Ucrania destina US$ 36 millones adicionales a redes antidrones

Ucrania ha destinado el equivalente a US$ 36 millones adicionales para la construcción de redes antidrones, según declaró este miércoles el ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov.

Hasta la fecha, estas redes han demostrado ser una de las formas de defensa más sencillas, pero efectivas, contra los ataques con drones rusos.

En febrero, se cubrieron 125 km (77 millas) más de carreteras ucranianas con estas redes, según Fedorov. En marzo, las autoridades ucranianas planean acelerar la cobertura a 20 km (12 millas) de carreteras por día, añadió Fedorov.

Para finales de año, Kyiv planea instalar otros 4.000 km (2.485 millas) de protección antidrones en autopistas, añadió.

Además de objetivos militares, los drones rusos atacan hospitales y tráfico civil. Para contrarrestar esto, durante el último año, se han tendido cada vez más redes por toda la zona de ciudades en guerra. En carreteras abiertas, se utilizan postes para crear una cubierta de red.

