Aeropuertos cerrados, cielos vacíos: Qué deben saber los viajeros afectados por las interrupciones en Medio Oriente

Por Karta Cripps, CNN

La guerra en Irán continúa causando caos en la aviación en Medio Oriente y más allá, con aviones que permanecen en tierra en una de las regiones con mayor tráfico aéreo del mundo.

Las aerolíneas de todo el mundo se han visto obligadas a cancelar vuelos a través de múltiples ciudades de la zona, lo que afecta a miles de viajeros globales.

Entre ellos se incluyen aeropuertos en estados del Golfo amigos de Estados Unidos, incluidas las ciudades de Dubai y Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, que se han convertido en blanco de represalias iraníes por albergar bases militares estadounidenses.

Esto es lo que los viajeros necesitan saber.

Un amplio corredor del espacio aéreo sobre el Medio Oriente permanece cerrado este lunes mientras los países vecinos de Irán restringen los vuelos dentro y fuera de la región.

Esto incluye los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Israel, Bahrein e Iraq, cuyos cielos permanecieron casi vacíos el lunes por la mañana, como lo muestran los mapas del sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Medio Oriente alberga varias aerolíneas importantes, como Emirates y Etihad en Dubai y Abu Dabi, y Qatar Airways, con sede en Doha, la capital qatarí. Y su impacto se extiende mucho más allá de Medio Oriente. Estas tres ciudades son importantes centros de conexiones globales, con millones de pasajeros que transitan por ellas cada año.

Emirates y Etihad suspendieron todos los vuelos hacia y desde sus bases hasta el lunes por la tarde, hora local.

Los vuelos de Qatar Airways hacia y desde el Aeropuerto Internacional Hamad de Doha también han sido suspendidos debido al cierre del espacio aéreo qatarí.

Pero como el conflicto se estaba expandiendo con nuevas huelgas, parecía poco probable que fuera seguro reanudar los vuelos.

Miles de vuelos internacionales fueron cancelados el domingo y este lunes, según datos de FlightAware.com, y las cifras siguen aumentando.

Fuera de la región, otras aerolíneas continúan desviando vuelos programados para volar cerca de la zona de conflicto. La aerolínea alemana Lufthansa, por ejemplo, suspendió los vuelos hacia y desde Dubai hasta el 4 de marzo. También ha suspendido los vuelos a Tel Aviv, Beirut, Amán, Erbil, Dammam y Teherán hasta el 8 de marzo.

British Airways canceló los servicios a Tel Aviv y Bahrein hasta este miércoles.

Se espera que el impacto en la aviación se sienta al menos durante los próximos días.

Se recomienda a los viajeros que consulten con su aerolínea o agente de viajes lo antes posible para obtener información sobre nuevas reservas y reembolsos, aunque los pasajeros están informando dificultades para obtener asistencia debido al alto volumen de llamadas.

Las políticas varían según la aerolínea.

Según el sitio web de Emirates, los viajeros que hayan reservado un vuelo antes del 5 de marzo pueden reservar un vuelo alternativo para viajar el 20 de marzo o antes, o solicitar un reembolso.

Los huéspedes que tengan billetes de Etihad emitidos el 28 de febrero de 2026 o antes, con fechas de viaje originales hasta el 7 de marzo, podrán volver a reservar sin cargo en vuelos operados por Etihad hasta el 18 de marzo.

Las políticas son similares fuera de la región. British Airways, por ejemplo, informa que los clientes que vuelen entre Londres Heathrow y Abu Dhabi, Amán, Bahrein, Doha, Dubai o Tel Aviv hasta el 15 de marzo pueden cambiar la fecha de su vuelo sin coste alguno para viajar antes del 29 de marzo, mientras que quienes viajen hasta el 8 de marzo también pueden solicitar un reembolso completo. El Departamento de Estado de EE. UU. ha emitido una alerta de seguridad aconsejando a los ciudadanos estadounidenses de todo el mundo que “tengan precaución” y sigan las últimas instrucciones de la embajada o consulado estadounidense más cercano.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad aconsejando a los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo que “extremen la precaución” y sigan las indicaciones más recientes de la embajada o el consulado de Estados Unidos más cercano.

Se anima a los ciudadanos estadounidenses afectados por la situación a inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP), que permite al Departamento de Estado comunicarse con los ciudadanos estadounidenses en caso de emergencia.

Otros gobiernos también recomiendan a sus ciudadanos evitar la región. El Gobierno de Canadá ha recomendado a los canadienses evitar todos los viajes a Bahrein, Iraq, Israel y Palestina, Kuwait, Líbano, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, así como los viajes no esenciales a Jordania, Omán y Arabia Saudita.

El Gobierno del Reino Unido dice que los ciudadanos británicos en Bahrein, Israel, Kuwait, Palestina, Qatar y Emiratos Árabes Unidos deben registrar su presencia para recibir actualizaciones directas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo.

Australia advirtió este lunes a sus ciudadanos en el extranjero que estén preparados para graves interrupciones en sus viajes en los próximos días debido al conflicto en el Medio Oriente.

“Entendemos que este será un momento difícil para muchas personas, particularmente aquellas con familiares en la región o planes de viaje”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Se recomendó a los australianos que eviten la mayoría de los destinos en Medio Oriente, entre ellos Bahrein, Irán, Iraq, Israel, Kuwait, Líbano, la Ribera Occidental, Qatar, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

También deberían reconsiderar la necesidad de viajar a Jordania, Omán y Arabia Saudita.

Emiratos Árabes Unidos cubrirá los gastos de alimentación y alojamiento de decenas de miles de viajeros varados en el país durante el conflicto en Medio Oriente, según medios estatales.

El Departamento de Cultura y Turismo de los Emiratos Árabes Unidos envió un aviso a los hoteles solicitándoles que extiendan la estadía de los pasajeros que no puedan viajar “por razones fuera de su control”, informó The National.

Más de 20.000 viajeros se han visto afectados por cancelaciones de vuelos desde que los aeropuertos de los Emiratos Árabes Unidos cerraron el sábado, informó el sitio, y tanto el Aeropuerto Internacional de Dubai como el Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dhabi sufrieron daños por los ataques iraníes.

Con muchos viajeros varados debido al cierre del espacio aéreo, se informa que varios gobiernos están discutiendo opciones para llevarlos a casa, incluidos vuelos de repatriación.

Algunos países con grandes poblaciones de trabajadores migrantes en la región han anunciado planes para evacuar a sus ciudadanos del Medio Oriente.

Entre ellos se encuentra Tailandia, que anunció que está “preparada para evacuar a sus ciudadanos” mediante “vuelos militares o chárter”, según el primer ministro Anutin Charnvirakul.

Actualmente, aproximadamente 110.000 ciudadanos tailandeses residen en la región, incluidos unos 65.000 en Israel y unos 250 en Irán.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.