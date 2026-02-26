Un ciudadano de EE.UU. murió y otro resultó herido en tiroteo entre una lancha rápida y autoridades cubanas, dice funcionario

Por Jennifer Hansler, CNN

Un ciudadano de EE.UU. murió y otro resultó herido en el tiroteo entre una lancha rápida y autoridades cubanas ocurrido este miércoles, dijo a CNN este jueves un funcionario estadounidense.

El ciudadano de EE.UU. herido está recibiendo tratamiento médico en Cuba, de acuerdo con el funcionario.

Una tercera persona en la lancha tenía una visa K-1, también conocida como “visa de prometido(a)”. Según el funcionario, otras personas a bordo podrían ser residentes legales permanentes en EE.UU., pero eso aún no ha sido confirmado.

De acuerdo con funcionarios cubanos, un total de cuatro personas murieron y otras seis resultaron heridas después de que una lancha rápida registrada en Florida intentara ingresar a aguas cubanas y disparara contra personal fronterizo, lo que derivó en un enfrentamiento a tiros. Las autoridades cubanas los acusaron de intentar “infiltrarse” en el país.

El funcionario estadounidense dijo a CNN que el propietario de la lancha afirmó que la embarcación fue robada por un empleado.

Axios fue el primer medio en informar los detalles sobre los ciudadanos de EE.UU. afectados.

El miércoles, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo que la Embajada de EE.UU. en La Habana estaba trabajando para obtener acceso a quienes iban en la embarcación.

“Vamos a averiguar exactamente qué ocurrió aquí y luego responderemos en consecuencia”, dijo.

Consultado por CNN sobre cómo podría responder EE.UU. si hubiera ciudadanos estadounidenses afectados, Rubio dijo que no especularía.

“Lo que les estoy diciendo es que vamos a averiguar exactamente qué sucedió, quiénes estuvieron involucrados y luego tomaremos una determinación con base en lo que averigüemos”, dijo en una conferencia de prensa en St. Kitts.

Además de los dos ciudadanos estadounidenses, una de las personas a bordo tenía una visa K-1, mientras que otras podrían haber sido residentes legales permanentes en Estados Unidos, de acuerdo con el funcionario estadounidense que habló con CNN, aunque esto aún no ha sido confirmado.

Dos de los sobrevivientes eran previamente buscados por Cuba por terrorismo, según el Ministerio del Interior.

Uno de esos hombres parece haber compartido anteriormente lo que sería una declaración sobre un próximo ataque. En una publicación en Facebook, una persona que se identificó como Amijail Sánchez González volvió a publicar un documento firmado el 31 de enero por cuatro grupos antigubernamentales que prometían tomar acciones “inminentes” y “decisivas”.

A principios de este mes, la misma persona publicó un video en el que decía que, si resultaba herido en alguna acción, probablemente moriría, señalando que estaba tomando anticoagulantes.

Este jueves, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, dijo que Cuba “sigue esperando respuestas a sus solicitudes de información” sobre los dos hombres “y las demás personas y organizaciones incluidas en la lista”.

Michael J. Bustamante, profesor de estudios cubanos en la Universidad de Miami, dijo a CNN que las organizaciones presuntamente vinculadas al incidente “pueden ser conocidas en ciertos rincones del internet de la diáspora/exilio cubano, pero son grupos marginales que es poco probable que tengan conexiones directas con líderes políticos cubano-estadounidenses más tradicionales”.

Aunque el incidente del miércoles no parecía estar bien planificado, Bustamante señaló que “recuerda una larga historia de organización clandestina y militancia del exilio cubano que se remonta a las décadas de 1960 y 1970, tanto con como sin apoyo de Estados Unidos, y a veces en abierta desobediencia al Gobierno estadounidense”.

“Una pregunta será si funcionarios estadounidenses (como el FBI) estaban al tanto de esta organización y sus actividades”, añadió.

El Gobierno cubano también identificó a Pavel Alling Peña, un escritor de Camagüey que recientemente publicó un video en Instagram sobre el anexionismo y la defensa de la soberanía nacional como valor esencial. Otro hombre, Conrado Galindo Sariol, también fue identificado como parte del grupo que iba en la lancha.

El hijo de Galindo, Norge Evelio Galindo, había sido encarcelado en Cuba por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y fue liberado en febrero de 2024, de acuerdo con una publicación que Galindo hizo en Facebook.

“Estoy orgulloso de lo que acaba de hacer mi padre”, dijo Norge a CNN este jueves. “No esperaba menos de él”.

“Aunque no sabía lo que estaba haciendo, siempre supe que si esa oportunidad se presentaba, no la iba a dejar pasar”, agregó Norge. Ahora residente en México, dijo que habló con familiares en Cuba y con la esposa de su padre en Estados Unidos sobre las acciones de su padre.

“Todos están desconcertados porque no esperaban esto”, afirmó, señalando que su padre no regresaba a Cuba desde hacía 10 años.

En 2024, CNN también habló con Galindo sobre el encarcelamiento de su hijo. Un primo de Galindo dijo a CNN el jueves que él también había estado preso anteriormente por “no estar de acuerdo con ese maldito Gobierno y sistema”.

“Lo que sé de él es que vive en Florida y, como casi todos los cubanos que emigraron a esta gran nación, no estamos de acuerdo con la dictadura que hay en nuestro país, Cuba, una dictadura que lleva 67 años en el poder, oprimiendo al pueblo y con una Cuba en la miseria y la destrucción”, dijo Leonardo Galindo.

“Pero no imaginé que él y otros compatriotas estarían en ese viaje hacia Cuba”, añadió el primo.

Mientras tanto, el Partido Republicano de Cuba dijo en un comunicado que uno de sus miembros estaba entre los fallecidos, pero se distanció del ataque, señalando que no tenía conocimiento de sus intenciones. CNN se ha puesto en contacto con el partido para solicitar comentarios.

Aunque algunos exiliados cubanos antigubernamentales que viven en Estados Unidos podrían considerar a los grupos presuntamente involucrados en el incidente del miércoles como “héroes o mártires”, dijo Helen Yaffe, profesora de economía política latinoamericana en la Universidad de Glasgow y experta en Cuba, no son ampliamente conocidos ni cuentan con apoyo dentro de la isla.

Con información de Kara Fox, Caroll Alvarado, Ruben Correa, Mauricio Torres, Hira Humayun, Lex Harvey, German Padinger, Jack Guy, Max Saltman y Patrick Oppmann de CNN.