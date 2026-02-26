Las 5 cosas que debes saber este 26 de febrero

CNN Español

Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Tarek William Saab renunció este miércoles a su cargo como fiscal general de Venezuela, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Saab dirigió la Fiscalía desde 2017. Desde esa posición encabezó algunos casos polémicos, como la investigación y detención de opositores al gobierno de Nicolás Maduro. A propuesta de Rodríguez, la Asamblea nombró al propio Saab como defensor del Pueblo encargado.

Cuba dijo que sus fuerzas dispararon y mataron el miércoles a cuatro personas fuertemente armadas que intentaban “infiltrarse” en su territorio en una lancha rápida registrada en Florida, en medio de las tensiones latentes entre la isla y Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que el país “responderá en consecuencia”.

Las imágenes captadas por Reuters revelan el interior del lugar donde Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, un temido narcotraficante mexicano, pasó sus últimas horas antes de morir en una operación militar mexicana con ayuda de la inteligencia estadounidense.

La más reciente política del Gobierno de Trump de deportar inmigrantes a terceros países con los que no tienen vínculos es ilegal y debe ser anulada, dictaminó este miércoles un juez federal en un caso que ya llegó al máximo tribunal del país.

Donald Trump quizás nunca habría sido presidente de no ser por la reacción contra la guerra de Iraq que hizo añicos la confianza en los líderes del establishment. Por eso resulta irónico que ahora pueda estar emulando algunas de las posturas retóricas y los errores estratégicos que llevaron al presidente George W. Bush al desastre en Medio Oriente después de 2003. Análisis.

¿Qué es el “Chinamaxxing”, la popular tendencia que cada vez más jóvenes adoptan?

A. Comprar por Internet productos chinos.

B. Hacer debates sobre la cultura china con fines académicos.

C. Un nuevo peluche coleccionable chino que se volvió viral.

D. Una tendencia en redes sociales en la que jóvenes adoptan hábitos, rutinas, estética y productos asociados con la cultura china.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

El secreto de la eterna juventud mental: científicos revelan hábito clave para no perder la lucidez

Las personas con mentes sumamente agudas en sus 80 y 90 años —conocidas como “SuperAgers”— producen el doble de neuronas jóvenes que los adultos cognitivamente sanos, según un nuevo estudio. ¿Cómo es que lo logran?

Nominan a Shakira al Salón de la Fama del Rock & Roll

La cantante colombiana Shakira se encuentra entre los 17 artistas nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2026, según anunció la institución en su sitio web este miércoles.

Anthropic abandona su principal promesa de seguridad

Anthropic, una empresa fundada por exempleados de OpenAI preocupados por los peligros de la inteligencia artificial, está flexibilizando su principio básico de seguridad en respuesta a la competencia. Esto ocurre después de que el Pentágono amenazara con incluir a la compañía en lo que, en realidad, es una “lista negra” del Gobierno.

US$ 250 millones

El Gobierno de Trump decidió retener más de US$ 250 millones en fondos de Medicaid destinados a Minnesota tras denuncias de fraude y en medio de una campaña de presión sobre el liderazgo demócrata del estado.

“Yo noto en el pueblo una especie de esperanza con desesperación”

—El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa habló, en entrevista exclusiva con CNN, de cómo percibe el panorama en el país tras la captura de Maduro y los pasos que, según él, deben cumplirse antes de convocar a elecciones.

Ranas de Portland protestan contra el discurso sobre el Estado de la Unión de Trump

La Brigada de las Ranas de Portland se reunió en Washington para protestar contra el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump.



🧠 La respuesta del quiz es: D.﻿ “Chinamaxxing” es una tendencia en redes sociales en la que jóvenes adoptan hábitos, rutinas, estética y productos asociados con la cultura china.

