegir al próximo líder del país, dijo una fuente israelí a CNN. Los medios estatales iraníes dijeron que el edificio fue evacuado antes del ataque. Yechiel Leiter, el embajador israelí en EE.UU., dijo a CNN que aún no podía compartir muchos detalles, pero que “hay muchas posibilidades de que los candidatos no estén fácilmente disponibles para futuras reuniones”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también dijeron que mataron a Daoud Ali Zadeh, descrito como el “comandante temporal” del Cuerpo del Líbano de las Fuerzas Quds y el comandante iraní de “mayor rango” responsable del Líbano. El predecesor de Zadeh, Hassan Mahdavi, fue previamente asesinado en un ataque de las FDI, dijo el ejército. CNN no puede confirmar de forma independiente la afirmación e Irán no ha comentado al respecto.

Los precios del petróleo continuaron subiendo el martes: el precio de la gasolina en EE.UU. tuvo su mayor aumento en un solo día desde el paso del huracán Katrina en 2005, aumentando 11 centavos para llegar a los US$ 3.11 por galón en promedio, según la última lectura de AAA. Los futuros del Brent, el referente mundial del petróleo, subieron otro 6 % y alcanzaron los US$ 82 por barril, según datos de FactSet. Los futuros del gas natural, el referente europeo, subieron otro 34 % hasta alrededor de € 59 (US$ 68) por megavatio hora, ya que el mayor productor de gas de Qatar detuvo la producción después de que Irán atacara una de sus instalaciones energéticas.

Irán cierra efectivamente el estrecho de Ormuz: un asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) advirtió el lunes que los buques que pasen por esta vía estratégica serán atacados.

Alrededor de una quinta parte del comercio mundial de GNL y la producción diaria de petróleo pasa por el estrecho tramo de agua frente a la costa sur de Irán, y hay pocas otras opciones para transportar esas cargas a los mercados globales.

Las acciones cayeron en Europa y Asia el martes, reflejando la creciente ansiedad de los mercados.

Miles de turistas han quedado varados por el caos aéreo en Medio Oriente, con grandes partes del espacio aéreo de la región cerradas, lo que ha obligado a las aerolíneas a cancelar vuelos. El Gobierno de Trump dijo el martes que está trabajando para asegurar aviones militares y vuelos chárter para ayudar a las decenas de ciudadanos estadounidenses atrapados en Medio Oriente.

Algunas aerolíneas reanudaron un servicio limitado el lunes por la noche. Emirates y Fly Dubai reanudaron algunos vuelos, pero todos los vuelos comerciales de Etihad hacia y desde Abu Dhabi siguen suspendidos al menos hasta la tarde del martes, al igual que los vuelos de Qatar Airways hasta al menos la mañana del miércoles.

Otros países occidentales también están aconsejando a sus ciudadanos que eviten la región. Canadá les dijo a los turistas que salgan de los Emiratos Árabes Unidos en cuanto puedan tomar un vuelo y recomendó evitar todo viaje a gran parte del Golfo. El Reino Unido les dijo a los ciudadanos británicos en Bahrein, Israel, Kuwait, Palestina, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos que registren su presencia para recibir actualizaciones directas de su ministerio de Exteriores.

Trump ha dicho que espera que la guerra dure de cuatro a cinco semanas, pero los observadores señalan que esos plazos podrían cambiar potencialmente si enfrenta una presión política creciente a nivel nacional o decide que ha alcanzado sus objetivos.

Las reservas de misiles y drones de Irán se están agotando, pero no está claro en qué medida.

Las defensas aéreas de los estados árabes también se están reduciendo, ya que se despliegan una y otra vez para interceptar ataques iraníes, aunque nuevamente no está claro qué tan bien abastecidas estaban antes del sábado.

Trump dice que Estados Unidos tiene un suministro prácticamente inagotable de ciertas municiones. También le dijo a Politico que los fabricantes de defensa están operando bajo autoridades de emergencia para acelerar la producción de armas.

Jennifer Hansler, Eugenia Yosef, Helen Regan, Karla Cripps, Hanna Ziady, Jeremy Herb, Zachary Cohen, Natasha Bertrand, Kylie Atwood, Kara Fox, Eyad Kourdi, Oren Liebermann, Mostafa Salem y Sana Noor Haq de CNN contribuyeron con el reportaje.

